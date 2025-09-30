Hà Nội

Xã hội

Thai phụ trở dạ thoát 'điểm nóng ùn tắc' nhờ... CSGT

Áp lực đè nặng tài xế taxi khi trong xe thai phụ gào thét vì trở dạ, phía trước là "điểm nóng ùn tắc" cầu Bình Triệu đang thi công và đã rất may mắn được CSGT hỗ trợ.

Đăng Lê

Đầu giờ chiều 30/9, Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) cho biết, vừa can thiệp, cấp cứu an toàn cho thai phụ Phạm T. H. (41 tuổi) được đưa đến bệnh viện kịp thời vào sáng cùng ngày.

"Bệnh nhân mang thai lớn tuổi và có dấu hiệu trở dạ được may mắn đưa vào bệnh viện sớm, an toàn nên rất may không nguy hiểm đến cả mẹ và con", đại diện Bệnh viện Từ Dũ thông tin.

csgt.jpg
Tài xế nhờ CSGT đang điều tiết ở vòng xoay Phạm Văn Đồng hỗ trợ khi thai phụ chuyển dạ.

Theo anh Trần Văn Phúc, tài xế taxi công nghệ (người chở thai phụ), sáng cùng ngày anh đón thai phụ này cùng người thân ở Thủ Đức định đi công việc. Tuy nhiên, khi đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua phường Hiệp Bình, TP HCM), thai phụ này bắt đầu đau bụng, có dấu hiệu trở dạ. Ngay lập tức người thân và thai phụ kêu anh Phúc đưa ngay vào Bệnh viện phụ sản Từ Dũ.

csgt-3.jpg
Giờ cao điểm sáng và “điểm nóng” cầu Bình Triệu thi công được CSGT mở đường ưu tiên để xe chở thai phụ nhanh chóng đến bệnh viện kịp thời.

"Lúc đó giờ cao điểm sáng, đường tấp nập xe cộ, phía trước là cầu Bình Triệu 1 bị phong tỏa để nâng tĩnh không, tất cả ôtô đều phải qua lại cầu Bình Triệu 2 nên ùn tắc diễn ra rất nghiêm trọng. Trong khi thai phụ đau bụng dữ dội, kêu la khiến tôi vô cùng bối rối", tài xế taxi kể lại.

Khi đến vòng xoay Phạm Văn Đồng, anh Phúc thấy các đồng chí CSGT thuộc Đội Rạch Chiếc, Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM đang làm nhiệm vụ điều tiết nên dừng xe nhờ hỗ trợ cứu thai phụ.

csgt-2.jpg
Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc có mặt tại hiện trường đã chỉ đạo lực lượng hỗ trợ mở đường ưu tiên cấp cứu thai phụ

Tổ công tác lập tức báo cáo Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội Rạch Chiếc (đang cùng tổ công tác điều hoà tại vòng xoay) xin ý kiến và sau đó đã mở còi đèn ưu tiên để dẫn đường cho xe chở thai phụ đến bệnh viện an toàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Thai phụ trở dạ thoát 'điểm nóng ùn tắc' nhờ... CSGT:

