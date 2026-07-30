TP HCM: Công ty Thuận Thiên trúng gói sửa chữa Trường Mầm non Hoa Lư

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sài Gòn TP HCM vừa ban hành Quyết định số 156/QĐ-TTCUDVC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Chi phí xây dựng thuộc dự án Sửa chữa trường Mầm non Hoa Lư tại địa chỉ 01 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu là Công ty TNHH Xây dựng Công trình - Thương mại Thuận Thiên.

Nguồn: MSC

Một nhà thầu tham dự gói thầu sửa chữa Trường Mầm non Hoa Lư

Gói thầu Chi phí xây dựng thuộc dự án Sửa chữa trường Mầm non Hoa Lư có giá gói thầu được phê duyệt là 2.467.234.594 đồng, sử dụng nguồn vốn Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu. Phương thức lựa chọn nhà thầu được xác định là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ, hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện trong 90 ngày.

Theo Biên bản mở thầu ghi nhận ngày 11/07/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (mã E-TBMT: IB2600328196 - 00), dù phát hành hồ sơ mời thầu rộng rãi, đến thời điểm đóng mở thầu chỉ ghi nhận duy nhất 1 nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty TNHH Xây dựng Công trình - Thương mại Thuận Thiên. Giá dự thầu do doanh nghiệp đưa ra là 2.326.130.457 đồng.

Căn cứ báo cáo đánh giá E-HSDT, ngày 20/07/2026, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sài Gòn Trần Trọng Nghĩa đã ký Quyết định số 156/QĐ-TTCUDVC phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng Công trình - Thương mại Thuận Thiên trúng thầu với giá 2.326.130.457 đồng.

So với giá gói thầu ban đầu, khoản kinh phí tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 141.104.137 đồng, tương ứng 5,72%. Phân tích dữ liệu đấu thầu cho thấy đây là tỷ lệ tiết kiệm ở mức cao đối với các gói thầu xây lắp công trình hạ tầng giáo dục tại địa phương.

Dấu ấn liên tiếp trúng thầu tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sài Gòn

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Xây dựng Công trình - Thương mại Thuận Thiên (mã số thuế 0307656289) được thành lập ngày 12/03/2009, có địa chỉ trụ sở tại số 67 Đường D5, Khu Phố 7, Phường An Khánh, TP HCM, do ông Hà Văn Sang làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy doanh nghiệp này từng tham gia khoảng 30 gói thầu trên địa bàn TP HCM và một số tỉnh thành, trong đó trúng 20 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 17,1 tỷ đồng.

Theo dữ liệu đấu thầu, doanh nghiệp đã tham gia 6 gói thầu do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sài Gòn làm chủ đầu tư, trúng 5 gói và 1 gói đang chờ kết quả.

Cụ thể, bên cạnh gói thầu sửa chữa trường Mầm non Hoa Lư giá xấp xỉ 2,33 tỷ đồng vừa trúng thầu, trong khoảng thời gian ngắn từ tháng 6 đến tháng 7/2026, Công ty TNHH Xây dựng Công trình - Thương mại Thuận Thiên liên tiếp trúng nhiều gói thầu khác tại chủ đầu tư này. Có thể kể đến gói thầu Chi phí xây dựng trị giá xấp xỉ 1,64 tỷ đồng (ngày 24/06/2026), gói thầu Sửa chữa, cải tạo khu vực Nhà Bảo vệ phía trước Nhà hát Bến Thành trị giá xấp xỉ 213,9 triệu đồng (ngày 08/07/2026), gói thầu Chi phí xây dựng trị giá xấp xỉ 768,5 triệu đồng (ngày 9/07/2026), hay gói thi công xây lắp trị giá xấp xỉ 392,3 triệu đồng (ngày 16/7/206) theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Tần suất trúng thầu liên tiếp tại một chủ đầu tư trong thời gian ngắn là yếu tố thu hút sự chú ý của giới quan sát hoạt động đấu thầu công.

Hiệu quả tiết kiệm ngân sách và tính cạnh tranh dưới góc nhìn chuyên gia

Bình luận về trường hợp gói thầu sửa chữa trường Mầm non Hoa Lư áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có 01 nhà thầu tham dự, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, căn cứ theo điểm a khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, trường hợp đến thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp E-HSDT, chủ đầu tư hoàn toàn có quyền quyết định mở thầu ngay để tiến hành đánh giá. Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính thì việc phê duyệt trúng thầu là tuân thủ đúng quy trình pháp luật.

Đặc biệt, theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 5,72% trong trường hợp này là một kết quả rất tích cực trong việc tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công, bởi trên thực tế, không ít gói thầu rộng rãi chỉ có 01 nhà thầu tham gia thường ghi nhận tỷ lệ giảm giá cho ngân sách ở mức vô cùng khiêm tốn.

Tuy nhiên, ở góc độ rủi ro pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, mặc dù quy trình thực hiện gói thầu tại phường Sài Gòn bảo đảm đúng thủ tục, nhưng việc đấu thầu rộng rãi liên tục chỉ ghi nhận 01 nhà thầu đăng ký tham gia cũng đặt ra yêu cầu khắt khe đối với chủ đầu tư. Cụ thể, tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu đòi hỏi người đứng đầu phải thường xuyên rà soát, đề cao tính cạnh tranh và minh bạch. Do đó, chủ đầu tư cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu của các dự án tương lai, bảo đảm tuân thủ tuyệt đối khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, kiên quyết không tạo ra các rào cản kỹ thuật vô hình làm hạn chế sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trên thị trường.