Nhà thầu Bá Trí cùng 2 thành viên trúng gói thầu hơn 7 tỷ tại Đạ Tẻh [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình, thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường vào khu sản xuất thôn 8A, xã Đạ Tẻh. Dự án hạ tầng giao thông này được kỳ vọng tạo đà phát triển kinh tế cho vùng sản xuất nông nghiệp địa phương, song các dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự và tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu khoảng 2%.

Cụ thể, kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung cho dự án được phê duyệt theo Quyết định số 93/QĐ-VP ngày 30/06/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Tẻh do Chánh Văn phòng Nguyễn Tất Quyết ký, đăng tải trên hệ thống ngày 03/07/2026 với mã KHLCNT PL2600196675. Đến ngày 07/07/2026, E-TBMT số IB2600346531-00 chính thức được phát hành với hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong 150 ngày. Đơn vị được giao lập hồ sơ mời thầu và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH TVXD Nguyên Khôi; đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Kiến trúc 90.

Mặc dù gói thầu được thông báo mời đấu thầu rộng rãi trên phạm vi toàn quốc, biên bản mở thầu ghi nhận tại thời điểm đóng thầu ngày 17/07/2026 chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh thi công Nâng cấp mở rộng đường vào khu sản xuất thôn 8A, xã Đạ Tẻh (gồm 03 doanh nghiệp liên kết).

Ngày 21/07/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Tẻh Nguyễn Tất Quyết ban hành Quyết định số 115/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo quyết định phê duyệt gốc, giá dự toán của gói thầu là 7.179.110.427 đồng; giá trúng thầu của liên danh là 7.030.660.137 đồng. Số tiền chênh lệch giảm giá cho ngân sách nhà nước đạt 148.450.290 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2%.

Quyết định số 115/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Tìm hiểu về pháp lý của các đơn vị hợp thành liên danh trúng thầu cho thấy cả ba đều có trụ sở hoạt động tại tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Khâm Đức (Mã số doanh nghiệp: 5800698590), địa chỉ tại Khu Phố II, Xã Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng. Hai thành viên còn lại gồm Công ty TNHH Bá Trí (Mã số doanh nghiệp: 5800533750, trụ sở tại Thôn 12, Xã Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng) và Công ty TNHH Văn Thành Đạt (Mã số doanh nghiệp: 5801089249, trụ sở tại Thôn 2, Xã Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng).

Phân tích dưới góc độ pháp lý đấu thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) quy định đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu nhằm thúc đẩy tối đa tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Tuy nhiên, việc gói thầu chỉ ghi nhận 01 hồ sơ dự thầu đồng nghĩa không phát sinh cạnh tranh trực tiếp về giá giữa nhiều nhà thầu tại thời điểm mở thầu. Theo Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính, các chủ đầu tư được yêu cầu triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiết kiệm trong đấu thầu đối với các dự án đầu tư công.

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