Thaco Auto Đồng Tháp trúng gói thầu mua sắm 2 xe ô tô hơn 2 tỷ đồng

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 02 xe ô tô phục vụ công tác chung của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3. Đây là gói thầu thuộc dự toán mua sắm nhằm phục vụ hoạt động công vụ của đơn vị, được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo Quyết định số 394/QĐ-BQLDAKV3 do Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 ban hành ngày 19/5/2026, giá gói thầu được phê duyệt là 2.117.346.160 đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

Ngày 2/6/2026, chủ đầu tư ban hành Quyết định số 443/QĐ-BQLDAKV3 phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) và đăng tải thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo biên bản mở thầu điện tử, thời điểm đóng và mở thầu được xác định vào lúc 14 giờ 09 phút ngày 11/6/2026, ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Thaco Auto Đồng Tháp dự thầu.

Theo quy định hiện hành đối với đấu thầu qua mạng, trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự không phải gia hạn thời điểm đóng thầu. Hệ thống tự động chuyển hồ sơ sang bước mở thầu và đánh giá theo quy trình.

Đơn vị được giao thực hiện công tác đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Huy Phong, có trụ sở tại số 30 đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Ngày 12/6/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 ký Quyết định số 488/QĐ-BQLDAKV3 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo quyết định này, Công ty TNHH Thaco Auto Đồng Tháp (mã số thuế 1201657894; địa chỉ đăng ký tại Km 1964, Quốc lộ 1A, ấp Long Bình, xã Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) trúng thầu với giá 2.082.868.160 đồng. Hợp đồng được áp dụng theo hình thức trọn gói, thời gian thực hiện 10 ngày.

Hàng hóa cung cấp gồm 02 xe ô tô mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản và được lắp ráp tại Việt Nam.

Nguồn MSC

So sánh giữa giá gói thầu được duyệt và giá trúng thầu cho thấy mức tiết kiệm đạt 34.478.000 đồng, tương đương khoảng 1,63% giá gói thầu. Theo tính toán, giá trúng thầu bằng khoảng 98,37% giá dự toán được phê duyệt.

Trao đổi về hiện tượng chỉ có một nhà thầu tham dự trong các gói thầu mua sắm công, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho rằng đây không phải trường hợp hiếm gặp. Theo bà, đấu thầu qua mạng được thiết kế nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và tạo cơ hội tiếp cận bình đẳng cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu, đặc thù hàng hóa cũng như sự quan tâm của thị trường đối với từng gói thầu cụ thể.

"Nếu chỉ có một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư sẽ không có điều kiện so sánh trực tiếp về giá, giải pháp kỹ thuật hay các chính sách hậu mãi giữa các nhà cung cấp. Khi đó, giá trúng thầu thường có xu hướng tiệm cận giá dự toán, làm giảm hiệu quả kinh tế của hoạt động đấu thầu", bà Hương nhận định.

Theo chuyên gia này, dù quy trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp chỉ có một hồ sơ dự thầu vẫn có thể hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật, mục tiêu quan trọng của đấu thầu là tạo ra sự cạnh tranh nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn công vẫn cần được quan tâm nhiều hơn.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN Hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ phi tư vấn là những lĩnh vực có tính cạnh tranh cao, được điều chỉnh bởi các quy định nghiêm ngặt tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn nhằm bảo đảm minh bạch và hiệu quả kinh tế. Theo Điều 24 Luật Đấu thầu và Điều 81 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hình thức chào hàng cạnh tranh được áp dụng cho các gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn hóa và gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản. Đáng chú ý, hạn mức giá gói thầu áp dụng hình thức này được quy định không quá 10 tỷ đồng theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mở rộng đáng kể so với mức 05 tỷ đồng tại Luật đấu thầu trước đó. Quy trình này yêu cầu thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 07 ngày làm việc kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu. Về phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp chính gồm: Giá thấp nhất (áp dụng khi các đề xuất kỹ thuật được coi là cùng một mặt bằng), giá đánh giá (quy đổi các chi phí vận hành, bảo dưỡng cho cả vòng đời sử dụng) và kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Nghị định 214/2025/NĐ-CP tại Điều 26 cụ thể hóa tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm, với mức điểm yêu cầu tối thiểu thường không thấp hơn 70% tổng số điểm kỹ thuật. Đối với hàng hóa, tiêu chuẩn đánh giá bắt buộc phải bao gồm đặc tính kỹ thuật, tính hợp lý của giải pháp cung cấp và thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong quá khứ. Một nguyên tắc cốt lõi để đảm bảo công bằng là cấm nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ mời thầu nhằm tránh tạo lợi thế không công bằng, theo quy định tại Điều 44 Luật Đấu thầu và Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Trường hợp cần minh họa, hồ sơ mời thầu chỉ được phép nêu nhãn hiệu kèm cụm từ "hoặc tương đương" và phải quy định rõ nội hàm tương đương về tính năng, kỹ thuật. Đặc biệt, hồ sơ mời thầu tuyệt đối không được yêu cầu giấy phép bán hàng hoặc giấy ủy quyền của nhà sản xuất, trừ trường hợp hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn trách nhiệm chuyên môn sâu về bảo trì, bảo dưỡng.

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