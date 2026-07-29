Phường Tam Hiệp: Việt Hưng Thịnh được chỉ định gói xây lắp hơn 1,1 tỷ đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Tam Hiệp (TP Đồng Nai) Nguyễn Long Biên đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp thuộc dự án nâng cấp hạ tầng giao thông trên địa bàn phường, lựa chọn Công ty TNHH Phân phối Thương mại Dịch vụ Việt Hưng Thịnh là đơn vị thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.
Chỉ định thầu gói xây lắp đường Nguyễn Bá Học, đạt tỷ lệ tiết kiệm 5%
Cụ thể, tại Quyết định số 174/QĐ-TTDVTH ngày 20/07/2026, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Tam Hiệp phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05 (xây lắp): Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông) thuộc dự án Cải tạo mặt đường, đầu tư nâng cấp mương thoát nước đường Nguyễn Bá Học. Dự án do Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp - Nguyễn Văn Anh là người quyết định đầu tư. Trước đó, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng do Giám đốc Nguyễn Long Biên phê duyệt tại Quyết định số 168/QĐ-TTDVTH ngày 15/07/2026.
Gói thầu số 05 có giá gói thầu được duyệt là 1.257.722.984 đồng. Giá chỉ định thầu (giá trúng thầu) phê duyệt cho Công ty TNHH Phân phối Thương mại Dịch vụ Việt Hưng Thịnh là 1.194.823.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%). Loại hợp đồng áp dụng là trọn gói, thời gian thực hiện tối đa 120 ngày kể từ ngày khởi công.
So với giá gói thầu ban đầu, giá trị tiết kiệm thu về cho ngân sách nhà nước là 62.899.984 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5 %.
Lịch sử đấu thầu của Công ty Việt Hưng Thịnh tại các cơ quan cấp phường
Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Phân phối Thương mại Dịch vụ Việt Hưng Thịnh (mã số doanh nghiệp 3603916454) có trụ sở tại Số 105, Tổ 18, Khu phố 5A, Phường Long Bình, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp chính thức phê duyệt đăng ký trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 29/05/2024.
Thống kê lịch sử tham gia đấu thầu cho thấy, tính đến thời điểm tháng 07/2026, Công ty TNHH Phân phối Thương mại Dịch vụ Việt Hưng Thịnh đã tham gia tổng cộng 6 gói thầu, trong đó trúng 5 gói thầu và trượt 1 gói thầu. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt khoảng 3.907.445.000 đồng.
Cụ thể, tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Tam Hiệp (TP Đồng Nai), nhà thầu này trúng 2 gói thầu với tổng giá trị khoảng 1,23 tỷ đồng. Tại Văn phòng HĐND và UBND phường Tam Phước (TP Đồng Nai), doanh nghiệp trúng 2 gói thầu với tổng giá trị khoảng 1,35 tỷ đồng. Ngoài ra, tại Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (TP Đồng Nai), nhà thầu được chỉ định 1 gói thầu trị giá khoảng 1,32 tỷ đồng.
Yêu cầu giám sát thực chất năng lực khi chỉ định thầu rút gọn
Phân tích góc nhìn pháp lý về công tác chỉ định thầu tại dự án đường Nguyễn Bá Học, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM nhận định, việc Chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp quy mô dưới 2 tỷ đồng thuộc dự án ngân sách phường là tuân thủ đúng hạn mức quy định tại Khoản 4 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Việc thương thảo đưa giá trúng thầu giảm khoảng 5% cũng thể hiện sự tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tài chính về tiết kiệm ngân sách trong đấu thầu năm 2026.
Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý dự án, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý, do chỉ định thầu rút gọn không thực hiện quy trình cạnh tranh rộng rãi như đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh, nên trách nhiệm đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu thuộc về chủ đầu tư. Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu, người đứng đầu Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc đánh giá, rà soát thực tế khả năng huy động nguồn lực của nhà thầu.
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.