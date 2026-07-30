Vĩnh Long: Gói thầu 57,2 tỷ xây 5 cống thủy lực chỉ có 1 nhà thầu dự

Theo tài liệu PV Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập, ngày 27/7/2026, Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành mở thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình và cung cấp thiết bị thuộc dự án xây dựng 5 cửa cống thủy lực chủ động cấp nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn xã Nhị Long và xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh Long.
Theo hồ sơ mời thầu, gói thầu có giá 57.244.483.627 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Vĩnh Long. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; hợp đồng theo đơn giá cố định với thời gian thực hiện 240 ngày.
Giá gói thầu gồm chi phí thi công xây dựng 25.906.550.629 đồng, chi phí lắp đặt thiết bị 28.612.005.207 đồng và chi phí dự phòng 2.725.927.791 đồng.
Theo Biên bản mở thầu, tại thời điểm đóng, mở thầu lúc 16 giờ ngày 27/7/2026, gói thầu ghi nhận 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu điện tử là Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Giao thông Thủy lợi Hà Nội.
Nhà thầu chào giá 56.954.384.198 đồng, thấp hơn giá gói thầu 290.099.429 đồng, tương ứng khoảng 0,51%.
Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Giao thông Thủy lợi Hà Nội (mã số thuế 0101482550, trụ sở tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội) đã tham gia 127 gói thầu, trúng 75 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm độc lập và liên danh) hơn 7.889,3 tỷ đồng.
Riêng tại Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long, doanh nghiệp đã tham gia 6 gói thầu, trong đó được công bố trúng 4 gói, trượt 1 gói và đang chờ kết quả đối với Gói thầu số 09. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng tại chủ đầu tư này khoảng 1.241,8 tỷ đồng.
Ngoài các gói thầu tại Vĩnh Long, doanh nghiệp cũng được công bố trúng nhiều gói thầu xây lắp tại một số địa phương như Đồng Tháp và Khánh Hòa trong thời gian gần đây.
Hiện Gói thầu số 09 đang được bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử theo quy định của Luật Đấu thầu và hồ sơ mời thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được công bố sau khi hoàn tất quá trình đánh giá.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
PHƯƠNG PHÁP VÀ NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU
Theo Điều 58 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, việc xét thầu gói thầu phi tư vấn, mua sắm, xây lắp, hỗn hợp gồm ba phương pháp. Phương pháp giá thấp nhất xếp hạng nhất cho nhà thầu đạt kỹ thuật, giá thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh, trừ giảm giá. Phương pháp giá đánh giá quy đổi chi phí vận hành, bảo dưỡng, tiến độ, chất lượng cả vòng đời về cùng mặt bằng, chọn giá thấp nhất xếp đầu. Phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho gói thầu công nghệ, viễn thông, bảo hiểm hoặc đặc thù, chọn theo điểm tổng hợp cao nhất. Tiêu chuẩn năng lực kinh nghiệm dùng tiêu chí đạt hoặc không đạt; tiêu chuẩn kỹ thuật dùng chấm điểm hoặc đạt/không đạt, riêng phương pháp kết hợp phải chấm điểm kỹ thuật tối thiểu đạt 70% tổng điểm.
Theo Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc xét thầu căn cứ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, tài liệu làm rõ và loại bỏ nội dung hạn chế cạnh tranh. Nếu nhân sự, thiết bị chủ yếu không đáp ứng yêu cầu huy động, nhà thầu được thay thế một lần. Với đấu thầu trong nước, việc xét nhân sự, thiết bị gói xây lắp, PC, phần xây lắp trong gói EC căn cứ cam kết trước, sau đó mới đối chiếu tài liệu nhà thầu xếp hạng nhất với tối đa hai lần thay đổi. Nhà thầu không bố trí được nhân sự, thiết bị đúng cam kết sẽ bị loại, đánh giá uy tín, khóa tài khoản ba tháng trên Hệ thống mạng đấu thầu. Trường hợp cố ý kê khai không trung thực nhằm làm sai lệch kết quả sẽ không được thay thế, bị loại và xử lý gian lận.
Nhà thầu được thay thế hợp đồng tương tự nếu hợp đồng ban đầu không đạt yêu cầu. Đánh giá thực hiện trên bản chụp, nếu sai khác bản gốc làm thay đổi xếp hạng thì nhà thầu bị loại do gian lận. Sai sót không nghiêm trọng được yêu cầu làm rõ hoặc tự định lượng điều chỉnh chi phí hạng mục thiếu nhưng không liên quan giá dự thầu. Nếu hồ sơ vi phạm lỗi cơ bản gồm sai khác, đặt điều kiện, bỏ sót nội dung dẫn đến bị loại, tổ chuyên gia sẽ dừng đánh giá các tiêu chí còn lại. Với gói thầu chia phần, việc xét duyệt bảo đảm tổng giá đề nghị hoặc tổng giá đánh giá thấp nhất, không vượt giá gói thầu duyệt. Chủ đầu tư không chấp thuận nhà thầu phụ tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan trực tiếp đến gói thầu.