Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

CSGT Thanh Hoá kịp thời ứng cứu người bị co giật trong mưa lũ

CSGT đường thuỷ tỉnh Thanh Hoá đã khẩn trương ứng cứu một thuyền viên làm việc trên tàu Hoàng Sơn đang neo đậu trên sông Mã bị co giật.

Thiên Tuấn

Chiều 29/9, mạng xã hội lan toả thông tin cảm ơn lực lượng CSGT tỉnh Thanh Hoá đã sử dụng xuồng máy vượt mưa bão đưa người bị co giật đi cấp cứu. Hành động kịp thời của các chiến sĩ Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dân và cộng đồng mạng.

Theo đó, khoảng 4h30' ngày 29/9, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hoá nhận được tin báo của người dân về việc có một thuyền viên làm việc trên tàu Hoàng Sơn đang neo đậu trên sông Mã bị co giật, cần được đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, sử dụng xuồng máy vượt mưa bão đến vị trí tàu có người gặp nạn để tổ chức cứu nạn.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, tổ công tác đã khẩn trương đưa người bị nạn là ông Trương Văn Dũng (sinh năm 1975 trú tại xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hoá) là máy trưởng trên tàu vào bờ và kịp thời chuyển đến bệnh viện để cấp cứu.

thu-cam-on.jpg

Theo thông tin từ gia đình, nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời và xử lý đúng cách, hiện anh Dũng đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tích cực tại bệnh viện.

Cảm kích trước hành động kịp thời của lực lượng Công an, chiều cùng ngày, cháu của anh Trương Văn Dũng đã viết thư đăng tải lên Facebook gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa nói chung và cá nhân chỉ huy Đội Cảnh sát đường thủy nói riêng.

#thanh hoá #bão số 10 #CSGT #cứu người #hoàng sơn #sông mã

Bài liên quan

Xã hội

Lợi dụng bão số 10, xúc trộm cát biển ở Sầm Sơn

Công an phát hiện và bắt giữ một số phương tiện lợi dụng mưa bão đang khai thác và vận chuyển cát trái phép trên tuyến đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn.

Sáng 30/9, Công an phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị đã tạm giữ các phương tiện khai cát biển trái phép trên đường Hồ Xuân Hương.

Theo đó, tối ngày 29/9, Công an phường Sầm Sơn kiểm tra, phát hiện và bắt giữ một số phương tiện lợi dụng mưa bão đang khai thác và vận chuyển cát trái phép trên tuyến đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhiều địa phương tỉnh Thanh Hoá "biến thành sông" sau bão số 10

Bão số 10 đổ bộ vào đất liền đã gây mưa lớn kéo dài và lũ lụt trên diện rộng tại nhiều địa phương tỉnh Thanh Hoá.

Trong ngày 29/9 và 30/9, tại xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hoá, các tuyến đường liên xã, liên thôn đã ngập úng cục bộ dẫn đến tình trạng ngập sâu, nhiều đoạn sâu tới 2 mét. Toàn cảnh quan sát cho thấy, địa phương này đã "biến thành sông" khi mọi phương tiện giao thông đường bộ đều không thể di chuyển.

Lực lượng Công an xã phải dùng xuồng, áo phao và dây thừng để tiếp cận các hộ dân.

Xem chi tiết

Xã hội

Thủ tướng chỉ đạo khẩn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 10

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão số 10, mưa lũ.

Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 178/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ. Bão số 10 đổ bộ vào đất liền nước ta với sức gió rất mạnh (vùng tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13-14), phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lưu bão dài, kèm theo mưa rất lớn trên diện rộng đã gây sức tàn phá rất lớn, thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân.

67.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới