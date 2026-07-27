TP HCM: Hai nhà thầu cạnh tranh gói sửa Trường Mầm non Tân Phong 12,3 tỷ

Gói thầu sửa chữa Trường Mầm non Tân Phong hơn 12,3 tỷ ghi nhận cuộc cạnh tranh về giá giữa hai nhà thầu, mang lại tỷ lệ tiết kiệm đáng kể cho ngân sách

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND phường Tân Hưng, TP HCM đã ban hành Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 08/07/2026 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Tân Phong với tổng mức đầu tư 15,4 tỷ đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường, hướng tới mục tiêu nâng cấp đồng bộ cơ sở vật chất, chống xuống cấp và tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, sạch đẹp cho học sinh lứa tuổi mầm non trên địa bàn.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Hưng (địa chỉ tại 193 đường số 30, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Hưng, TP HCM, do ông Trần Minh Điện làm Giám đốc) trực tiếp quản lý và thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nghi Hân lập và được Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng NDC thực hiện thẩm tra thiết kế, dự toán.

Quy mô gói thầu hơn 12,3 tỷ đồng và hạ tầng pháp lý

Trên cơ sở dự án được phê duyệt, ngày 09/07/2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Hưng ban hành Quyết định số 123/QĐ-QLDA-DA phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đến ngày 11/07/2026, Chủ đầu tư tiếp tục ban hành Quyết định số 129/QĐ-QLDA-DA phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) cho gói thầu Thi công xây dựng (mã TBMT: IB2600361514).

Gói thầu có giá được phê duyệt là 12,312 tỷ đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức lựa chọn một giai đoạn một túi hồ sơ. Loại hợp đồng được xác định là đơn giá cố định với thời gian thực hiện 180 ngày. Công tác lập E-HSMT do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia đảm nhận trong vai trò Bên mời thầu, còn công tác thẩm định E-HSMT được giao cho Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Phúc Thành thực hiện.

Quy mô xây lắp của gói thầu bao gồm nhiều hạng mục sửa chữa chuyên sâu: chống thấm toàn bộ sàn mái bê tông cốt thép, lát mới sàn gỗ công nghiệp các phòng học, lát gạch thạch anh hành lang và hội trường, xử lý nứt tường, cải tạo toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh trẻ em, sơn mới toàn bộ khối nhà chính, nhà bảo vệ, tường rào, gia cố nền sân và cải tạo toàn bộ hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy.

Hai nhà thầu cạnh tranh tại gói thầu hơn 12,3 tỷ đồng

Biên bản mở thầu ghi nhận vào thời điểm hoàn thành mở thầu lúc 15:18 ngày 20/07/2026 cho thấy có 02 nhà thầu chính thức nộp E-HSDT tham gia dự thầu.

Đơn vị đưa ra giá chào thấp nhất là Liên danh Công ty Nam An - NP khi chào giá 11,650 tỷ đồng. So với giá gói thầu 12,312 tỷ đồng, hồ sơ của liên danh này giúp giảm chi phí 661.952.121 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 5,38%. Bên cạnh ưu thế về giá, liên danh này cũng đề xuất tiến độ thi công 170 ngày, rút ngắn 10 ngày so với mốc 180 ngày nêu trong E-HSMT.

Nguồn: MSC

Ở vị trí tiệm cận, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 7 đưa ra giá dự thầu 11,709 tỷ đồng. Mức giá này tạo ra giá trị giảm giá 602.937.751 đồng cho ngân sách nhà nước, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 4,9%. Đáng chú ý, doanh nghiệp này chủ động cam kết rút ngắn thời gian hoàn thành công trình xuống còn 160 ngày, sớm hơn 20 ngày so với yêu cầu của E-HSMT.

Khoảng cách chênh lệch giá dự thầu giữa hai đối thủ cạnh tranh chỉ dừng ở mức 59.014.370 đồng. Việc có 2 nhà thầu tham dự với mức giá dự thầu đều thấp hơn giá gói thầu từ 4,90% đến 5,38% cho thấy gói thầu có sự cạnh tranh về giá. Tuy nhiên, kết quả lựa chọn nhà thầu vẫn đang trong quá trình đánh giá E-HSDT theo quy định.

Thông tin về các nhà thầu tham dự

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các nhà thầu tham dự và một số đơn vị tư vấn của gói thầu này từng cùng xuất hiện tại nhiều gói thầu trước đây với các vai trò khác nhau như bên mời thầu, đơn vị thẩm định hoặc nhà thầu.

Thành viên đứng đầu Liên danh Công ty Nam An - NP là Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nam An (mã số doanh nghiệp: 0309556762, địa chỉ trụ sở tại phường Bình Đông, TP HCM, do bà Cao Thị Cẩm Thu làm Giám đốc). Dữ liệu lịch sử cho thấy Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nam An có tỷ lệ trúng thầu ấn tượng khi đã tham gia 64 gói thầu và trúng tới 60 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 30,203 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán được công bố là 96.96%.

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này từng tham gia 8 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Phúc Thành (đơn vị thẩm định E-HSMT gói thầu đang xét) làm Bên mời thầu và trúng trọn vẹn cả 8 gói. Ngoài ra, vào tháng 12/2024, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nam An cùng đối tác liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ NP cũng từng trúng gói thầu Thi công xây dựng do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia làm Bên mời thầu.

Trong khi đó, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 7 (mã số doanh nghiệp: 0301455353, địa chỉ trụ sở tại phường Tân Mỹ, TP HCM, do ông Võ Hoàng Huân làm Giám đốc) cũng có nhiều lần tham gia các gói thầu do các đơn vị tư vấn trên. Trong lịch sử đấu thầu nhà thầu đã tham gia khoảng 54 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 19 gói, 4 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 1.264,391 tỷ đồng.

Theo thống kê từ mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận nhà thầu này từng tham gia 11 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Phúc Thành làm Bên mời thầu (trúng 10 gói) và tham gia 8 gói thầu do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia làm Bên mời thầu (trúng 4 gói).

Đặc biệt, ngày 29/06/2026, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 7 vừa được công bố trúng gói thầu Thi công xây dựng trị giá hơn 9,33 tỷ đồng do chính Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Hưng làm Chủ đầu tư.

Theo quy định của Luật Đấu thầu, việc lựa chọn nhà thầu chỉ được xác định sau khi chủ đầu tư hoàn tất quá trình đánh giá E-HSDT và ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin!