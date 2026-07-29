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Bạn đọc - Phản biện

Xã Krông Nô, Lâm Đồng: Trúng thầu sát giá và dấu hỏi về tính độc lập của đơn vị tư vấn [Kỳ 2]

Tại Phòng Kinh tế xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng, Liên danh Công ty Thiện Vinh - Chí Cường liên tiếp trúng hai gói thầu cầu buôn OL và K62 với tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt 0,58% và 0,68%. Sự độc diễn của liên danh này đặt ra nhiều hoài nghi về tính minh bạch và vai trò của đơn vị tư vấn lập hồ sơ.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bức tranh quản lý tài chính đầu tư công tại các địa bàn sáp nhập thuộc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận những hiện tượng đáng chú ý liên quan đến tính cạnh tranh trong đấu thầu. Nếu như tại xã Sơn Điền, hình thức chỉ định thầu bộc lộ tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%, thì tại xã Krông Nô, kịch bản trúng thầu bám sát giá dự toán lại xuất hiện dưới hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng. Dấu ấn lặp lại ở đây chính là sự góp mặt của Công ty TNHH Xây dựng Công nghệ Môi trường Thiện Vinh trong vai trò thành viên liên danh trúng thầu, cùng với tình trạng vắng bóng hoàn toàn các đối thủ cạnh tranh.

Kịch bản trúng thầu sát giá tại các gói thầu tiền tỷ

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Phòng Kinh tế xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức mời thầu rộng rãi qua mạng gói thầu "Khắc phục, sửa chữa cầu buôn OL" (Mã số thầu - E-TBMT: IB2600161715), sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương. Giá gói thầu được duyệt (giá dự toán) được phê duyệt ở mức 3.389.824.000 đồng. Ngày 06/05/2026, đại diện chủ đầu tư là Trưởng phòng Kinh tế xã Krông Nô đã ký ban hành văn bản pháp lý Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 87/QĐ-KT. Theo nội dung quyết định này, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Công nghệ Môi trường Thiện Vinh và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Chí Cường đã được lựa chọn trúng thầu với giá 3.370.000.000 đồng, hình thức hợp đồng trọn gói với thời gian thi công thực hiện là 180 ngày.

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Quyết định số 87/QĐ-KT

Thực hiện phép tính toán học cơ bản, số tiền ngân sách tiết kiệm được sau toàn bộ quy trình mời thầu chỉ đạt 19.824.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm giá đàm phán khiêm tốn là 0,58%. Đáng chú ý, Biên bản mở thầu qua mạng ngày 30/04/2026 chính thức xác nhận kịch bản "một mình một ngựa" tuyệt đối khi chỉ có duy nhất một nhà thầu là Liên danh Thiện Vinh - Chí Cường nộp hồ sơ tham dự, bộc lộ thực trạng tính cạnh tranh thực tế bị hạn chế tối đa.

Chưa dừng lại ở đó, một kịch bản tài chính tương tự tiếp tục lặp lại tại dự án "Khắc phục, sửa chữa cầu buôn K62, xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng" (Mã số thầu - E-TBMT: IB2600177062) cũng do Phòng Kinh tế xã Krông Nô làm chủ đầu tư. Dự án này có giá dự toán được duyệt là 2.325.914.000 đồng. Theo văn bản pháp lý Quyết định phê duyệt kết quả số 92/QĐ-KT ngày 18/05/2026 do Trưởng phòng Kinh tế xã Krông Nô ký ban hành, Liên danh Thiện Vinh - Chí Cường tiếp tục là đơn vị độc nhất nộp hồ sơ dự thầu và được lựa chọn trúng thầu sát nút với giá 2.310.000.000 đồng. Số tiền tiết kiệm dôi dư cho công quỹ nhà nước tại dự án cầu buôn K62 chỉ đạt 15.914.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ở mức tượng trưng là 0,68%.

Việc hai công trình xây lắp cầu dân sinh cấp IV, sử dụng công nghệ thi công phổ thông nhưng lại không thu hút được bất kỳ một doanh nghiệp xây dựng địa phương nào khác tham gia đối trọng là một dấu hiệu có phần đặc biệt, cần được xem xét một cách khách quan. Theo các tài liệu pháp lý đính kèm trong hồ sơ, đơn vị chịu trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho cả hai dự án này tại xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Bắc Nguyên, với Tổ chuyên gia trực tiếp chấm thầu gồm ông Trần Đức Vinh (Tổ trưởng) và ông Phạm Tuấn Sơn (Tổ viên).

