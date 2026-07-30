Tây Ninh: Hưởng Phúc trúng gói thầu xây Trường Tiểu học Long Khê hơn 11 tỷ

Do có giá dự thầu cao hơn nên đối thủ của Công ty Hưởng Phúc đã trượt gói thầu xây dựng Trường Tiểu học Long Khê trị giá hơn 11 tỷ

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu Xây dựng thuộc dự án Trường Tiểu học Long Khê (mã thông báo mời thầu IB2600327735) do Ban Quản lý dự án xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư vừa chính thức hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng. Đây là dự án hạ tầng giáo dục trọng điểm được triển khai từ nguồn vốn ngân sách xã.

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-BQLDA ngày 20/07/2026 (ký số ngày 23/07/2026) do Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Rạch Kiến Trần Khắc Đại ký phê duyệt, Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc là đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu.

Nguồn: MSC

Cụ thể, giá gói thầu được phê duyệt là 11.357.175.634 đồng. Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá do nhà thầu Hưởng Phúc chào đạt 11.083.219.183 đồng và giá trúng thầu chính thức được chốt ở mức tròn 11.083.219.000 đồng. So với giá gói thầu, mức chênh lệch giảm giá đạt 273.956.634 đồng, tương ứng 2,41%.

Quá trình điều chỉnh KHLCNT của dự án Trường Tiểu học Long Khê

Theo hồ sơ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trước khi phát hành E-HSMT, chủ đầu tư đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 195/QĐ-BQLDA ngày 23/6/2026.

Cụ thể, vào ngày 23/06/2026 – tức chỉ sáu ngày trước khi chính thức đăng tải thông báo mời thầu, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Rạch Kiến Phạm Công Trường đã ký Quyết định số 195/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học Long Khê.

Tại quyết định điều chỉnh này, giá gói thầu xây dựng đã được điều chỉnh từ mức 11.304.029.433 đồng lên 11.357.175.634 đồng (bổ sung chi phí dự phòng nén tĩnh cọc xấp xỉ 53,1 triệu đồng theo nội dung Quyết định số 195/QĐ-BQLDA). Đồng thời, hình thức hợp đồng cũng được thay đổi từ "Trọn gói" sang "Theo đơn giá cố định" với lý do được Chủ đầu tư đưa ra là để phù hợp với tình hình thực tế thi công do khối lượng công trình có thể tăng hoặc giảm so với hồ sơ thiết kế được duyệt.

Sau khi hoàn tất điều chỉnh KHLCNT, ngày 29/06/2026, Phó Giám đốc Phạm Công Trường tiếp tục ký Quyết định số 235/QĐ-BQLDA phê duyệt E-HSMT. Đơn vị chịu trách nhiệm tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại TTNT (Tổ trưởng Tổ chuyên gia Đặng Ngọc Triều ký Báo cáo đánh giá số 193/BCĐGHSDT ngày 13/07/2026). Đơn vị thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thái Thiện.

Đến thời điểm đóng/mở thầu ngày 08/07/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có hai nhà thầu nộp E-HSDT. Ngoài Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc, nhà thầu còn lại tham dự là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Huỳnh Thọ (mã số thuế 1100598811) với giá dự thầu 11.272.853.160 đồng. Cả hai nhà thầu đều đạt yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc xếp hạng thứ nhất và trúng thầu nhờ chào giá thấp hơn đối thủ khoảng 189,6 triệu đồng.

Lịch sử đấu thầu của Công ty Hưởng Phúc tại địa bàn Tây Ninh

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc có mã số thuế 1101552489, thành lập ngày 15/05/2012, địa chỉ trụ sở đặt tại Số 135, Ấp 17, Xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp do ông Trần Công Hưởng làm Giám đốc kiêm Đại diện pháp luật, đăng ký quy mô doanh nghiệp nhỏ với mười nhân sự, hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp, hàng hóa và phi tư vấn.

Qua phân tích dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc đã tham gia tổng cộng 69 gói thầu, trong đó trúng 57 gói, trượt 8 gói, 3 gói chưa có kết quả/đang xét và một gói thầu bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế (bao gồm cả độc lập và liên danh) đạt 295.137.986.138 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập đạt 269.827.905.138 đồng, với vai trò liên danh đạt 25.310.081.000 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán trong lịch sử tham gia đấu thầu của doanh nghiệp đạt 94,67% (tương ứng tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt khoảng 5,33%).

Bản đồ dữ liệu đấu thầu chỉ ra rằng, tỉnh Tây Ninh là địa bàn hoạt động cốt lõi của nhà thầu Hưởng Phúc với 51 gói thầu đã tham dự. Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc đã nhiều lần tham gia các gói thầu do Công ty TNHH Một thành viên Lộc Phú Trung làm bên mời thầu.

Điển hình, tại các gói thầu do Công ty TNHH Một thành viên Lộc Phú Trung làm bên mời thầu, Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc đã tham gia 38 gói và trúng tới 29 gói, với tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 175,7 tỷ đồng (chiếm hơn 61,8% tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp trên toàn quốc). Theo dữ liệu thống kê đến tháng 7/2026, doanh nghiệp đã tham gia và trúng 22/22 gói thầu tại Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Huyện Cần Đước trước đây.

Mặt khác, đối thủ bị loại tại dự án Trường Tiểu học Long Khê – Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Huỳnh Thọ – Hai doanh nghiệp cũng từng cùng tham dự một số gói thầu xây lắp trước đây. Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy hai nhà thầu này đã từng đối đầu trực tiếp trong năm gói thầu xây lắp địa phương, trong đó Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc thắng 2 gói, thua ba gói.

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả kinh tế trong vốn đầu tư công

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, việc chỉ có hai nhà thầu nộp E-HSDT cho thấy mức độ cạnh tranh của gói thầu chưa cao. Mức tiết kiệm đạt 2,41% (tương đương gần 274 triệu đồng) tuy có đóng góp cho ngân sách địa phương, nhưng cơ quan quản lý cần tiếp tục có những giải pháp thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hơn nữa nhằm tối ưu hóa triệt để hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công tại các dự án cấp xã.

Phân tích ở khía cạnh hành lang pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định rất chặt chẽ trách nhiệm của Chủ đầu tư. Cụ thể, theo khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu. Đặc biệt, tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải siết chặt kỷ cương, thường xuyên kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đưa các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế không bình đẳng trong E-HSMT, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, khi áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần thực hiện quản lý khối lượng nghiệm thu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu nhằm bảo đảm việc thanh toán, quyết toán đúng khối lượng thực tế và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 64 Luật Đấu thầu, đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc được nghiệm thu thực tế căn cứ trên đơn giá cố định. Do đó, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát buộc phải kiểm soát cực kỳ chặt chẽ khối lượng thi công tại hiện trường trong quá trình nghiệm thu, quyết toán để tránh nguy cơ thất thoát, phát sinh chi phí, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình giáo dục cho địa phương.