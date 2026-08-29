Gói thầu sửa chữa trường học 4 tỷ đồng tại phường Thới An: Sao Mai trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 3,39%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thới An vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây lắp - Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn phường năm 2026" (mã TBMT: IB2600433974). Gói thầu có giá dự toán phê duyệt là 4.069.608.450 đồng, sử dụng nguồn vốn Kinh phí Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Đáng chú ý, kết quả đóng mở thầu chỉ ghi nhận duy nhất một doanh nghiệp tham gia nộp hồ sơ và trúng thầu.

Toàn cảnh chuỗi phê duyệt và diễn biến mở thầu

Hồ sơ gói thầu thể hiện, ngày 05/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thới An - Từ Nguyễn Đức Bằng ký Quyết định số 357/QĐ-QLDA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn phường năm 2026. Trong đó, gói thầu xây lắp số 3 có giá gói thầu xác định là 4.069.608.450 đồng (bao gồm chi phí xây dựng 4.071.362.801 đồng, trừ đi giá trị vật tư thu hồi 1.754.352 đồng), loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 30 ngày.

Tiếp đó, ngày 10/08/2026, ông Từ Nguyễn Đức Bằng ký Quyết định số 365/QĐ-QLDA phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Minh Tiến lập. Thời điểm đóng và mở thầu được ấn định vào lúc 15:00 ngày 19/08/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Biên bản mở thầu đăng tải công khai lúc 15:27 ngày 19/08/2026 xác nhận chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sao Mai với giá dự thầu phần xây lắp ghi nhận 3.935.646.223 đồng.

Chi tiết quá trình đánh giá và chuẩn xác giá trúng thầu

Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 2208/2026/BC ngày 22/08/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Minh Tiến, quá trình đánh giá E-HSDT của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sao Mai đã phát sinh yêu cầu làm rõ chuyên môn.

Cụ thể, tại bước đánh giá tính hợp lệ và tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư đã phát hành Công văn số 906/QLDA ngày 21/08/2026 yêu cầu nhà thầu làm rõ các nội dung liên quan đến tư cách hợp lệ và giải pháp kỹ thuật. Trong cùng ngày 21/08/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sao Mai có văn bản phúc đáp số 2108/CV-2026 kèm tài liệu giải trình bổ sung. Tổ chuyên gia kết luận các nội dung giải trình của nhà thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu của E-HSMT.

Đối với tiêu chuẩn năng lực, nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công, Tổ chuyên gia đã đánh giá sơ bộ dựa trên cam kết trong đơn dự thầu của nhà thầu theo đúng quy trình xét thầu quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ. Sau khi nhà thầu đạt yêu cầu về tài chính và xếp hạng thứ nhất, Tổ chuyên gia tiến hành đánh giá chi tiết tính xác thực của nhân sự và thiết bị theo hồ sơ kê khai và kết luận đạt yêu cầu.

Về mặt tài chính, Tổ chuyên gia xác định giá dự thầu chi phí xây lắp của nhà thầu là 3.935.646.223 đồng, đồng thời ghi nhận giá trị vật tư, thiết bị thu hồi do nhà thầu đề xuất chào giảm trừ là 4.047.837 đồng (cao hơn mức 1.754.352 đồng trong dự toán duyệt). Do đó, giá đề nghị trúng thầu chính thức được chuẩn xác là 3.931.598.386 đồng.

Nguồn: MSC

Đến ngày 24/08/2026, sau khi hoàn tất các bước đối chiếu tài liệu gốc và ký biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thới An Từ Nguyễn Đức Bằng đã ký ban hành Quyết định số 396/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sao Mai với giá trúng thầu 3.931.598.386 đồng. Sau đấu thầu giảm 138.010.064 đồng, tương ứng 3,39%.

Năng lực và lịch sử đấu thầu của Công ty Sao Mai

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sao Mai (mã số doanh nghiệp: vn0305070932), có địa chỉ trụ sở đặt tại số 23/4 đường Hà Huy Giáp, Phường Thới An, TP HCM, được thành lập năm 2007, tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2016, hoạt động chính trong các lĩnh vực xây lắp, mua sắm hàng hóa và tư vấn, người đại diện pháp luật bà Phạm Thị Vân Kiều.

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận tính đến tháng 8/2026, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 55 gói thầu, trong đó trúng 44 gói, trượt 11 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt 167.929.311.064 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 70.237.276.740 đồng và vai trò liên danh là 97.692.034.324 đồng.

Ý kiến chuyên gia pháp lý và phân tích đấu thầu

Bình luận về diễn biến tại gói thầu này dưới lăng kính pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể quá trình tổ chức đấu thầu qua mạng nhằm hướng tới 05 mục tiêu cốt lõi: cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Trong các gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh trực tuyến, trường hợp tại thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp E-HSDT, pháp luật cho phép bên mời thầu mở thầu ngay để đánh giá và xét duyệt trúng thầu nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu của E-HSMT. Dù vậy, việc một gói thầu phát hành rộng rãi nhưng không thu hút thêm sự tham gia cạnh tranh của các nhà thầu khác là diễn biến đòi hỏi chủ đầu tư phải luôn rà soát kỹ lưỡng các tiêu chí mời thầu để bảo đảm tính cạnh tranh thực chất."