Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu sửa Trường THCS Võ Văn Vân 11,56 tỷ, chỉ có 1 nhà thầu dự thầu

Dự án sửa Trường THCS Võ Văn Vân có tổng mức đầu tư 15,1 tỷ. Gói thầu xây lắp hơn 11,56 tỷ chỉ ghi nhận một nhà thầu tham dự, với tỷ lệ tiết kiệm 1,13%

Hà Linh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Vĩnh Lộc vừa tiến hành mở thầu qua mạng gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa Trường THCS Võ Văn Vân.

Quy mô dự án 15,1 tỷ đồng và cơ sở pháp lý gói thầu tại xã Tân Vĩnh Lộc

Dự án Sửa chữa Trường THCS Võ Văn Vân được UBND xã Tân Vĩnh Lộc phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 10/03/2026 do Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thành Nhân ký. Dự án có tổng mức đầu tư 15.100.000.000 đồng, thuộc nhóm C, sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu nhằm đảm bảo an toàn, mỹ quan và tiêu chuẩn kỹ thuật về cơ sở vật chất lớp học.

Trên cơ sở chủ trương đầu tư, ngày 26/06/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Vĩnh Lộc Nguyễn Minh Hoàng đã ký Quyết định số 532/QĐ-BQLDA phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án. Trong đó, gói thầu thi công xây dựng (Mã gói thầu: BP2600499985) có giá gói thầu được phê duyệt là 11.562.856.998 đồng. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, với thời gian thực hiện 180 ngày.

Đến ngày 16/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Vĩnh Lộc ban hành Quyết định số 717/QĐ-BQLDA phê duyệt sửa đổi E-HSMT. Việc sửa đổi nhằm cập nhật chính xác địa chỉ làm việc tạm thời của Bên mời thầu tại Trung tâm học tập cộng đồng, Ấp 70, xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM.

Cục diện mở thầu

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành vào lúc 13:35 ngày 22/07/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), gói thầu thi công xây dựng Trường THCS Võ Văn Vân chỉ thu hút vỏn vẹn 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty CP Thiết kế Xây dựng Phúc An Khang. Nhà thầu này đưa ra giá dự thầu là 11.432.454.450 đồng. So với giá gói thầu 11.562.856.998 đồng, giá trị chênh lệch giảm giá cho nguồn vốn ngân sách chỉ đạt 130.402.548 đồng.

bbmt-1765.jpg
Nguồn: MSC

Nếu Công ty CP Thiết kế Xây dựng Phúc An Khang trúng thầu thì tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu đạt khoảng 1,13%. Về tiến độ, nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện 179 ngày, rút ngắn 01 ngày so với thời gian 180 ngày yêu cầu trong E-HSMT.

Chân dung nhà thầu

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và Mạng đấu thầu quốc gia, Công ty CP Thiết kế Xây dựng Phúc An Khang (Mã số thuế: 0312584287) thành lập từ tháng 12/2013, do ông Nguyễn Văn Khiêm làm Giám đốc kiêm Đại diện pháp luật. Trụ sở chính của công ty đặt tại số 5 Đường Số 5, Khu Dân Cư Gia Phú, xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM.

Phân tích lịch sử hoạt động ghi nhận Công ty CP Thiết kế Xây dựng Phúc An Khang đã tham gia 30 gói thầu, trúng 15 gói, trượt 8 gói, 1 gói đang chờ kết quả và 6 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt 25.489.824.891 đồng. Địa bàn hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này tập trung chủ yếu tại TP HCM.

Hiện gói thầu đang trong giai đoạn đánh giá E-HSDT, Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

#Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Vĩnh Lộc #Trường THCS Võ Văn Vân #UBND xã Tân Vĩnh Lộc #Công ty CP Thiết kế Xây dựng Phúc An Khang #Đấu thầu TP HCM

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Năng lực thi công của Công ty Hồng Hà Vina tại TP HCM: Dấu hỏi trách nhiệm giải trình [Kỳ 3]

Công ty Hồng Hà Vina chỉ đăng ký 5 nhân sự hữu cơ nhưng cùng lúc thi công 4 dự án hơn 14,6 tỷ đồng tại phường Đông Hưng Thuận và Trung Mỹ Tây TP HCM. Dư luận đặt dấu hỏi lớn về năng lực thực tế, nguy cơ chuyển nhượng thầu và trách nhiệm hậu kiểm của các chủ đầu tư.

