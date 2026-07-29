Phường Tam Hiệp: Việt Hưng Thịnh được chỉ định gói xây lắp hơn 1,1 tỷ đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Tam Hiệp (TP Đồng Nai) Nguyễn Long Biên đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp thuộc dự án nâng cấp hạ tầng giao thông trên địa bàn phường, lựa chọn Công ty TNHH Phân phối Thương mại Dịch vụ Việt Hưng Thịnh là đơn vị thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Chỉ định thầu gói xây lắp đường Nguyễn Bá Học, đạt tỷ lệ tiết kiệm 5%

Cụ thể, tại Quyết định số 174/QĐ-TTDVTH ngày 20/07/2026, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Tam Hiệp phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05 (xây lắp): Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông) thuộc dự án Cải tạo mặt đường, đầu tư nâng cấp mương thoát nước đường Nguyễn Bá Học. Dự án do Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp - Nguyễn Văn Anh là người quyết định đầu tư. Trước đó, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng do Giám đốc Nguyễn Long Biên phê duyệt tại Quyết định số 168/QĐ-TTDVTH ngày 15/07/2026.

Gói thầu số 05 có giá gói thầu được duyệt là 1.257.722.984 đồng. Giá chỉ định thầu (giá trúng thầu) phê duyệt cho Công ty TNHH Phân phối Thương mại Dịch vụ Việt Hưng Thịnh là 1.194.823.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%). Loại hợp đồng áp dụng là trọn gói, thời gian thực hiện tối đa 120 ngày kể từ ngày khởi công.

So với giá gói thầu ban đầu, giá trị tiết kiệm thu về cho ngân sách nhà nước là 62.899.984 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5 %.

Quyết định số 174/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Lịch sử đấu thầu của Công ty Việt Hưng Thịnh tại các cơ quan cấp phường

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Phân phối Thương mại Dịch vụ Việt Hưng Thịnh (mã số doanh nghiệp 3603916454) có trụ sở tại Số 105, Tổ 18, Khu phố 5A, Phường Long Bình, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp chính thức phê duyệt đăng ký trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 29/05/2024.

Thống kê lịch sử tham gia đấu thầu cho thấy, tính đến thời điểm tháng 07/2026, Công ty TNHH Phân phối Thương mại Dịch vụ Việt Hưng Thịnh đã tham gia tổng cộng 6 gói thầu, trong đó trúng 5 gói thầu và trượt 1 gói thầu. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt khoảng 3.907.445.000 đồng.

Cụ thể, tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Tam Hiệp (TP Đồng Nai), nhà thầu này trúng 2 gói thầu với tổng giá trị khoảng 1,23 tỷ đồng. Tại Văn phòng HĐND và UBND phường Tam Phước (TP Đồng Nai), doanh nghiệp trúng 2 gói thầu với tổng giá trị khoảng 1,35 tỷ đồng. Ngoài ra, tại Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (TP Đồng Nai), nhà thầu được chỉ định 1 gói thầu trị giá khoảng 1,32 tỷ đồng.

Yêu cầu giám sát thực chất năng lực khi chỉ định thầu rút gọn

Phân tích góc nhìn pháp lý về công tác chỉ định thầu tại dự án đường Nguyễn Bá Học, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM nhận định, việc Chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp quy mô dưới 2 tỷ đồng thuộc dự án ngân sách phường là tuân thủ đúng hạn mức quy định tại Khoản 4 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Việc thương thảo đưa giá trúng thầu giảm khoảng 5% cũng thể hiện sự tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tài chính về tiết kiệm ngân sách trong đấu thầu năm 2026.

Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý dự án, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý, do chỉ định thầu rút gọn không thực hiện quy trình cạnh tranh rộng rãi như đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh, nên trách nhiệm đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu thuộc về chủ đầu tư. Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu, người đứng đầu Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc đánh giá, rà soát thực tế khả năng huy động nguồn lực của nhà thầu.