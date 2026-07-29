Đồng Nai: Liên danh Cường Phát trúng gói thầu sửa đường hơn 6,29 tỷ đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Thọ Sơn (TP Đồng Nai) - Nguyễn Trọng Tuyên vừa ký Quyết định số 331/QĐ-PKT ngày 23/07/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo đường từ ngã 3 bụi tre đi Nhà thờ Tin lành Đăng Blang. Dự án do UBND xã Thọ Sơn làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 7.300.000.000 đồng, trong đó chi phí xây dựng là 6.391.266.411 đồng theo Quyết định phê duyệt dự án số 778/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn - Trần Văn Phương ký ngày 24/06/2026.

Gói thầu số 1 có giá gói thầu là 6.391.266.411 đồng. Đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Liên danh công ty xây dựng Cường Phát (gồm Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Cường Phát và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Phước Thành) với giá trúng thầu là 6.295.030.490 đồng. Loại hợp đồng áp dụng là hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 150 ngày.

So với giá gói thầu ban đầu, giá trị tiết kiệm thu được cho ngân sách nhà nước là 96.235.921 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,51%.

Quyết định số 331/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Phước thực hiện cho thấy gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với 02 nhà thầu tham dự. Đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nhu chào giá dự thầu 6.358.776.428 đồng. Cả 02 nhà thầu đều vượt qua các bước đánh giá hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật, Liên danh công ty xây dựng Cường Phát được xếp hạng thứ nhất và trúng thầu nhờ giá dự thầu thấp hơn.

Lịch sử trúng thầu của các thành viên trong liên danh

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đơn vị đứng đầu liên danh là Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Cường Phát của đơn vị đứng đầu liên danh là Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Cường Phát. Doanh nghiệp có mã số thuế 3801286613, trụ sở tại Tổ 3, Thôn Hưng Thịnh, Xã Bù Đăng, TP Đồng Nai. Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp đã tham gia và trúng 10/10 gói thầu, đạt tỷ lệ trúng thầu 100% với tổng giá trị trúng thầu khoảng 16.114.969.996 đồng.

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Phước Thành (mã số thuế 3801132765, địa chỉ tại Khu Phố Long Thủy 1, Phường Phước Long, TP Đồng Nai) cũng có nhiều lần tham gia đấu thầu trên địa bàn với lịch sử tham gia 30 gói thầu, trúng 29 gói với tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 82.462.248.263 đồng.

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Bình luận về kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp tại địa bàn TP Đồng Nai, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) đánh giá việc ghi nhận 02 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu đã tạo ra tính cạnh tranh về số lượng theo quy định của pháp luật đấu thầu hiện hành. Việc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP giúp đảm bảo công khai, minh bạch dữ liệu mở thầu.

Theo luật sư Nguyễn Văn Lập, các quy định tại Chỉ thị số 12/CT-TTg và Công văn số 5557/BTC đều đặt ra yêu cầu tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.