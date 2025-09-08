Kịp thời giải cứu cá heo mắc cạn ở biển Vũng Áng

Phát hiện con cá heo bị mắc cạn, người dân phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã cùng nhau giải cứu, hỗ trợ cá về với đại dương.

Tối 8/9, thông tin từ phường Sông Trí (Hà Tĩnh) xác nhận, người dân địa phương vừa kịp thời phát hiện, hỗ trợ “giải cứu” một con cá heo còn sống bị mắc cạn gần bờ trở lại biển khơi an toàn.

Trước đó, chiều cùng ngày, người dân ra khu vực dọc bờ biển thuộc địa bàn tổ dân phố 2 Hải Phong (vùng biển Vũng Áng, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) thì bất ngờ phát hiện một con cá heo đang bơi theo sóng vào gần bờ và bị mắc cạn.

Người dân giải cứu cá heo về với đại dương.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã cùng nhau hợp sức giải cứu, hỗ trợ cá heo về với đại dương.

Ước tính con cá này nặng hơn 100 kg, chiều dài 1,5-1,6m, phía trên phần lưng, đầu, miệng, vây đuôi, vây lưng, vây mang có màu xám và đen, phần dưới bụng có màu trắng nhạt xen lẫn các đốm nhạt.