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, hồ sơ năng lực thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina đang bộc lộ những điểm nghẽn về mặt logic và số học. Quá trình bóc tách dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy doanh nghiệp này sở hữu một lịch sử trúng thầu đồ sộ, với tỷ lệ thắng thầu đạt mức 89,21%. Cụ thể, trong tổng số 102 gói thầu đã tham gia, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina được xướng tên trúng thầu tới 91 gói, tổng giá trị ghi nhận lên tới hơn 55,1 tỷ đồng.

Năng lực nhân sự gánh 4 công trường thi công song song

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Hệ sinh thái thầu của Công ty Song Phú và trách nhiệm giải trình tại tỉnh Vĩnh Long [Kỳ 3]

Việc Phòng Kinh tế xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long chậm công bố kết quả chỉ định thầu cho Công ty Song Phú tới 15 ngày cùng tỷ lệ tiết kiệm vừa khít 5% đang đặt ra bài toán lớn về trách nhiệm giải trình.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bức tranh tổng thể về hoạt động lựa chọn nhà thầu không chỉ thể hiện qua một vài dự án đơn lẻ mà còn bộc lộ rõ nét qua lăng kính dữ liệu hệ sinh thái. Việc một nhà thầu duy trì tỷ lệ trúng thầu áp đảo tại một địa phương cụ thể, đi kèm với các dấu hiệu chậm trễ trong khâu công khai thông tin và thương thảo giá, luôn là điểm nghẽn cần được các cơ quan giám sát làm rõ để bảo vệ tính hiệu quả của nguồn vốn đầu tư công, tuân thủ nghiêm ngặt Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Con số tiết kiệm vừa khít 5% và khoảng tối thông tin nửa tháng

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Chí Trung trúng loạt gói thầu tại An Giang với tỷ lệ tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Bóc tách loạt gói thầu xây lắp giá trị hàng chục tỷ đồng do Công ty Chí Trung trúng thầu sát giá dự toán tại An Giang năm 2026 với tỷ lệ tiết kiệm thấp, nhiều gói thầu chỉ đạt quanh mức 1%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Chí Trung (Mã số doanh nghiệp: 1602047409; địa chỉ trụ sở tại Tổ 2, Ấp Hòa Phú 2, Xã An Châu, Tỉnh An Giang; do ông Lương Hoàng Chí làm Giám đốc) là một doanh nghiệp xây lắp hoạt động mang tính khu vực tuyệt đối khi có tới 99% lịch sử đấu thầu diễn ra tại sân nhà An Giang.

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tính riêng trong năm 2026, doanh nghiệp này đã tham gia 19 gói thầu tại tỉnh An Giang và trúng 10 gói với tổng giá trị gần 36 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua phân tích chi tiết hồ sơ đấu thầu, một kịch bản chung đang lặp đi lặp lại: Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở nhiều dự án luôn ở mức thấp, chỉ xấp xỉ 1%, dù các gói thầu đều được tổ chức dưới hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Xây dựng Việt Nam trúng 3 gói thầu tại phường Trung Mỹ Tây: Bài toán năng lực và trách nhiệm giải trình [Kỳ 3]

Xây dựng Việt Nam trúng 3 gói thầu tại phường Trung Mỹ Tây: Bài toán năng lực và trách nhiệm giải trình [Kỳ 3]

Việc CTCP Đầu tư Tư vấn và Thi công Xây dựng Việt Nam được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây phê duyệt trúng đồng loạt 3 gói thầu xây lắp công trình trường học trong cùng một ngày đặt ra bài toán lớn về năng lực triển khai thực tế và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Xây dựng Việt Nam trúng 3 gói thầu tại phường Trung Mỹ Tây: Bài toán năng lực và trách nhiệm giải trình [Kỳ 3]

Xây dựng Việt Nam trúng 3 gói thầu tại phường Trung Mỹ Tây: Bài toán năng lực và trách nhiệm giải trình [Kỳ 3]

Việc CTCP Đầu tư Tư vấn và Thi công Xây dựng Việt Nam được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây phê duyệt trúng đồng loạt 3 gói thầu xây lắp công trình trường học trong cùng một ngày đặt ra bài toán lớn về năng lực triển khai thực tế và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.

Sửa trường học phường Bình Đông, Chánh Hưng: Điểm nghẽn thương thảo giá và trách nhiệm giải trình [Kỳ 2]

Sửa trường học phường Bình Đông, Chánh Hưng: Điểm nghẽn thương thảo giá và trách nhiệm giải trình [Kỳ 2]

Hai gói thầu sửa chữa trường học tiền tỷ tại Trường THCS Phú Lợi và Lý Thánh Tông được chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại MK chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm dưới 3,02%, dấy lên những câu hỏi lớn về tính hiệu quả đàm phán hợp đồng và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.