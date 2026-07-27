Gói thầu sửa Trường THCS Võ Văn Vân 11,56 tỷ, chỉ có 1 nhà thầu dự thầu

Dự án sửa Trường THCS Võ Văn Vân có tổng mức đầu tư 15,1 tỷ. Gói thầu xây lắp hơn 11,56 tỷ chỉ ghi nhận một nhà thầu tham dự, với tỷ lệ tiết kiệm 1,13%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Vĩnh Lộc vừa tiến hành mở thầu qua mạng gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa Trường THCS Võ Văn Vân.

Quy mô dự án 15,1 tỷ đồng và cơ sở pháp lý gói thầu tại xã Tân Vĩnh Lộc

Dự án Sửa chữa Trường THCS Võ Văn Vân được UBND xã Tân Vĩnh Lộc phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 10/03/2026 do Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thành Nhân ký. Dự án có tổng mức đầu tư 15.100.000.000 đồng, thuộc nhóm C, sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu nhằm đảm bảo an toàn, mỹ quan và tiêu chuẩn kỹ thuật về cơ sở vật chất lớp học.

Trên cơ sở chủ trương đầu tư, ngày 26/06/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Vĩnh Lộc Nguyễn Minh Hoàng đã ký Quyết định số 532/QĐ-BQLDA phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án. Trong đó, gói thầu thi công xây dựng (Mã gói thầu: BP2600499985) có giá gói thầu được phê duyệt là 11.562.856.998 đồng. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, với thời gian thực hiện 180 ngày.

Đến ngày 16/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Vĩnh Lộc ban hành Quyết định số 717/QĐ-BQLDA phê duyệt sửa đổi E-HSMT. Việc sửa đổi nhằm cập nhật chính xác địa chỉ làm việc tạm thời của Bên mời thầu tại Trung tâm học tập cộng đồng, Ấp 70, xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM.

Cục diện mở thầu

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành vào lúc 13:35 ngày 22/07/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), gói thầu thi công xây dựng Trường THCS Võ Văn Vân chỉ thu hút vỏn vẹn 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty CP Thiết kế Xây dựng Phúc An Khang. Nhà thầu này đưa ra giá dự thầu là 11.432.454.450 đồng. So với giá gói thầu 11.562.856.998 đồng, giá trị chênh lệch giảm giá cho nguồn vốn ngân sách chỉ đạt 130.402.548 đồng.

Nguồn: MSC

Nếu Công ty CP Thiết kế Xây dựng Phúc An Khang trúng thầu thì tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu đạt khoảng 1,13%. Về tiến độ, nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện 179 ngày, rút ngắn 01 ngày so với thời gian 180 ngày yêu cầu trong E-HSMT.

Chân dung nhà thầu

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và Mạng đấu thầu quốc gia, Công ty CP Thiết kế Xây dựng Phúc An Khang (Mã số thuế: 0312584287) thành lập từ tháng 12/2013, do ông Nguyễn Văn Khiêm làm Giám đốc kiêm Đại diện pháp luật. Trụ sở chính của công ty đặt tại số 5 Đường Số 5, Khu Dân Cư Gia Phú, xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM.

Phân tích lịch sử hoạt động ghi nhận Công ty CP Thiết kế Xây dựng Phúc An Khang đã tham gia 30 gói thầu, trúng 15 gói, trượt 8 gói, 1 gói đang chờ kết quả và 6 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt 25.489.824.891 đồng. Địa bàn hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này tập trung chủ yếu tại TP HCM.

Hiện gói thầu đang trong giai đoạn đánh giá E-HSDT, Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.