Shark Bình, Mr Pips cùng 186 bị cáo sắp hầu tòa

Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị cáo trong đại án lừa đảo đầu tư forex sẽ bị đưa ra xét xử ngày 26/10 tới đây.

Thông tin từ TAND TP Hà Nội, ngày 26/10 tới sẽ đưa vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế" do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Phiên tòa dự kiến kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kéo dài 15 ngày dưới sự điều hành của thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà.

Trong số các bị cáo, Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”, SN 1994, ở TPHCM) và Lê Khắc Ngọ (tức “Mr Hunter”, SN 1990, ở Hưng Yên) bị đưa ra xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Vợ bị cáo Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phó Đức Nam (Mr Pips) và Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình)

Cũng trong vụ án, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark Bình”, SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng) bị xét xử về tội “Rửa tiền” vì giúp nhóm của Phó Đức Nam rửa tiền 318 tỷ đồng. Cùng bị đưa ra xét xử về tội danh này còn có hai cộng sự của Shark Bình là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam.

Ngoài ra, các bị cáo còn lại cùng bị xét xử trong vụ án về một trong các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ). Cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.

Tuy nhiên, các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin). Khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền đó.

Uran hướng dẫn Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam. Sau đó, Nam và Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, ở TP Hồ Chí Minh) cùng xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp Uran và được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ để về triển khai hoạt động tại Việt Nam.

Về nước, Nam thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho người phụ trách marketing. Năm 2019, Nam bàn bạc với Ngọ và Bùi Trung Đức về việc để Ngọ và Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.

Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Cơ quan tố tụng đánh giá hành vi của các bị can “có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi”.

Trong vụ án, Nam bàn bạc, thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper; mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Nam thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên; thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan tố tụng xác định, Mr Pips đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng. Để hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt được, Nam đã rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore.

Đối với Lê Khắc Ngọ, Viện kiểm sát xác định, năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng. Ngọ cũng rửa tiền bằng cách mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên là bị cáo Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, ở Nghệ An) và bị cáo Nguyễn Thị Nam (SN 1987, ở Bắc Ninh) bị cáo buộc giúp đường dây của Nam rửa tiền.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền sẽ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/09/2022, đã có 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng, tổng số tiền 318 tỷ đồng để nạp vào các sàn forex.