Góc nhìn chuyên gia và bài toán thượng tôn pháp luật

Đánh giá hiện trạng này dưới góc độ chuyên môn khi trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Thành viên Đoàn Luật sư TPHCM), phân tích: Trong hoạt động đấu thầu qua mạng, việc một gói thầu quy mô tiền tỷ chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự bộc lộ dấu hiệu cần làm rõ của việc cài cắm các điều khoản hạn chế bất thường. Theo quy định nghiêm ngặt tại Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi số 90/2025/QH15) và hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, các rào cản kỹ thuật tinh vi dưới dạng yêu cầu nhân sự chủ chốt có chứng chỉ hành nghề quá chuyên biệt, hoặc quy định hợp đồng tương tự quá khắt khe so với quy mô thực tế của công trình là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm nhằm bảo vệ tính công bằng cho mọi nhà thầu.

Chuyên gia pháp lý nhấn mạnh, việc phê duyệt kết quả trúng thầu bám sát giá trần không chỉ đặt ra dấu hỏi lớn về chất lượng công tác khảo sát lập dự toán của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Bắc Nguyên, mà còn dồn trọng tâm vào trách nhiệm giám sát, hậu kiểm của cơ quan chủ đầu tư là Phòng Kinh tế xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng. Theo tinh thần chỉ đạo quyết liệt tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đầu tư công, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu tại tỉnh Lâm Đồng cần tiến hành đối chiếu trực tiếp các điều khoản kỹ thuật trong bộ hồ sơ mời thầu (E-HSMT) với quy chuẩn xây dựng hiện hành. Việc này nhằm làm rõ có hay không sự thiếu độc lập, thiếu khách quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, từ đó có giải pháp chấn chỉnh kịp thời kỷ cương tài chính công tại cấp cơ sở sáp nhập địa giới hành chính.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3] Hệ sinh thái thâu tóm thầu và trách nhiệm người đứng đầu cấp cơ sở

TÍNH ĐỘC LẬP VÀ NGHIÊM CẤM CÀI CẮM RÀO CẢN KỸ THUẬT THEO KHUNG PHÁP LÝ ĐẦU TƯ CÔNG HIỆN HÀNH

Nhằm bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng và bình đẳng cho mọi nhà thầu, hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành quy định những chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi cản trở tính minh bạch và tạo rào cản kỹ thuật phi lý trong hoạt động mua sắm công.

Căn cứ Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi số 90/2025/QH15) và hướng dẫn chi tiết tại Khoản 5 Điều 26 Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Khi lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT), chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tuyệt đối không được đưa vào các điều kiện, tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm, thiết bị thi công hoặc nhân sự mang tính định hướng, cục bộ hoặc quá mức cần thiết. Mọi tiêu chí nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu khác hoặc nhằm tạo lợi thế không công bằng cho một hoặc một vài nhà thầu cụ thể đều bị coi là không phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu và không được dùng làm căn cứ để xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu.

Song song đó, căn cứ quy định về bảo đảm cạnh tranh tại Điều 4 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, tổ chức và cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu (bao gồm lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu) bắt buộc phải duy trì tính độc lập tuyệt đối về mặt pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu tham dự gói thầu đó.

Theo quy định xử lý vi phạm tại Điều 133 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, trường hợp cơ quan chức năng phát hiện đơn vị tư vấn hoặc tổ chuyên gia có hành vi thông đồng, tiếp tay, hoặc cố ý cài cắm rào cản kỹ thuật trái luật để định hướng kết quả thầu, các cá nhân trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề/chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu, bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm trên phạm vi toàn quốc, đồng thời phải đối mặt với nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự nếu hành vi đó gây ra hậu quả thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và tài sản của nhà nước.

