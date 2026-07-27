Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

TP HCM: Hai nhà thầu cạnh tranh gói sửa Trường Mầm non Tân Phong 12,3 tỷ

Gói thầu sửa chữa Trường Mầm non Tân Phong hơn 12,3 tỷ ghi nhận cuộc cạnh tranh về giá giữa hai nhà thầu, mang lại tỷ lệ tiết kiệm đáng kể cho ngân sách

Hà Linh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND phường Tân Hưng, TP HCM đã ban hành Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 08/07/2026 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Tân Phong với tổng mức đầu tư 15,4 tỷ đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường, hướng tới mục tiêu nâng cấp đồng bộ cơ sở vật chất, chống xuống cấp và tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, sạch đẹp cho học sinh lứa tuổi mầm non trên địa bàn.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Hưng (địa chỉ tại 193 đường số 30, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Hưng, TP HCM, do ông Trần Minh Điện làm Giám đốc) trực tiếp quản lý và thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nghi Hân lập và được Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng NDC thực hiện thẩm tra thiết kế, dự toán.

Quy mô gói thầu hơn 12,3 tỷ đồng và hạ tầng pháp lý

Trên cơ sở dự án được phê duyệt, ngày 09/07/2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Hưng ban hành Quyết định số 123/QĐ-QLDA-DA phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đến ngày 11/07/2026, Chủ đầu tư tiếp tục ban hành Quyết định số 129/QĐ-QLDA-DA phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) cho gói thầu Thi công xây dựng (mã TBMT: IB2600361514).

Gói thầu có giá được phê duyệt là 12,312 tỷ đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức lựa chọn một giai đoạn một túi hồ sơ. Loại hợp đồng được xác định là đơn giá cố định với thời gian thực hiện 180 ngày. Công tác lập E-HSMT do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia đảm nhận trong vai trò Bên mời thầu, còn công tác thẩm định E-HSMT được giao cho Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Phúc Thành thực hiện.

Quy mô xây lắp của gói thầu bao gồm nhiều hạng mục sửa chữa chuyên sâu: chống thấm toàn bộ sàn mái bê tông cốt thép, lát mới sàn gỗ công nghiệp các phòng học, lát gạch thạch anh hành lang và hội trường, xử lý nứt tường, cải tạo toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh trẻ em, sơn mới toàn bộ khối nhà chính, nhà bảo vệ, tường rào, gia cố nền sân và cải tạo toàn bộ hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy.

Hai nhà thầu cạnh tranh tại gói thầu hơn 12,3 tỷ đồng

Biên bản mở thầu ghi nhận vào thời điểm hoàn thành mở thầu lúc 15:18 ngày 20/07/2026 cho thấy có 02 nhà thầu chính thức nộp E-HSDT tham gia dự thầu.

Đơn vị đưa ra giá chào thấp nhất là Liên danh Công ty Nam An - NP khi chào giá 11,650 tỷ đồng. So với giá gói thầu 12,312 tỷ đồng, hồ sơ của liên danh này giúp giảm chi phí 661.952.121 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 5,38%. Bên cạnh ưu thế về giá, liên danh này cũng đề xuất tiến độ thi công 170 ngày, rút ngắn 10 ngày so với mốc 180 ngày nêu trong E-HSMT.

bbmt.jpg
Nguồn: MSC

Ở vị trí tiệm cận, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 7 đưa ra giá dự thầu 11,709 tỷ đồng. Mức giá này tạo ra giá trị giảm giá 602.937.751 đồng cho ngân sách nhà nước, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 4,9%. Đáng chú ý, doanh nghiệp này chủ động cam kết rút ngắn thời gian hoàn thành công trình xuống còn 160 ngày, sớm hơn 20 ngày so với yêu cầu của E-HSMT.

Khoảng cách chênh lệch giá dự thầu giữa hai đối thủ cạnh tranh chỉ dừng ở mức 59.014.370 đồng. Việc có 2 nhà thầu tham dự với mức giá dự thầu đều thấp hơn giá gói thầu từ 4,90% đến 5,38% cho thấy gói thầu có sự cạnh tranh về giá. Tuy nhiên, kết quả lựa chọn nhà thầu vẫn đang trong quá trình đánh giá E-HSDT theo quy định.

Thông tin về các nhà thầu tham dự

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các nhà thầu tham dự và một số đơn vị tư vấn của gói thầu này từng cùng xuất hiện tại nhiều gói thầu trước đây với các vai trò khác nhau như bên mời thầu, đơn vị thẩm định hoặc nhà thầu.

Thành viên đứng đầu Liên danh Công ty Nam An - NP là Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nam An (mã số doanh nghiệp: 0309556762, địa chỉ trụ sở tại phường Bình Đông, TP HCM, do bà Cao Thị Cẩm Thu làm Giám đốc). Dữ liệu lịch sử cho thấy Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nam An có tỷ lệ trúng thầu ấn tượng khi đã tham gia 64 gói thầu và trúng tới 60 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 30,203 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán được công bố là 96.96%.

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này từng tham gia 8 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Phúc Thành (đơn vị thẩm định E-HSMT gói thầu đang xét) làm Bên mời thầu và trúng trọn vẹn cả 8 gói. Ngoài ra, vào tháng 12/2024, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nam An cùng đối tác liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ NP cũng từng trúng gói thầu Thi công xây dựng do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia làm Bên mời thầu.

Trong khi đó, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 7 (mã số doanh nghiệp: 0301455353, địa chỉ trụ sở tại phường Tân Mỹ, TP HCM, do ông Võ Hoàng Huân làm Giám đốc) cũng có nhiều lần tham gia các gói thầu do các đơn vị tư vấn trên. Trong lịch sử đấu thầu nhà thầu đã tham gia khoảng 54 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 19 gói, 4 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 1.264,391 tỷ đồng.

