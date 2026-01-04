Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tàu nước ngoài mắc cạn tại vùng biển Dung Quất, Quảng Ngãi

Ngày 4/1, tàu Trung Quốc trôi dạt và mắc cạn tại vùng biển Dung Quất, Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đang phối hợp để xử lý tình huống.

Tuệ Minh

Ngày 4/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiếp cận, xử lý tàu vỏ sắt mang quốc tịch nước ngoài mắc cạn tại vùng biển Dung Quất.

1000026425.jpg
Tàu trôi dạt mắc cạn tại vùng biển Dung Quất.

Theo đó, khoảng 05h ngày 04/01/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phát hiện tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc, vỏ màu xanh dương, cabin trắng, trôi dạt, mắc cạn vào bờ biển thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường.

Qua quan sát, tàu đóng cửa, không bật đèn; không phát hiện người trên tàu.

Theo thông tin ban đầu, tàu vỏ sắt này có số hiệu Quỳnh Đam Ngư 08888. Trước đó, khoảng 19h ngày 03/01/2026, Tàu kiểm ngư 309 phát hiện tàu này trôi tự do đến khu vực Bắc Mũi An Hòa- Kỳ Hà, cách bờ khoảng 11 hải lý, nằm trong vùng Nội thủy, nên đã tiếp cận kéo đi.

1000026424.jpg
Các lực lượng chức năng đang tìm phương án tiếp cận, xử lý.

Trong quá trình kéo, do thời tiết sóng to, gió lớn, dây cáp bị đứt nên tàu Quỳnh Đam Ngư 08888 trôi tự do và mắc cạn vào vùng biển Dung Quất, Quảng Ngãi.

Trung tá Nguyễn Tùng Dương, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất cho biết: Thời điểm hiện tại (khoảng 11h ngày 4/11), thủy triều đang lên, sóng to, nên các cơ quan chức năng chưa tiếp cận được tàu vỏ sắt trên. Do vậy, đơn vị cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sẽ tổ chức họp bàn để có phương án tiếp cận, lai dắt, xử lý đối với tàu vỏ sắt này.

Tàu sắt không người điều khiển trôi dạt, mắc cạn tại biển Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.
#Tàu nước ngoài mắc cạn tại Quảng Ngãi #Xử lý tàu trôi dạt vùng biển Dung Quất #Công tác cứu hộ tàu không người lái #Tình hình an ninh biển và kiểm soát tàu ngoại quốc #Ảnh hưởng thời tiết đến hoạt động cứu hộ #Phối hợp lực lượng chức năng trong xử lý sự cố biển

Bài liên quan

Xã hội

Chậm báo cáo về vụ tàu mắc cạn, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi bị phê bình

Liên quan đến vụ việc tàu Star Beuno gặp sự cố tại vùng biển Dung Quất, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi bị Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê bình.

Sáng 04/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp nghe báo cáo và chỉ đạo xử lý về việc tàu Star Bueno bị mắc cạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Công an tỉnh, các sở, ngành và địa phương liên quan.

Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời giải cứu cá heo mắc cạn ở biển Vũng Áng

Phát hiện con cá heo bị mắc cạn, người dân phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã cùng nhau giải cứu, hỗ trợ cá về với đại dương.

Tối 8/9, thông tin từ phường Sông Trí (Hà Tĩnh) xác nhận, người dân địa phương vừa kịp thời phát hiện, hỗ trợ “giải cứu” một con cá heo còn sống bị mắc cạn gần bờ trở lại biển khơi an toàn.

Trước đó, chiều cùng ngày, người dân ra khu vực dọc bờ biển thuộc địa bàn tổ dân phố 2 Hải Phong (vùng biển Vũng Áng, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) thì bất ngờ phát hiện một con cá heo đang bơi theo sóng vào gần bờ và bị mắc cạn.

Xem chi tiết

Xã hội

Khẩn trương ứng phó nguy cơ tràn dầu tại Dung Quất

Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung nhận định, nguy cơ tràn dầu là rất lớn do tình trạng thời tiết xấu và lượng nhiên liệu còn trên tàu sự cố.

Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu thuộc Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự Quốc gia có văn bản yêu cầu Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi chuyển dầu ra khỏi tàu biển Star Beuno hiện gặp sự cố tại vùng biển Dung Quất.

Trước đó, từ ngày 26/10/2025, Tàu chở hàng Star Bueno, quốc tịch Liberia, đã gặp sự cố mắc cạn tại vùng biển Dung Quất trong điều kiện thời tiết xấu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới