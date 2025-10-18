Hà Nội

Thế giới

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi qua đời

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi đã qua đời tại quê nhà Oita, hưởng thọ 101 tuổi.

An An (Theo Japan Times)

Japan Times đưa tin, cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi, người từng lãnh đạo đất nước vào giữa những năm 1990, đã qua đời tại quê nhà Oita vào ngày 17/10, hưởng thọ 101 tuổi.

Ông Murayama sinh ngày 3/3/1924 tại Oita, chuyển đến Tokyo vào năm 1938, sau đó nhập ngũ. Ông thắng cử Hạ viện lần đầu tiên vào năm 1972. Năm 1993, ông trở thành Chủ tịch Đảng Xã hội Nhật Bản.

Ngày 29/6/1994, ông Murayama trở thành Thủ tướng thứ 81 của Nhật Bản, lãnh đạo một chính phủ liên minh bao gồm Đảng LDP và Sakigake.

nhatban2.png
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi. Ảnh: Kyodo.

Dưới thời Thủ tướng Murayama, liên minh cam kết duy trì Hiệp ước An ninh Nhật Bản - Mỹ, công nhận tính hợp hiến của Lực lượng Phòng vệ,...những điều mà Đảng Xã hội trước đó từng phản đối.

Trong thời gian ông Murayama làm Thủ tướng Nhật Bản, Chính phủ của ông đã giải quyết trận động đất lớn Hanshin vào tháng 1/1995 và ứng phó vụ tấn công bằng khí sarin do giáo phái ngày tận thế Aum Shinrikyo thực hiện nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm Tokyo vào tháng 3/1995.

Ông Murayama nghỉ hưu và rời khỏi chính trường vào năm 2000, song vẫn tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp hòa bình.

