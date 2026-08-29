Vì sao đối thủ của Quang Minh Phát trượt gói thầu gần 10 tỷ tại phường Chánh Hiệp?

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Chánh Hiệp (TP HCM) đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-BQLDA ngày 18/08/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án "Xây dựng bê tông nhựa các tuyến đường trên địa bàn phường Chánh Hiệp".
Đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Quang Minh Phát. Đáng chú ý, gói thầu quy mô gần 10 tỷ đồng này ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất thấp sau khi đối thủ cạnh tranh duy nhất bị loại ngay từ vòng kiểm tra tính hợp lệ.
Vì sao đối thủ của Quang Minh Phát bị loại?
Gói thầu Thi công xây dựng có mã thông báo mời thầu IB2600400996-00 được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói. Nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách TP HCM phân cấp cho cấp phường Chánh Hiệp. Giá gói thầu được phê duyệt tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (theo Quyết định số 14/QĐ-BQLDA ngày 16/07/2026 do Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Chánh Hiệp Phạm Thị Thùy Nhi ký) là 9.831.333.353 đồng. Hồ sơ mời thầu sau đó được phê duyệt tại Quyết định số 32/QĐ-BQLDA ngày 28/07/2026.
Biên bản mở thầu ngày 06/08/2026 ghi nhận có 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gồm: Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Quang Minh Phát và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Quyết Thắng.
Tuy nhiên, diễn biến đánh giá hồ sơ cho thấy tính cạnh tranh của cuộc thầu gần như bị triệt tiêu. Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 88.BC-LX.2026 ngày 11/08/2026 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân và Báo cáo thẩm định số 120/BC/2026/CA ngày 17/08/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An, nhà thầu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Quyết Thắng (mã số thuế: 3703318306, giá dự thầu 9.725.834.424 đồng) đã bị đánh giá "Không đạt" ngay từ bước kiểm tra tính hợp lệ.
Lý do được tổ chuyên gia chỉ rõ: theo quy định tại Mục 18.1 E-CDNT của hồ sơ mời thầu, với giá trị bảo đảm dự thầu là 140.000.000 đồng, nhà thầu phải thực hiện bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu bằng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh. Qua kiểm tra E-HSDT, nhà thầu Trí Quyết Thắng hoàn toàn không nộp bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT. Việc một nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi nhưng lại thiếu tài liệu cơ bản nhất đã khiến đối thủ tự rời cuộc chơi, tạo điều kiện cho Công ty Quang Minh Phát bước vào thế "một mình một ngựa" để xét thầu.
Tại vòng đánh giá tài chính, Công ty Quang Minh Phát chào giá dự thầu ban đầu là 9.831.334.061 đồng (cao hơn giá gói thầu 708 đồng). Nhà thầu này đính kèm thư giảm giá 1,12% (tương ứng giá trị giảm giá 110.110.941,4832 đồng), đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống 9.721.223.119 đồng.
Ngày 18/08/2026, bà Phạm Thị Thùy Nhi - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Chánh Hiệp đã ký Quyết định số 48/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty Quang Minh Phát trúng thầu với giá đúng bằng giá sau giảm giá là 9.721.223.119 đồng, thời gian thực hiện gói thầu 90 ngày.
So với giá gói thầu 9.831.333.353 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 110.110.233 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 1,12%.
Năng lực nhà thầu Quang Minh Phát
Theo dữ liệu doanh nghiệp, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Quang Minh Phát (mã số thuế: 3702092649) có trụ sở tại Lô A15, Ô 32, Đường Số 8, Khu Dân Cư Hiệp Thành 3, Phường Phú Lợi, TP HCM, do ông Vũ Trọng Hà làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Dù đăng ký quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp này sở hữu hồ sơ đấu thầu dày dặn khi tham gia 41 gói thầu, trúng 33 gói với tổng giá trị trúng thầu độc lập hơn 28,26 tỷ đồng.
QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH, TÍNH HỢP LỆ CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
Hoạt động lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được điều chỉnh chặt chẽ bởi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ và Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, bảo đảm các mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.
1. Bảo đảm cạnh tranh và ngăn ngừa xung đột lợi ích: Căn cứ quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 4 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, nhà thầu tham dự gói thầu xây lắp phải độc lập về pháp lý và tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu và các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán, tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đó. Đặc biệt, khoản 5 Điều 4 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định rõ: đối với từng nội dung tư vấn (như lập, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế, dự toán), nhà thầu chỉ được thực hiện lập HOẶC thẩm tra HOẶC thẩm định. Quy chuẩn này nhằm ngăn ngừa triệt để các hành vi xung đột lợi ích theo Điều 16 Luật Đấu thầu.
2. Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu: Căn cứ Điều 14 Luật Đấu thầu và Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, bảo đảm dự thầu là thành phần bắt buộc của E-HSDT đối với gói thầu xây lắp đấu thầu rộng rãi. Việc không nộp bảo đảm dự thầu hoặc bảo đảm dự thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT về giá trị và thời hạn hiệu lực là căn cứ pháp lý bắt buộc để bên mời thầu loại bỏ E-HSDT ngay từ bước kiểm tra tính hợp lệ ban đầu.
3. Trách nhiệm toàn diện của chủ đầu tư: Căn cứ quy định tại Điều 78 Luật Đấu thầu (được sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15), chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và người có thẩm quyền về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn của gói thầu. Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình cụ thể trước cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu.
4. Tăng cường kỷ cương tài chính và hiệu quả đầu tư công: Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải gắn chặt vai trò trách nhiệm với kết quả thực hiện công tác đấu thầu và hiệu lực quản lý vốn ngân sách. Đồng thời, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động rà soát thiết kế, dự toán, cắt giảm chi phí chưa cần thiết và nâng cao chất lượng thương thảo hợp đồng nhằm tối ưu hóa giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trong từng dự án đầu tư công.