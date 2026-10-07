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Xã hội

Khởi tố người đàn ông ở Phú Thọ trộm gần 7.000 kWh điện

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố Bùi Trọng Nghĩa về tội trộm cắp tài sản sau khi xác định người này đã trộm 6.912 kWh điện, trị giá hơn 23,6 triệu đồng.

Nguyễn Hinh

Ngày 7/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Trọng Nghĩa (SN 1971, trú xã Mai Châu) về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố các Quyết định tố tụng đối với bị can Bùi Trọng Nghĩa.

Trước đó, qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng điện trên địa bàn xã Mai Châu.

Qua kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định sản lượng điện bị trộm cắp là 6.912 kWh, tương ứng số tiền 23.642.072 đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ kết quả xác minh cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Bùi Trọng Nghĩa để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi, phương thức thực hiện cùng các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan Công an, hành vi trộm cắp điện không chỉ gây thiệt hại về tài sản cho đơn vị cung cấp điện mà còn có thể ảnh hưởng đến công tác quản lý, vận hành hệ thống điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, cháy, nổ.

Cơ quan Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định trong quản lý, sử dụng điện; không tự ý đấu nối, can thiệp vào hệ thống đo đếm hoặc thực hiện hành vi gian lận làm sai lệch sản lượng điện tiêu thụ.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn trộm cắp điện, người dân cần thông báo cho đơn vị điện lực hoặc cơ quan Công an để kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.

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