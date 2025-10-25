Văn phòng Hoàng gia Thái Lan thông báo Thái hậu Sirikit đã qua đời ở tuổi 93 tại Bệnh viện Chulalongkorn.

Tân Hoa Xã đưa tin ngày 25/10, trong một thông báo chính thức, Văn phòng Hoàng gia Thái Lan cho biết, Thái hậu Sirikit đã được đội ngũ y bác sỹ theo dõi và điều trị sức khỏe liên tục từ tháng ngày 7/9/2019 do mắc một số bệnh mạn tính.

Theo các bác sĩ, Thái hậu Sirikit bị nhiễm trùng máu vào ngày 17/10/2025. Dù các bác sĩ đã nỗ lực điều trị, tình trạng của bà dần xấu đi và bà đã từ trần vào lúc 21h21 tối 24/10 tại Bệnh viện Chulalongkorn, hưởng thọ 93 tuổi.

Thái hậu Thái Lan Sirikit qua đời ở tuổi 93. Ảnh: Văn phòng Hoàng gia Thái Lan/Bangkok Post.

Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua đã chỉ đạo cơ quan liên quan chuẩn bị tang lễ cho Hoàng Thái hậu Sirikit, được tổ chức với nghi thức trang trọng nhất theo truyền thống Hoàng gia.

Linh cữu của Hoàng Thái hậu Sirikit được quàn tại Điện Dusit Maha Prasat trong Hoàng cung ở Bangkok.

Nhà Vua Thái Lan cũng đã ban hành sắc lệnh để tang trong vòng một năm đối với các thành viên Hoàng tộc và các quan chức Hoàng gia, tính từ thời điểm Hoàng Thái hậu Sirikit qua đời.

