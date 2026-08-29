Vì sao đối thủ của Quang Minh Phát trượt gói thầu gần 10 tỷ tại phường Chánh Hiệp?

Đối thủ duy nhất bị loại do thiếu bảo đảm dự thầu, Công ty Quang Minh Phát một mình về đích tại gói thầu đường giao thông ở phường Chánh Hiệp, TP HCM

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Chánh Hiệp (TP HCM) đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-BQLDA ngày 18/08/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án "Xây dựng bê tông nhựa các tuyến đường trên địa bàn phường Chánh Hiệp".

Đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Quang Minh Phát. Đáng chú ý, gói thầu quy mô gần 10 tỷ đồng này ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất thấp sau khi đối thủ cạnh tranh duy nhất bị loại ngay từ vòng kiểm tra tính hợp lệ.

Vì sao đối thủ của Quang Minh Phát bị loại?

Gói thầu Thi công xây dựng có mã thông báo mời thầu IB2600400996-00 được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói. Nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách TP HCM phân cấp cho cấp phường Chánh Hiệp. Giá gói thầu được phê duyệt tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (theo Quyết định số 14/QĐ-BQLDA ngày 16/07/2026 do Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Chánh Hiệp Phạm Thị Thùy Nhi ký) là 9.831.333.353 đồng. Hồ sơ mời thầu sau đó được phê duyệt tại Quyết định số 32/QĐ-BQLDA ngày 28/07/2026.

Biên bản mở thầu ngày 06/08/2026 ghi nhận có 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gồm: Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Quang Minh Phát và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Quyết Thắng.

Tuy nhiên, diễn biến đánh giá hồ sơ cho thấy tính cạnh tranh của cuộc thầu gần như bị triệt tiêu. Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 88.BC-LX.2026 ngày 11/08/2026 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân và Báo cáo thẩm định số 120/BC/2026/CA ngày 17/08/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An, nhà thầu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Quyết Thắng (mã số thuế: 3703318306, giá dự thầu 9.725.834.424 đồng) đã bị đánh giá "Không đạt" ngay từ bước kiểm tra tính hợp lệ.

Lý do được tổ chuyên gia chỉ rõ: theo quy định tại Mục 18.1 E-CDNT của hồ sơ mời thầu, với giá trị bảo đảm dự thầu là 140.000.000 đồng, nhà thầu phải thực hiện bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu bằng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh. Qua kiểm tra E-HSDT, nhà thầu Trí Quyết Thắng hoàn toàn không nộp bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT. Việc một nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi nhưng lại thiếu tài liệu cơ bản nhất đã khiến đối thủ tự rời cuộc chơi, tạo điều kiện cho Công ty Quang Minh Phát bước vào thế "một mình một ngựa" để xét thầu.

Tại vòng đánh giá tài chính, Công ty Quang Minh Phát chào giá dự thầu ban đầu là 9.831.334.061 đồng (cao hơn giá gói thầu 708 đồng). Nhà thầu này đính kèm thư giảm giá 1,12% (tương ứng giá trị giảm giá 110.110.941,4832 đồng), đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống 9.721.223.119 đồng.

Ngày 18/08/2026, bà Phạm Thị Thùy Nhi - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Chánh Hiệp đã ký Quyết định số 48/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty Quang Minh Phát trúng thầu với giá đúng bằng giá sau giảm giá là 9.721.223.119 đồng, thời gian thực hiện gói thầu 90 ngày.

Nguồn: MSC

So với giá gói thầu 9.831.333.353 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 110.110.233 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 1,12%.

Năng lực nhà thầu Quang Minh Phát

Theo dữ liệu doanh nghiệp, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Quang Minh Phát (mã số thuế: 3702092649) có trụ sở tại Lô A15, Ô 32, Đường Số 8, Khu Dân Cư Hiệp Thành 3, Phường Phú Lợi, TP HCM, do ông Vũ Trọng Hà làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Dù đăng ký quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp này sở hữu hồ sơ đấu thầu dày dặn khi tham gia 41 gói thầu, trúng 33 gói với tổng giá trị trúng thầu độc lập hơn 28,26 tỷ đồng.