Ăn tôm, bé trai 14 tuổi khó thở, nổi ban đỏ toàn thân vì phản vệ

Chỉ khoảng 1 giờ sau khi ăn tôm, bé trai 14 tuổi xuất hiện nổi ban đỏ, ngứa toàn thân rồi khó thở, được xác định phản vệ nặng.

Món ăn bình thường gây sốc phản vệ nguy hiểm

Tôm là thực phẩm quen thuộc trong nhiều bữa ăn gia đình. Tuy nhiên, với người có cơ địa dị ứng, một bữa ăn tưởng như bình thường cũng có thể gây phản ứng dị ứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 14 tuổi, trú tại xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ, trong tình trạng khó thở, nổi mẩn đỏ và ngứa toàn thân.

Theo thông tin từ gia đình, trong bữa tối cùng ngày, bệnh nhân có ăn tôm đồng. Khoảng 1 giờ sau ăn, các ban sẩn đỏ và tình trạng ngứa xuất hiện trên toàn thân, sau đó nhanh chóng tăng dần, kèm khó thở.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị phản vệ mức độ nặng sau ăn tôm, ở giờ thứ 3.

Ngay lập tức, người bệnh được cấp cứu theo phác đồ xử trí phản vệ của Bộ Y tế, đồng thời được theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn và diễn biến lâm sàng. Sau can thiệp, tình trạng khó thở và các triệu chứng dị ứng nhanh chóng cải thiện.

Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Chăm sóc bé bị sốc phản vệ do dị ứng tôm - Ảnh BVCC

Phản vệ có thể diễn tiến rất nhanh

BS.CKI Nguyễn Hồng Nhung, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết, phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính đặc biệt nguy hiểm. Tình trạng này có thể xuất hiện chỉ vài phút đến vài giờ sau khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên như thực phẩm, thuốc, nọc côn trùng hoặc các tác nhân khác.

Phản vệ có khả năng diễn biến nhanh, gây suy hô hấp, tụt huyết áp, sốc phản vệ và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Một trong những điểm cần lưu ý là biểu hiện ban đầu có thể là các triệu chứng ngoài da như nổi mẩn, ngứa. Tuy nhiên, khi xuất hiện thêm dấu hiệu ở đường hô hấp hoặc toàn thân, tình trạng có thể đã trở nên nghiêm trọng.

Các dấu hiệu cần cảnh giác sau khi ăn uống hoặc tiếp xúc với một tác nhân nghi ngờ gồm: Nổi mẩn, ngứa toàn thân; Phù môi, phù lưỡi; Khó thở, khò khè; Đau bụng, nôn, tiêu chảy; Choáng váng, mệt lả.

Khi xuất hiện những biểu hiện bất thường trên, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời, không nên chủ quan tự theo dõi tại nhà.

Đặc biệt, với những người từng có tiền sử dị ứng với một loại thực phẩm, việc những lần tiếp xúc trước chỉ gây phản ứng nhẹ không đồng nghĩa những lần sau cũng sẽ diễn biến tương tự. Mức độ phản ứng dị ứng có thể khác nhau ở mỗi lần tiếp xúc.

Đừng chủ quan với thực phẩm từng gây dị ứng Đã từng có phản ứng dị ứng với một thực phẩm cần ghi nhớ và tránh tiếp xúc lại. Khi xuất hiện khó thở, phù môi/lưỡi, choáng váng hoặc các triệu chứng bất thường sau ăn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử trí.

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