Điều ít biết về ứng viên Tổng thống Colombia qua đời sau vụ ám sát

Thế giới

Điều ít biết về ứng viên Tổng thống Colombia qua đời sau vụ ám sát

Hai tháng sau khi bị bắn trong một cuộc vận động tranh cử ở Bogota, ứng viên Tổng thống Colombia Miguel Uribe Turbay đã qua đời.

An An (Theo TRT, Wikipedia)
TRT dẫn thông tin từ gia đình ứng viên Tổng thống Colombia Miguel Uribe ngày 11/8 cho biết, ông Miguel Uribe đã qua đời sau hai tháng bị ám sát tại một cuộc vận động tranh cử ở Bogota. Ảnh: Getty.
Ông Uribe, 39 tuổi, đã bị bắn vào đầu và chân vào ngày 7/6. Mặc dù có dấu hiệu tiến triển trong những tuần gần đây, nhưng vào ngày 10/8, các bác sĩ thông báo rằng ông lại bị xuất huyết não. Ảnh: Anadolu.
Chính quyền đã bắt giữ 6 nghi phạm liên quan đến vụ ám sát ông Uribe, trong đó có một thiếu niên 15 tuổi. Sau cuộc truy lùng trên toàn quốc, cảnh sát tuyên bố đã bắt giữ kẻ chủ mưu vụ ám sát là Elder Jose Arteaga Hernandez, có biệt danh "El Costeno" (ảnh). Ảnh: rcnradio.com.
Ông Miguel Uribe Turbay, sinh ngày 28/1/1986 tại Bogotá, là cháu trai của cựu Tổng thống Colombia Julio Cesar Turbay. Ông có bằng luật và thạc sĩ Chính sách công của Đại học Andes, bằng thạc sĩ Quản trị công của Trường Harvard Kennedy. Ảnh: BN.
Năm 2012, ông Uribe được bầu làm Ủy viên hội đồng thành phố Bogotá ở tuổi 26. Ảnh: RTVCN.
Năm 2016, ở tuổi 30, ông được bổ nhiệm làm Thư ký chính quyền thành phố dưới thời Thị trưởng Enrique Peñalosa, trở thành người trẻ nhất giữ chức vụ này trong lịch sử Bogotá. Sau khi thất bại trong cuộc đua Thị trưởng Bogotá năm 2018, ông được bầu vào Thượng viện năm 2022. Ảnh: X.
Tháng 3/2025, ông chính thức tuyên bố sẽ ứng cử để đại diện đảng tham gia tranh cử tổng thống. Ảnh: Wikipedia.
Tuy nhiên, trong cuộc vận động tranh cử tại Bogota vào ngày 7/6, ông đã bị ám sát và qua đời vào ngày 11/8 sau hai tháng điều trị. Ảnh: cnewsliveenglish.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Ứng viên Tổng thống Colombia Miguel Uribe bị bắn hồi tháng 6/2025 (Nguồn video: Nhân Dân)
