Vĩnh Long: Gói thầu 57,2 tỷ xây 5 cống thủy lực chỉ có 1 nhà thầu dự

Mở thầu gói xây lắp và thiết bị 57,2 tỷ tại Ban QLDA nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long chỉ có duy nhất Công ty CP XD Hạ tầng Giao thông Thủy lợi Hà Nội dự thầu.

Theo tài liệu PV Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập, ngày 27/7/2026, Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành mở thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình và cung cấp thiết bị thuộc dự án xây dựng 5 cửa cống thủy lực chủ động cấp nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn xã Nhị Long và xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

Theo hồ sơ mời thầu, gói thầu có giá 57.244.483.627 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Vĩnh Long. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; hợp đồng theo đơn giá cố định với thời gian thực hiện 240 ngày.

Giá gói thầu gồm chi phí thi công xây dựng 25.906.550.629 đồng, chi phí lắp đặt thiết bị 28.612.005.207 đồng và chi phí dự phòng 2.725.927.791 đồng.

Theo Biên bản mở thầu, tại thời điểm đóng, mở thầu lúc 16 giờ ngày 27/7/2026, gói thầu ghi nhận 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu điện tử là Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Giao thông Thủy lợi Hà Nội.

Nhà thầu chào giá 56.954.384.198 đồng, thấp hơn giá gói thầu 290.099.429 đồng, tương ứng khoảng 0,51%.

Biên bản mở thầu. (Nguồn: MSC)

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Giao thông Thủy lợi Hà Nội (mã số thuế 0101482550, trụ sở tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội) đã tham gia 127 gói thầu, trúng 75 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm độc lập và liên danh) hơn 7.889,3 tỷ đồng.

Riêng tại Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long, doanh nghiệp đã tham gia 6 gói thầu, trong đó được công bố trúng 4 gói, trượt 1 gói và đang chờ kết quả đối với Gói thầu số 09. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng tại chủ đầu tư này khoảng 1.241,8 tỷ đồng.

Ngoài các gói thầu tại Vĩnh Long, doanh nghiệp cũng được công bố trúng nhiều gói thầu xây lắp tại một số địa phương như Đồng Tháp và Khánh Hòa trong thời gian gần đây.

Hiện Gói thầu số 09 đang được bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử theo quy định của Luật Đấu thầu và hồ sơ mời thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được công bố sau khi hoàn tất quá trình đánh giá.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.