CSGT Thanh Hoá kịp thời ứng cứu người bị co giật trong mưa lũ

CSGT đường thuỷ tỉnh Thanh Hoá đã khẩn trương ứng cứu một thuyền viên làm việc trên tàu Hoàng Sơn đang neo đậu trên sông Mã bị co giật.

Chiều 29/9, mạng xã hội lan toả thông tin cảm ơn lực lượng CSGT tỉnh Thanh Hoá đã sử dụng xuồng máy vượt mưa bão đưa người bị co giật đi cấp cứu. Hành động kịp thời của các chiến sĩ Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dân và cộng đồng mạng.

Theo đó, khoảng 4h30' ngày 29/9, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hoá nhận được tin báo của người dân về việc có một thuyền viên làm việc trên tàu Hoàng Sơn đang neo đậu trên sông Mã bị co giật, cần được đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, sử dụng xuồng máy vượt mưa bão đến vị trí tàu có người gặp nạn để tổ chức cứu nạn.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, tổ công tác đã khẩn trương đưa người bị nạn là ông Trương Văn Dũng (sinh năm 1975 trú tại xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hoá) là máy trưởng trên tàu vào bờ và kịp thời chuyển đến bệnh viện để cấp cứu.

Theo thông tin từ gia đình, nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời và xử lý đúng cách, hiện anh Dũng đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tích cực tại bệnh viện.

Cảm kích trước hành động kịp thời của lực lượng Công an, chiều cùng ngày, cháu của anh Trương Văn Dũng đã viết thư đăng tải lên Facebook gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa nói chung và cá nhân chỉ huy Đội Cảnh sát đường thủy nói riêng.