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Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Liên danh Cường Phát trúng gói thầu sửa đường hơn 6,29 tỷ đồng

Liên danh công ty xây dựng Cường Phát vừa được phê duyệt trúng gói thầu thi công cải tạo đường tại xã Thọ Sơn, ghi nhận mức tiết kiệm hơn 96 triệu đồng.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Thọ Sơn (TP Đồng Nai) - Nguyễn Trọng Tuyên vừa ký Quyết định số 331/QĐ-PKT ngày 23/07/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo đường từ ngã 3 bụi tre đi Nhà thờ Tin lành Đăng Blang. Dự án do UBND xã Thọ Sơn làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 7.300.000.000 đồng, trong đó chi phí xây dựng là 6.391.266.411 đồng theo Quyết định phê duyệt dự án số 778/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn - Trần Văn Phương ký ngày 24/06/2026.

Gói thầu số 1 có giá gói thầu là 6.391.266.411 đồng. Đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Liên danh công ty xây dựng Cường Phát (gồm Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Cường Phát và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Phước Thành) với giá trúng thầu là 6.295.030.490 đồng. Loại hợp đồng áp dụng là hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 150 ngày.

So với giá gói thầu ban đầu, giá trị tiết kiệm thu được cho ngân sách nhà nước là 96.235.921 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,51%.

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Quyết định số 331/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Phước thực hiện cho thấy gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với 02 nhà thầu tham dự. Đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nhu chào giá dự thầu 6.358.776.428 đồng. Cả 02 nhà thầu đều vượt qua các bước đánh giá hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật, Liên danh công ty xây dựng Cường Phát được xếp hạng thứ nhất và trúng thầu nhờ giá dự thầu thấp hơn.

Lịch sử trúng thầu của các thành viên trong liên danh

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đơn vị đứng đầu liên danh là Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Cường Phát của đơn vị đứng đầu liên danh là Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Cường Phát. Doanh nghiệp có mã số thuế 3801286613, trụ sở tại Tổ 3, Thôn Hưng Thịnh, Xã Bù Đăng, TP Đồng Nai. Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp đã tham gia và trúng 10/10 gói thầu, đạt tỷ lệ trúng thầu 100% với tổng giá trị trúng thầu khoảng 16.114.969.996 đồng.

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Phước Thành (mã số thuế 3801132765, địa chỉ tại Khu Phố Long Thủy 1, Phường Phước Long, TP Đồng Nai) cũng có nhiều lần tham gia đấu thầu trên địa bàn với lịch sử tham gia 30 gói thầu, trúng 29 gói với tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 82.462.248.263 đồng.

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Bình luận về kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp tại địa bàn TP Đồng Nai, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) đánh giá việc ghi nhận 02 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu đã tạo ra tính cạnh tranh về số lượng theo quy định của pháp luật đấu thầu hiện hành. Việc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP giúp đảm bảo công khai, minh bạch dữ liệu mở thầu.

Theo luật sư Nguyễn Văn Lập, các quy định tại Chỉ thị số 12/CT-TTg và Công văn số 5557/BTC đều đặt ra yêu cầu tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC

Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể.

Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu.

Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầuKhoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

#Lựa chọn nhà thầu xây dựng tại Đồng Nai #Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công #Hợp đồng liên danh trong đấu thầu #Chính sách đấu thầu công khai minh bạch #Vai trò và trách nhiệm của nhà thầu liên danh

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Đối thủ bỏ giá thấp hơn gần 359 triệu bị loại do lỗi nhân sự, Công ty Nguyên Vũ trúng gói thầu nạo vét, gia cố hai bên bờ suối giá hơn 2,4 tỷ tại xã Đăk Ơ.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 14/07/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đăk Ơ (TP Đồng Nai) Lê Thị Huệ đã ký Quyết định số 187/QĐ-TTDVTH-ĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng thuộc dự án Nạo vét, khơi thông dòng chảy, gia cố hai bên bờ suối tại vị trí cầu giảm tải ngập úng suối Đá đoạn hai đầu cầu Thôn 4, xã Đăk Ơ. Gói thầu có mã E-TBMT IB2600286559, sử dụng ngân sách địa phương, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 128/QĐ-TTDVTH-ĐT ngày 09/06/2026 và Quyết định phê duyệt E-HSMT số 141/QĐ-TTDVTH-ĐT ngày 12/06/2026 do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đăk Ơ ban hành, giá gói thầu (dự toán) được duyệt ở mức 2.401.634.287 đồng. Dự án do Chủ tịch UBND xã Đăk Ơ - Nguyễn Tấn Lực quyết định đầu tư tại Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 09/06/2026.

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Bạn đọc - Phản biện

Lộ diện nhà thầu trúng gói sửa chữa đường ALT4 hơn 6 tỷ đồng tại Bình Long

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Bình Long vừa phê duyệt Công ty Quang Minh trúng gói thầu xây lắp 6,08 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 1%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 08/7/2026 Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Bình Long (TP Đồng Nai) - Nguyễn Quang Long đã ký Quyết định số 130/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp thuộc dự án Duy tu, sửa chữa đường ALT4 đoạn từ ngã 3 Xe Tăng đi cổng chào xã An Phú (cũ). Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 23/6/2026 do Chủ tịch UBND phường Bình Long ký ban hành.

Gói thầu này có mã TBMT IB2600322758, mã KHLCNT PL2600187465, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh trợ cấp có mục tiêu, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong 120 ngày. Giá gói thầu được xác định ở mức 6.145.526.267 đồng.

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Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Nhà thầu Hoàng Sang và những gói thầu vắng bóng cạnh tranh? [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu đấu thầu của nhà thầu Hoàng Sang cho thấy đơn vị có tần suất trúng thầu cao cùng với những gói thầu độc diễn khi không có đối thủ cạnh tranh.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, việc Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Hoàng Sang trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn tại xã Lộc Tấn không phải là hiện tượng cá biệt nếu soi chiếu vào lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này. Hệ thống dữ liệu trên mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận nhà thầu này có một lịch sử tham gia đấu thầu vô cùng ấn tượng với tần suất xuất hiện và trúng thầu ở mức cao trên địa bàn TP Đồng Nai cùng với nhiều gói thầu thiếu vắng sự cạnh tranh.

Số liệu thống kê tổng quan cho thấy doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 106 gói thầu xây lắp và tư vấn trên phạm vi toàn quốc. Kết quả ghi nhận đơn vị này được phê duyệt trúng thầu tới 75 gói thầu, chỉ trượt 7 gói thầu và hiện còn 24 gói thầu chưa công bố kết quả chính thức. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế (bao gồm cả các gói thầu tham gia với tư cách độc lập và liên danh) đạt con số 298.861.783.441 đồng.

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Xã Krông Nô, Lâm Đồng: Trúng thầu sát giá và dấu hỏi về tính độc lập của đơn vị tư vấn [Kỳ 2]

Tại Phòng Kinh tế xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng, Liên danh Công ty Thiện Vinh - Chí Cường liên tiếp trúng hai gói thầu cầu buôn OL và K62 với tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt 0,58% và 0,68%. Sự độc diễn của liên danh này đặt ra nhiều hoài nghi về tính minh bạch và vai trò của đơn vị tư vấn lập hồ sơ.

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Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang liên tục phê duyệt chỉ định thầu xây lắp, mua sắm cho Công ty TNHH Xây dựng Phú Long Sơn và Công ty TNHH Haitech sát nút giá dự toán. Việc tỷ lệ tiết kiệm thấp chỉ đạt từ 0,00% đến 2,50% đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính hiệu quả của dòng vốn đầu tư công.