#Minh bạch trong đấu thầu xây dựng #Vai trò của đơn vị tư vấn trong dự án #Tính cạnh tranh hạn chế tại xã Krông Nô #Rào cản kỹ thuật và tiêu chuẩn quá mức #Pháp luật về đấu thầu và xử lý vi phạm

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Lâm Đồng: Công ty Thiện Vinh trúng thầu chỉ định giá sát nút tại xã Sơn Điền [Kỳ 1]

Tại xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng HĐND và UBND xã đã phê duyệt chỉ định thầu gói thầu taluy ĐH11 cho Công ty TNHH Xây dựng Công nghệ Môi trường Thiện Vinh với tỷ lệ tiết kiệm 1,00%. Số liệu tài chính hạn chế này đặt ra dấu hỏi về hiệu quả đàm phán giá của chủ đầu tư cấp cơ sở.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác quản lý tài chính đầu tư công tại các địa bàn sáp nhập thuộc địa giới tỉnh Lâm Đồng mới đang ghi nhận những số liệu tài chính có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức rất hạn chế. Điển hình cho hiện trạng này là chuỗi gói thầu khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở, sửa chữa hạ tầng giao thông nông thôn được áp dụng hình thức chỉ định thầu trực tiếp cho một doanh nghiệp có trụ sở chính tại TP HCM là Công ty TNHH Xây dựng Công nghệ Môi trường Thiện Vinh. Điều đáng bàn nằm ở chỗ, các gói thầu xây lắp này đều có giá trị sát sườn hạn mức tối đa dành cho phương thức chỉ định thầu theo luật định, nhưng tỷ lệ giảm giá sau quá trình thương thảo hợp đồng lại mang tính chất tượng trưng dưới một phần trăm, đặt ra bài toán cần làm rõ về tính tối ưu của dòng vốn ngân sách nhà nước tại cấp cơ sở.

Bằng chứng từ những quyết định phê duyệt sát nút

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BQLDA Phường Diên Hồng TP HCM: Loạt gói thầu trường học năm 2026 và tỷ lệ tiết kiệm biến thiên [Kỳ 1]

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Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phường Diên Hồng (TP HCM) đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho hàng loạt dự án sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất trường học trên địa bàn. Việc chú trọng rót vốn đầu tư công vào hệ thống hạ tầng giáo dục là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy của địa phương. Tuy nhiên, khi đi sâu bóc tách các hồ sơ thầu, dữ liệu thu thập được từ 6 gói thầu trọng điểm lại vẽ nên một bức tranh phân hóa rõ rệt về hiệu quả tiết kiệm ngân sách nhà nước, đồng thời hé lộ sự lặp lại của một số doanh nghiệp quen thuộc trong hệ sinh thái đấu thầu tại đơn vị này.

Những con số biết nói từ loạt hồ sơ đấu thầu công

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Xã Tân Thạnh chỉ định thầu rút gọn: Điểm nghẽn cạnh tranh và hiệu quả kinh tế [Kỳ 2]

Dù tiết kiệm chung 4,92% nhờ xây lắp, nhiều gói thầu tư vấn và xây lắp nhỏ tại xã Tân Thạnh, Đồng Tháp có tỷ lệ tiết kiệm 0%, gây dấu hỏi về hiệu quả sử dụng ngân sách công.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, báo cáo thống kê về hoạt động lựa chọn nhà thầu năm 2026 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp phơi bày những con số đặc trưng về phân bổ dòng vốn công. Tổng dự toán khảo sát của 9 gói thầu công bố kết quả đạt hơn 7,1 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu thực tế là hơn 6,75 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm chi phí cho ngân sách địa phương đạt mức hơn 348 triệu đồng. Tuy nhiên, việc đi sâu phân tích, bóc tách từng gói thầu cụ thể lại phát hiện những điểm nghẽn lớn về tính hiệu quả kinh tế và rào cản tính cạnh tranh lành mạnh cần làm rõ.

Điểm nghẽn bao trùm lên toàn bộ hoạt động của đơn vị này trong năm 2026 chính là việc vắng bóng hoàn toàn các hình thức đấu thầu công khai qua mạng. Theo quy định của hành lang pháp lý hiện hành, đấu thầu rộng rãi là cơ chế cơ bản và tối ưu nhất nhằm tiết kiệm tốt nhất nguồn lực tài chính công thông qua tính cạnh tranh bình đẳng trên thị trường. Việc 100% gói thầu đều được giao thầu trực tiếp thông qua cơ chế chỉ định rút gọn đã triệt tiêu hoàn toàn tính cạnh tranh, vô hình trung ngăn cản sự tiếp cận dự án của các doanh nghiệp độc lập khác.

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Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang liên tục phê duyệt chỉ định thầu xây lắp, mua sắm cho Công ty TNHH Xây dựng Phú Long Sơn và Công ty TNHH Haitech sát nút giá dự toán. Việc tỷ lệ tiết kiệm thấp chỉ đạt từ 0,00% đến 2,50% đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính hiệu quả của dòng vốn đầu tư công.