Theo thống kê từ mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận nhà thầu này từng tham gia 11 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Phúc Thành làm Bên mời thầu (trúng 10 gói) và tham gia 8 gói thầu do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia làm Bên mời thầu (trúng 4 gói).

Đặc biệt, ngày 29/06/2026, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 7 vừa được công bố trúng gói thầu Thi công xây dựng trị giá hơn 9,33 tỷ đồng do chính Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Hưng làm Chủ đầu tư.

Theo quy định của Luật Đấu thầu, việc lựa chọn nhà thầu chỉ được xác định sau khi chủ đầu tư hoàn tất quá trình đánh giá E-HSDT và ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin!

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.
#BND phường Tân Hưng #Trường Mầm non Tân Phong #Ban quản lý dự án xã Tân Biên #Liên danh Công ty Nam An - NP #Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 7 #Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nam An

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Năng lực thi công của Công ty Hồng Hà Vina tại TP HCM: Dấu hỏi trách nhiệm giải trình [Kỳ 3]

Công ty Hồng Hà Vina chỉ đăng ký 5 nhân sự hữu cơ nhưng cùng lúc thi công 4 dự án hơn 14,6 tỷ đồng tại phường Đông Hưng Thuận và Trung Mỹ Tây TP HCM. Dư luận đặt dấu hỏi lớn về năng lực thực tế, nguy cơ chuyển nhượng thầu và trách nhiệm hậu kiểm của các chủ đầu tư.

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, hồ sơ năng lực thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina đang bộc lộ những điểm nghẽn về mặt logic và số học. Quá trình bóc tách dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy doanh nghiệp này sở hữu một lịch sử trúng thầu đồ sộ, với tỷ lệ thắng thầu đạt mức 89,21%. Cụ thể, trong tổng số 102 gói thầu đã tham gia, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina được xướng tên trúng thầu tới 91 gói, tổng giá trị ghi nhận lên tới hơn 55,1 tỷ đồng.

Năng lực nhân sự gánh 4 công trường thi công song song

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Hệ sinh thái thầu của Công ty Song Phú và trách nhiệm giải trình tại tỉnh Vĩnh Long [Kỳ 3]

Việc Phòng Kinh tế xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long chậm công bố kết quả chỉ định thầu cho Công ty Song Phú tới 15 ngày cùng tỷ lệ tiết kiệm vừa khít 5% đang đặt ra bài toán lớn về trách nhiệm giải trình.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bức tranh tổng thể về hoạt động lựa chọn nhà thầu không chỉ thể hiện qua một vài dự án đơn lẻ mà còn bộc lộ rõ nét qua lăng kính dữ liệu hệ sinh thái. Việc một nhà thầu duy trì tỷ lệ trúng thầu áp đảo tại một địa phương cụ thể, đi kèm với các dấu hiệu chậm trễ trong khâu công khai thông tin và thương thảo giá, luôn là điểm nghẽn cần được các cơ quan giám sát làm rõ để bảo vệ tính hiệu quả của nguồn vốn đầu tư công, tuân thủ nghiêm ngặt Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Con số tiết kiệm vừa khít 5% và khoảng tối thông tin nửa tháng

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Chí Trung trúng loạt gói thầu tại An Giang với tỷ lệ tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Bóc tách loạt gói thầu xây lắp giá trị hàng chục tỷ đồng do Công ty Chí Trung trúng thầu sát giá dự toán tại An Giang năm 2026 với tỷ lệ tiết kiệm thấp, nhiều gói thầu chỉ đạt quanh mức 1%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Chí Trung (Mã số doanh nghiệp: 1602047409; địa chỉ trụ sở tại Tổ 2, Ấp Hòa Phú 2, Xã An Châu, Tỉnh An Giang; do ông Lương Hoàng Chí làm Giám đốc) là một doanh nghiệp xây lắp hoạt động mang tính khu vực tuyệt đối khi có tới 99% lịch sử đấu thầu diễn ra tại sân nhà An Giang.

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tính riêng trong năm 2026, doanh nghiệp này đã tham gia 19 gói thầu tại tỉnh An Giang và trúng 10 gói với tổng giá trị gần 36 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua phân tích chi tiết hồ sơ đấu thầu, một kịch bản chung đang lặp đi lặp lại: Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở nhiều dự án luôn ở mức thấp, chỉ xấp xỉ 1%, dù các gói thầu đều được tổ chức dưới hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Xây dựng Việt Nam trúng 3 gói thầu tại phường Trung Mỹ Tây: Bài toán năng lực và trách nhiệm giải trình [Kỳ 3]

Xây dựng Việt Nam trúng 3 gói thầu tại phường Trung Mỹ Tây: Bài toán năng lực và trách nhiệm giải trình [Kỳ 3]

Việc CTCP Đầu tư Tư vấn và Thi công Xây dựng Việt Nam được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây phê duyệt trúng đồng loạt 3 gói thầu xây lắp công trình trường học trong cùng một ngày đặt ra bài toán lớn về năng lực triển khai thực tế và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.

Sửa trường học phường Bình Đông, Chánh Hưng: Điểm nghẽn thương thảo giá và trách nhiệm giải trình [Kỳ 2]

Sửa trường học phường Bình Đông, Chánh Hưng: Điểm nghẽn thương thảo giá và trách nhiệm giải trình [Kỳ 2]

Hai gói thầu sửa chữa trường học tiền tỷ tại Trường THCS Phú Lợi và Lý Thánh Tông được chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại MK chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm dưới 3,02%, dấy lên những câu hỏi lớn về tính hiệu quả đàm phán hợp đồng và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.