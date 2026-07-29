Gói thầu 12,78 tỷ tại xã Thiện Hưng chỉ có 1 nhà thầu, tiết kiệm 1,02%

Gói thầu xây dựng đường giao thông nông thôn ấp Thanh Sơn, xã Thiện Hưng ghi nhận duy nhất một liên danh tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,02%.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 22/7/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thiện Hưng (TP Đồng Nai) - Lê Văn Dũng đã ký Quyết định số 231/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án "Nâng cấp các tuyến đường GTNT từ tổ 1 đi tổ 8, tổ 6 đi tổ 7 ấp Thanh Sơn, xã Thiện Hưng".

Gói thầu có mã E-TBMT IB2600350433, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã PL2600201059 do Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thiện Hưng làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 15.000.000.000 đồng, được UBND xã Thiện Hưng phê duyệt tại Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 26/06/2026 do Chủ tịch UBND xã Nguyễn Minh Phong ký.

Duy nhất một nhà thầu tham dự, tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,02%

Gói thầu xây lắp kể trên có giá gói thầu 12.784.930.316 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Dù được thông báo mời thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tại thời điểm đóng mở thầu ngày 16/07/2026 chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Liên danh Công ty Hưng Thịnh Phát – Phước Long (bao gồm Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Hưng Thịnh Phát và Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu đường Phước Long).

Kết quả, liên danh này đã trúng thầu với giá 12.654.074.000 đồng theo loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 120 ngày. So với giá gói thầu 12.784.930.316 đồng, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 130.856.316 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,02%.

Quyết định số 231/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Được biết, đơn vị tư vấn lập HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đồng Nai, đơn vị thẩm định HSMT và KQLCNT là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ 2 tháng 5.

Hai doanh nghiệp liên danh từng trúng nhiều gói thầu tại TP Đồng Nai

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cả hai doanh nghiệp đều đã tham gia và trúng nhiều gói thầu trên địa bàn TP Đồng Nai.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Hưng Thịnh Phát (mã số thuế 3801152144) có trụ sở tại xóm 2, khu phố 3, phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai, được thành lập từ tháng 07/2017, doanh nghiệp này đã tham gia 57 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 32 gói, trượt 16 gói, 8 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu ghi nhận xấp xỉ 240.153.510.748 đồng (trúng thầu độc lập khoảng 59.522.152.591 đồng, trúng thầu liên danh khoảng 180.631.358.157 đồng). Đáng chú ý, 100% gói thầu doanh nghiệp này đã tham gia đều tập trung trên địa bàn TP Đồng Nai.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu đường Phước Long (mã số thuế 3800714055), có trụ sở tại đường Mai Chí Thọ, khu phố 5, phường Phước Bình, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp hoạt động từ tháng 09/2010, đã tham gia 44 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 34 gói, trượt 10 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 506.633.301.014 đồng (trúng thầu độc lập khoảng 31.563.193.230 đồng, trúng thầu liên danh khoảng 475.070.107.784 đồng).

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và hiệu quả sử dụng vốn

Đánh giá về bối cảnh gói thầu xây lắp hơn 12,7 tỷ đồng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự và đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,02%, Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM nhấn mạnh, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đặt ra mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,02%, chủ đầu tư cần rà soát hồ sơ mời thầu và giá gói thầu có thể góp phần thu hút thêm nhà thầu tham dự.

Đồng thời, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện công tác đấu thầu, bảo đảm tính đúng, tính đủ giá gói thầu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, Công văn 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026 cũng nhấn mạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp để cắt giảm chi phí không cần thiết và tối ưu hóa nguồn lực ngân sách.