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Quân sự - Thế giới

Thách thức nào chờ đợi tân Thủ tướng Anh Andy Burnham?

Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong nước, bao gồm nền kinh tế trì trệ và khủng hoảng chi phí sinh hoạt,...

An An (Theo AP)

Ngày 20/7, ông Burnham chấp thuận lời đề nghị của Vua Charles III về việc đứng ra thành lập Chính phủ, qua đó chính thức trở thành tân Thủ tướng Anh. Cung điện Buckingham đã công bố một bức ảnh ghi lại cảnh Nhà Vua và tân Thủ tướng Anh bắt tay nhau.

Theo AP, sau khi nhậm chức, ông Burnham sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong nước như nền kinh tế trì trệ, khủng hoảng chi phí sinh hoạt, dịch vụ công quá tải, những lo ngại về vấn đề di cư và các vấn đề đối ngoại, bao gồm cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông.

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Tân Thủ tướng Anh, ông Andy Burnham, phát biểu trước các nhân viên và giới truyền thông tại số 10 phố Downing ở London ngày 20/7/2026. Ảnh: AP/Kirsty Wigglesworth.

Trong bài phát biểu khi nhậm chức, tân Thủ tướng Burnham cam kết sẽ đưa ra một mô hình chính trị mới cũng như xây dựng một nền kinh tế mới.

Tân Thủ tướng Anh nói với các phóng viên tại số 10 phố Downing rằng ông sẽ thực hiện các biện pháp kinh tế "mà người dân sẽ cảm nhận được và cảm nhận khá nhanh chóng trong túi tiền của họ". Ông cho biết, điều đó sẽ không xóa bỏ hoàn toàn áp lực nhưng nó cho thấy hướng đi và rằng "chúng tôi thực sự nghiêm túc trong việc giúp đỡ họ".

"Chúng ta sẽ xây dựng một nền kinh tế mới, nơi chúng ta đặt những nhu yếu phẩm thiết yếu trở lại dưới sự kiểm soát chặt chẽ hơn của nhà nước để chúng trở nên dễ tiếp cận hơn với người dân”, ông Burnham nói.

Lãnh đạo Công đảng Anh nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải nâng cao năng lực và vượt qua thách thức mới. Nước Anh cần chứng minh cho thế giới thấy rằng chúng ta có thể khôi phục sự ổn định một lần nữa. Đó là thách thức của chúng ta để làm cho nền chính trị hoạt động hiệu quả hơn”.

Tân Thủ tướng Burnham tuyên bố ông sẽ ủng hộ ngành công nghiệp Anh và "tái công nghiệp hóa nước Anh". Ông cũng cam kết sẽ xây dựng thêm nhà ở xã hội cũng như hỗ trợ nhiều hơn cho hệ thống giáo dục đang thiếu kinh phí,...

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