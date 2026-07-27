Gói thầu sửa Trường THCS Võ Văn Vân 11,56 tỷ, chỉ có 1 nhà thầu dự thầu

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Vĩnh Lộc vừa tiến hành mở thầu qua mạng gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa Trường THCS Võ Văn Vân.
Quy mô dự án 15,1 tỷ đồng và cơ sở pháp lý gói thầu tại xã Tân Vĩnh Lộc
Dự án Sửa chữa Trường THCS Võ Văn Vân được UBND xã Tân Vĩnh Lộc phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 10/03/2026 do Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thành Nhân ký. Dự án có tổng mức đầu tư 15.100.000.000 đồng, thuộc nhóm C, sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu nhằm đảm bảo an toàn, mỹ quan và tiêu chuẩn kỹ thuật về cơ sở vật chất lớp học.
Trên cơ sở chủ trương đầu tư, ngày 26/06/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Vĩnh Lộc Nguyễn Minh Hoàng đã ký Quyết định số 532/QĐ-BQLDA phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án. Trong đó, gói thầu thi công xây dựng (Mã gói thầu: BP2600499985) có giá gói thầu được phê duyệt là 11.562.856.998 đồng. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, với thời gian thực hiện 180 ngày.
Đến ngày 16/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Vĩnh Lộc ban hành Quyết định số 717/QĐ-BQLDA phê duyệt sửa đổi E-HSMT. Việc sửa đổi nhằm cập nhật chính xác địa chỉ làm việc tạm thời của Bên mời thầu tại Trung tâm học tập cộng đồng, Ấp 70, xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM.
Cục diện mở thầu
Theo Biên bản mở thầu hoàn thành vào lúc 13:35 ngày 22/07/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), gói thầu thi công xây dựng Trường THCS Võ Văn Vân chỉ thu hút vỏn vẹn 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty CP Thiết kế Xây dựng Phúc An Khang. Nhà thầu này đưa ra giá dự thầu là 11.432.454.450 đồng. So với giá gói thầu 11.562.856.998 đồng, giá trị chênh lệch giảm giá cho nguồn vốn ngân sách chỉ đạt 130.402.548 đồng.
Nếu Công ty CP Thiết kế Xây dựng Phúc An Khang trúng thầu thì tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu đạt khoảng 1,13%. Về tiến độ, nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện 179 ngày, rút ngắn 01 ngày so với thời gian 180 ngày yêu cầu trong E-HSMT.
Chân dung nhà thầu
Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và Mạng đấu thầu quốc gia, Công ty CP Thiết kế Xây dựng Phúc An Khang (Mã số thuế: 0312584287) thành lập từ tháng 12/2013, do ông Nguyễn Văn Khiêm làm Giám đốc kiêm Đại diện pháp luật. Trụ sở chính của công ty đặt tại số 5 Đường Số 5, Khu Dân Cư Gia Phú, xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM.
Phân tích lịch sử hoạt động ghi nhận Công ty CP Thiết kế Xây dựng Phúc An Khang đã tham gia 30 gói thầu, trúng 15 gói, trượt 8 gói, 1 gói đang chờ kết quả và 6 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt 25.489.824.891 đồng. Địa bàn hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này tập trung chủ yếu tại TP HCM.
Hiện gói thầu đang trong giai đoạn đánh giá E-HSDT, Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP
Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.
Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).
Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.