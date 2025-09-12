Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

CSGT Hà Nội kịp thời cứu giúp người phụ nữ sốc phản vệ

Thấy lái xe taxi hô hoán, hai CSGT đang làm nhiệm vụ đã sử dụng xe chuyên dụng mở đường đưa bệnh nhân sốc phản vệ quay trở lại Bệnh viện K cấp cứu.

Khánh Hoài

Ngày 12/9, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một lãnh đạo Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 16h30 ngày 11/9, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 6 đang làm nhiệm vụ chỉ huy giao thông giờ cao điểm tại ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng, thì một xe taxi bất ngờ dừng gấp trước mặt.

Video: Cán bộ CSGT số 6 sử dụng xe chuyên dụng mở đường đưa bệnh nhân sốc phản vệ quay trở lại Bệnh viện K cấp cứu.

Lúc này, lái xe hô hoán trong xe có một phụ nữ có biểu hiện co giật, sốc phản vệ trên đường từ Bệnh viện K ra bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội). Rất nhanh chóng, Thượng uý Lê Đăng Hòa (Tổ trưởng) và Thượng úy Nguyễn Đức Tâm đang làm nhiệm vụ đã sử dụng xe chuyên dụng mở đường đưa bệnh nhân quay trở lại Bệnh viện K với quãng đường gần 10km.

1-7439.jpg
Thượng uý Lê Đăng Hòa trực tiếp bế bệnh nhân vào khoa cấp cứu.

Đến nơi, Thượng uý Lê Đăng Hòa trực tiếp bế bệnh nhân vào khoa cấp cứu. Nhờ cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Được biết, nữ bệnh nhân có là chị T., giáo viên một trường học tại tỉnh Yên Bái.

Theo vị lãnh đạo Đội CSGT số 6, đơn vị đã làm báo cáo sự việc, nêu gương người tốt việc tốt đối với hai cán bộ nêu trên lên lãnh đạo.

#Đội CSGT số 6 #Bệnh viện K #CSGT Hà Nội kịp thời cứu giúp người phụ nữ

Bài liên quan

Xã hội

Kịp thời hỗ trợ cháu bé khuyết tật nặng đi lạc trong đêm về với gia đình

Qua xác minh, cháu là trẻ em khuyết tật nặng, đang được hưởng trợ cấp xã hội, sau đó gia đình cháu bé đã liên hệ và đến trụ sở Công an để đón cháu về.

Ngày 12/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 1h sáng cùng ngày, Công an phường Hồng Bàng nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một cháu bé đi lạc tại khu vực vườn hoa Tam Kỳ.

d1ca6b425dd7d6898fc6-1-937d94acbc4b47ffa78a26104e479a9f.jpg
Công an phường Hồng Bàng bàn giao cháu Bùi K.L cho gia đình.
Xem chi tiết

Xã hội

Xe máy tông vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên tử vong

Đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Ninh Châu (Quảng Trị), xe máy bất ngờ tông vào xe tải đậu bên đường, khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Ngày 12/9, thông tin từ UBND xã Ninh Châu (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h45 ngày 11/9, anh T.X.B. (SN 2004, trú xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe máy mang BKS: 73AG-083.xx lưu thông trên Quốc lộ 1A, theo hướng Bắc - Nam.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới