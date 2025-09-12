CSGT Hà Nội kịp thời cứu giúp người phụ nữ sốc phản vệ

Ngày 12/9, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một lãnh đạo Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 16h30 ngày 11/9, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 6 đang làm nhiệm vụ chỉ huy giao thông giờ cao điểm tại ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng, thì một xe taxi bất ngờ dừng gấp trước mặt.

Video: Cán bộ CSGT số 6 sử dụng xe chuyên dụng mở đường đưa bệnh nhân sốc phản vệ quay trở lại Bệnh viện K cấp cứu.

Lúc này, lái xe hô hoán trong xe có một phụ nữ có biểu hiện co giật, sốc phản vệ trên đường từ Bệnh viện K ra bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội). Rất nhanh chóng, Thượng uý Lê Đăng Hòa (Tổ trưởng) và Thượng úy Nguyễn Đức Tâm đang làm nhiệm vụ đã sử dụng xe chuyên dụng mở đường đưa bệnh nhân quay trở lại Bệnh viện K với quãng đường gần 10km.

Thượng uý Lê Đăng Hòa trực tiếp bế bệnh nhân vào khoa cấp cứu.

Đến nơi, Thượng uý Lê Đăng Hòa trực tiếp bế bệnh nhân vào khoa cấp cứu. Nhờ cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Được biết, nữ bệnh nhân có là chị T., giáo viên một trường học tại tỉnh Yên Bái.

Theo vị lãnh đạo Đội CSGT số 6, đơn vị đã làm báo cáo sự việc, nêu gương người tốt việc tốt đối với hai cán bộ nêu trên lên lãnh đạo.