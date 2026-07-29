Công ty Xây dựng Phú Quân trúng chuỗi gói thầu sát giá tại Lâm Đồng [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong vòng chưa đầy 2 tháng, Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân đã liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp giao thông hạ tầng với tổng giá trị hơn 42,8 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, tỷ lệ tiết kiệm tại ba gói thầu này lần lượt là 0,06%; 0,23% và 0,48%.
Dự án đường buôn Trum tại xã Đắk Wil: Trúng thầu sát giá dự toán
Tại gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Nâng cấp đường thôn Trung Tâm đi buôn Trum, xã Đắk Wil (mã E-TBMT: IB2600342389, mã KHLCNT: PL2600195943), chủ đầu tư dự án là UBND xã Đắk Wil. Đơn vị đại diện chủ đầu tư, bên mời thầu là Phòng Kinh tế xã Đắk Wil (Tỉnh Lâm Đồng).
Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 300 ngày. Đơn vị tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT là Công ty TNHH Xây dựng Hạnh Phước Thịnh (Báo cáo đánh giá số 01/BCĐG-HSDT ngày 23/07/2026 do Tổ trưởng Trần Quốc Toàn và Thành viên Nguyễn Thị Kim Anh lập). Đơn vị thẩm định KQLCNT là Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thiên Hà (Báo cáo số 16/BCTĐ-KQLCNT ngày 25/07/2026).
Theo Quyết định phê duyệt KQLCNT số 186/QĐ-KT ngày 26/07/2026 do Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Đắk Wil - Nguyễn Đôn Lộc ký, giá dự toán gói thầu được xác định ở mức 17.285.792.000 đồng (giá gói thầu bao gồm chi phí dự phòng tại KHLCNT là 17.473.244.000 đồng). Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân dự thầu và trúng thầu với giá 17.275.000.000 đồng. Qua đấu thầu, số tiền mà ngân sách địa phương tiết kiệm được 10.792.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương ứng đạt 0,06%.
Trong quá trình đánh giá E-HSDT, Phòng Kinh tế xã Đắk Wil đã phát Công văn số 128/CV-KT ngày 20/07/2026 yêu cầu làm rõ về vật tư, phòng thí nghiệm và hợp đồng tương tự chứng minh năng lực cán bộ an toàn lao động. Ngày 22/07/2026, Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân đã phát Công văn số 05/2026/LR-HSDT bổ sung Hợp đồng thi công số 21/2023/HĐXL ngày 10/10/2023 để hoàn thiện điều kiện năng lực.
Dự án đường kết nối khu du lịch Hố Da: Tỷ lệ tiết kiệm 0,23%
Song song với dự án tại xã Đắk Wil, gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 28 kết nối khu du lịch Hố Da, xã Nam Đà (mã E-TBMT: IB2600346104, mã KHLCNT: PL2600195239) cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Dự án do UBND xã Nam Đà làm chủ đầu tư, bên mời thầu là Phòng Kinh tế xã Nam Đà (Tỉnh Lâm Đồng).
Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ, hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 300 ngày. Đơn vị tư vấn đánh giá HSDT là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Nguyên Đắk Nông (Báo cáo số 87/BC-ANĐN ngày 17/07/2026); đơn vị thẩm định KQLCNT là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Nhân Đắk Nông (Báo cáo số 142/BCTĐ-TN ngày 22/07/2026).
Ngày 22/07/2026, Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Nam Đà - Nguyễn Thị Kim Bình ký Quyết định số 133/QĐ-KT phê duyệt KQLCNT. Theo đó, giá gói thầu (dự toán gói thầu) là 17.407.723.000 đồng. Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân nộp giá dự thầu 17.367.722.997 đồng và được phê duyệt trúng thầu với giá 17.367.722.000 đồng. Số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước được xác định là 40.001.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương ứng đạt 0,23 %.
Gói thầu Quốc lộ 27: Tiếp tục trúng thầu với giá sát dự toán
Tại gói thầu Xây dựng công trình thuộc Dự án Khắc phục sạt lở đoạn Km87+300 - Km191+000, Quốc lộ 27 (mã E-TBMT: IB2600245221, mã KHLCNT: PL2600146039), chủ đầu tư dự án là Sở Xây dựng Tỉnh Lâm Đồng (đơn vị trình phê duyệt là Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng).
Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ, loại hợp đồng đơn giá cố định với thời gian thực hiện 120 ngày. Theo Quyết định phê duyệt KQLCNT số 864/QĐ-SXD ngày 18/06/2026 do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tỉnh Lâm Đồng - Hoàng Anh Tuấn ký, giá dự toán gói thầu là 8.278.620.000 đồng.
Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân tham dự với giá dự thầu 8.239.078.324,8655 đồng và trúng thầu ở mức giá 8.239.078.324 đồng. Số tiền tiết kiệm cho ngân sách được xác định là 39.541.676 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương ứng đạt 0,48%.
Hồ sơ doanh nghiệp trúng thầu và câu hỏi về hiệu quả kinh tế sau đấu thầu
Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân có mã số thuế 6001492524, thành lập ngày 23/01/2015. Đại diện pháp luật là ông Trần Mạnh Quân, giữ chức vụ Giám đốc. Doanh nghiệp hoạt động dưới loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chuyên về lĩnh vực xây lắp. Địa chỉ trụ sở tại số 218 Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Lập, Tỉnh Đắk Lắk.
Về lịch sử đấu thầu, đơn vị đã tham gia 53 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 44 gói, trượt 8 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh và độc lập) đạt khoảng 342.075.189.232 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt khoảng 111.655.464.264 đồng, Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh đạt khoảng 230.419.724.968 đồng.
Cả 3 gói thầu hạ tầng giao thông quy mô hàng chục tỷ đồng nêu trên đều áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật 90/2025/QH15). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu nhằm thu hút sự tham gia rộng rãi của các đơn vị trên thị trường, tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước.
Theo số liệu tại các quyết định phê duyệt KQLCNT, tỷ lệ tiết kiệm của ba gói thầu lần lượt là 0,06%; 0,23% và 0,48%. Đây đều là các gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Các số liệu trên cho thấy mức chênh lệch giữa giá dự toán và giá trúng thầu không lớn.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
Kỳ 2: Những gói thầu vắng bóng cạnh tranh tại Lâm Đồng của Xây dựng Phú Quân
QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).
Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:
- Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
- Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.