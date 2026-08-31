Tây Ninh: Gói thầu đường Trần Thị Tám hơn 12,9 tỷ đồng tiết kiệm 5%

Gói thầu thi công xây dựng đường Trần Thị Tám tại xã Phước Lý do Công ty Minh Tùng trúng với giá 12,2 tỷ, đạt tỷ lệ tiết kiệm 5% qua đấu thầu rộng rãi qua mạng

Theo tài liệu PV Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập, gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Đường Trần Thị Tám, do Ban Quản lý dự án xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư, vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu. Gói thầu có giá dự toán hơn 12,9 tỷ đồng, thu hút 2 nhà thầu tham dự và đạt tỷ lệ tiết kiệm 5%.

Hai nhà thầu tham gia gói xây lắp hơn 12,9 tỷ đồng

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, gói thầu Thi công xây dựng (Mã gói thầu: BP2600543943) thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Trần Thị Tám (Mã KHLCNT: PL2600218231) được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Thông báo mời thầu số IB2600381871, đăng tải ngày 21/07/2026.

Gói thầu do Ban Quản lý dự án xã Phước Lý làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 240 ngày.

Trước đó, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án được Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Phước Lý Nguyễn Anh Thi phê duyệt tại Quyết định số 173/QĐ-BQLDA ngày 16/07/2026.

Dự toán gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 171/QĐ-BQLDA ngày 16/07/2026 với giá trị 12.901.075.299 đồng. Trong đó, chi phí đảm bảo an toàn giao thông là 70.190.703 đồng, chi phí dự phòng bằng 0 đồng.

E-HSMT của gói thầu được Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Phước Lý phê duyệt theo Quyết định số 185/QĐ-BQLDA ngày 21/07/2026.

Thời điểm đóng, mở thầu được ghi nhận lúc 15 giờ 57 phút ngày 30/07/2026. Theo biên bản mở thầu, có 2 nhà thầu nộp E-HSDT gồm Công ty TNHH Một thành viên XD - TM Minh Tùng và Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ.

Nguồn: MSC

Công ty Minh Tùng trúng thầu với giá hơn 12,25 tỷ đồng

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 806.1/2026/BCĐG-TS ngày 06/08/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư - Tư vấn Xây dựng Trường Sơn lập, Tổ chuyên gia gồm Tổ trưởng Võ Văn Dũng cùng hai thành viên Trịnh Quang Sơn và Huỳnh Thị Ngọc Yến.

Báo cáo thẩm định số 215/BCTĐ-BT ngày 10/08/2026 do Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Xây dựng Bảo Tín thực hiện cho thấy, cả 2 nhà thầu đều vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, cũng như đánh giá kỹ thuật.

Tại bước đánh giá tài chính theo phương pháp giá thấp nhất, Công ty TNHH Một thành viên XD - TM Minh Tùng (Mã số thuế: 1100929622; địa chỉ trụ sở tại số 60, Ấp Phú Thạnh, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh) chào giá 12.255.940.694 đồng, xếp hạng thứ nhất.

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ (Mã số thuế: 0301447810; địa chỉ tại TP HCM) chào giá 12.713.612.738 đồng, xếp hạng thứ hai.

Ngày 11/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Phước Lý Nguyễn Anh Thi ký Quyết định số 224/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Đường Trần Thị Tám.

Theo quyết định, Công ty TNHH Một thành viên XD - TM Minh Tùng được phê duyệt trúng thầu với giá 12.255.940.694 đồng.

Thời gian thực hiện gói thầu là 240 ngày, trong đó thời gian thi công xây dựng 210 ngày; thời gian lập hồ sơ hoàn công 15 ngày và thời gian lập hồ sơ quyết toán A-B 15 ngày.

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ không được lựa chọn do E-HSDT xếp hạng thứ hai về giá.

So với giá gói thầu và giá dự toán 12.901.075.299 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 645.134.605 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 5%.

Một số ý kiến về quy trình lựa chọn nhà thầu

Trao đổi về quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng pháp luật về đấu thầu đã quy định các nguyên tắc và yêu cầu đối với công tác lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ và Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính đã quy định các yêu cầu liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà thầu.

Đối với gói thầu này, hồ sơ thể hiện các đơn vị tư vấn thực hiện những công việc khác nhau trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Công ty Cổ phần Đầu tư - Tư vấn Xây dựng Trường Sơn tham gia công tác liên quan đến lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, trong khi Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Xây dựng Bảo Tín thực hiện công tác thẩm định theo hồ sơ được cung cấp.

Hồ sơ cũng thể hiện quá trình làm rõ E-HSDT thông qua Văn bản số 804/CV-TS của đơn vị tư vấn và Văn bản số 288/BQLDA ngày 04/08/2026 của chủ đầu tư, cùng việc đối chiếu tài liệu ngày 07/08/2026 trước khi kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc có 2 nhà thầu tham dự và mức chênh lệch giữa giá gói thầu với giá trúng thầu là những dữ liệu có thể ghi nhận trong quá trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp này.

Theo ông Vũ, giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 645.134.605 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 5%, là một trong những chỉ số phản ánh kết quả tài chính của quá trình lựa chọn nhà thầu.