Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 84 người nhập viện

Bộ Y tế yêu cầu điều tra nguồn gốc thực phẩm, tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm và cảnh báo cộng đồng sau vụ 84 người nhập viện vì ngộ độc.

Chiều 29/7, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, nhận được báo cáo của Chi cục ATVSTP tỉnh Lâm Đồng về 84 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại Cơ sở bán bánh mì thịt nướng - pate Minh Trung, thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban Lâm Hà. Sau khi ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, sốt, tiêu chảy và lần lượt được đưa đến các cơ sở khám, chữa bệnh để điều trị.

Bộ Y tế yêu cầu Lâm Đồng điều tra vụ ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì. Ảnh minh họa/SKĐS

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý và hạn chế tối đa ảnh hưởng của tình trạng ngộ độc thực phẩm đến sức khỏe người dân, Ngày 29/7/2026, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản (Công văn 1462/ATTP – NĐTT) đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng;

Thông báo cho cộng đồng tại khu vực xảy ra ngộ độc, bất kỳ ai nếu có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm do từng ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan đến vụ ngộ độc thì cần báo ngay cho Trạm Y tế xã/phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời;

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng;

Lập kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố, thông qua nhiều hình thức truyền thông cho các cán bộ quản lý an toàn thực phẩm và chủ cơ sở kinh doanh; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm (theo hướng dẫn tại công văn số 848/BYT-ATTP ngày 09/02/2026 của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố).

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Lâm Đồng báo cáo kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.