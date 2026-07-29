Công ty Xây dựng Phú Quân trúng chuỗi gói thầu sát giá tại Lâm Đồng [Kỳ 1]

Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân vừa trúng liên tiếp các gói thầu giao thông quy mô hàng chục tỷ đồng tại Lâm Đồng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức nhỏ giọt.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong vòng chưa đầy 2 tháng, Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân đã liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp giao thông hạ tầng với tổng giá trị hơn 42,8 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, tỷ lệ tiết kiệm tại ba gói thầu này lần lượt là 0,06%; 0,23% và 0,48%.

Dự án đường buôn Trum tại xã Đắk Wil: Trúng thầu sát giá dự toán

Tại gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Nâng cấp đường thôn Trung Tâm đi buôn Trum, xã Đắk Wil (mã E-TBMT: IB2600342389, mã KHLCNT: PL2600195943), chủ đầu tư dự án là UBND xã Đắk Wil. Đơn vị đại diện chủ đầu tư, bên mời thầu là Phòng Kinh tế xã Đắk Wil (Tỉnh Lâm Đồng).

Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 300 ngày. Đơn vị tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT là Công ty TNHH Xây dựng Hạnh Phước Thịnh (Báo cáo đánh giá số 01/BCĐG-HSDT ngày 23/07/2026 do Tổ trưởng Trần Quốc Toàn và Thành viên Nguyễn Thị Kim Anh lập). Đơn vị thẩm định KQLCNT là Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thiên Hà (Báo cáo số 16/BCTĐ-KQLCNT ngày 25/07/2026).

Theo Quyết định phê duyệt KQLCNT số 186/QĐ-KT ngày 26/07/2026 do Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Đắk Wil - Nguyễn Đôn Lộc ký, giá dự toán gói thầu được xác định ở mức 17.285.792.000 đồng (giá gói thầu bao gồm chi phí dự phòng tại KHLCNT là 17.473.244.000 đồng). Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân dự thầu và trúng thầu với giá 17.275.000.000 đồng. Qua đấu thầu, số tiền mà ngân sách địa phương tiết kiệm được 10.792.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương ứng đạt 0,06%.

Trong quá trình đánh giá E-HSDT, Phòng Kinh tế xã Đắk Wil đã phát Công văn số 128/CV-KT ngày 20/07/2026 yêu cầu làm rõ về vật tư, phòng thí nghiệm và hợp đồng tương tự chứng minh năng lực cán bộ an toàn lao động. Ngày 22/07/2026, Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân đã phát Công văn số 05/2026/LR-HSDT bổ sung Hợp đồng thi công số 21/2023/HĐXL ngày 10/10/2023 để hoàn thiện điều kiện năng lực.

Quyết định phê duyệt KQLCNT số 186/QĐ-KT. (Nguồn MSC)

Dự án đường kết nối khu du lịch Hố Da: Tỷ lệ tiết kiệm 0,23%

Song song với dự án tại xã Đắk Wil, gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 28 kết nối khu du lịch Hố Da, xã Nam Đà (mã E-TBMT: IB2600346104, mã KHLCNT: PL2600195239) cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Dự án do UBND xã Nam Đà làm chủ đầu tư, bên mời thầu là Phòng Kinh tế xã Nam Đà (Tỉnh Lâm Đồng).

Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ, hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 300 ngày. Đơn vị tư vấn đánh giá HSDT là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Nguyên Đắk Nông (Báo cáo số 87/BC-ANĐN ngày 17/07/2026); đơn vị thẩm định KQLCNT là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Nhân Đắk Nông (Báo cáo số 142/BCTĐ-TN ngày 22/07/2026).

Ngày 22/07/2026, Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Nam Đà - Nguyễn Thị Kim Bình ký Quyết định số 133/QĐ-KT phê duyệt KQLCNT. Theo đó, giá gói thầu (dự toán gói thầu) là 17.407.723.000 đồng. Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân nộp giá dự thầu 17.367.722.997 đồng và được phê duyệt trúng thầu với giá 17.367.722.000 đồng. Số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước được xác định là 40.001.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương ứng đạt 0,23 %.

Quyết định số 133/QĐ-KT. (Nguồn MSC)

Gói thầu Quốc lộ 27: Tiếp tục trúng thầu với giá sát dự toán

Tại gói thầu Xây dựng công trình thuộc Dự án Khắc phục sạt lở đoạn Km87+300 - Km191+000, Quốc lộ 27 (mã E-TBMT: IB2600245221, mã KHLCNT: PL2600146039), chủ đầu tư dự án là Sở Xây dựng Tỉnh Lâm Đồng (đơn vị trình phê duyệt là Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng).

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ, loại hợp đồng đơn giá cố định với thời gian thực hiện 120 ngày. Theo Quyết định phê duyệt KQLCNT số 864/QĐ-SXD ngày 18/06/2026 do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tỉnh Lâm Đồng - Hoàng Anh Tuấn ký, giá dự toán gói thầu là 8.278.620.000 đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân tham dự với giá dự thầu 8.239.078.324,8655 đồng và trúng thầu ở mức giá 8.239.078.324 đồng. Số tiền tiết kiệm cho ngân sách được xác định là 39.541.676 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương ứng đạt 0,48%.

Hồ sơ doanh nghiệp trúng thầu và câu hỏi về hiệu quả kinh tế sau đấu thầu

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Phú Quân có mã số thuế 6001492524, thành lập ngày 23/01/2015. Đại diện pháp luật là ông Trần Mạnh Quân, giữ chức vụ Giám đốc. Doanh nghiệp hoạt động dưới loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chuyên về lĩnh vực xây lắp. Địa chỉ trụ sở tại số 218 Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Lập, Tỉnh Đắk Lắk.

Về lịch sử đấu thầu, đơn vị đã tham gia 53 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 44 gói, trượt 8 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh và độc lập) đạt khoảng 342.075.189.232 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt khoảng 111.655.464.264 đồng, Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh đạt khoảng 230.419.724.968 đồng.

Cả 3 gói thầu hạ tầng giao thông quy mô hàng chục tỷ đồng nêu trên đều áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật 90/2025/QH15). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu nhằm thu hút sự tham gia rộng rãi của các đơn vị trên thị trường, tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Theo số liệu tại các quyết định phê duyệt KQLCNT, tỷ lệ tiết kiệm của ba gói thầu lần lượt là 0,06%; 0,23% và 0,48%. Đây đều là các gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Các số liệu trên cho thấy mức chênh lệch giữa giá dự toán và giá trúng thầu không lớn.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Kỳ 2: Những gói thầu vắng bóng cạnh tranh tại Lâm Đồng của Xây dựng Phú Quân