Kinh doanh - Địa ốc

Cận cảnh biệt thự của Hòa Minzy, nơi Đại úy Văn Cương về chăm bé Bo

Căn biệt thự 5 tầng mang phong cách tân cổ điển của Hòa Minzy tại quê nhà Bắc Ninh cũng là nơi Đại úy Thăng Văn Cương gác lại binh nghiệp để trở về làm cha.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Bên cạnh sự nghiệp, Hòa Minzy còn khiến nhiều người xuýt xoa khi xây dựng cơ ngơi bề thế tại quê nhà Bắc Ninh để báo hiếu cha mẹ. Ảnh: FBNV
Bên cạnh sự nghiệp, Hòa Minzy còn khiến nhiều người xuýt xoa khi xây dựng cơ ngơi bề thế tại quê nhà Bắc Ninh để báo hiếu cha mẹ. Ảnh: FBNV
Đây cũng là chốn đi về ấm cúng, nơi Đại úy Thăng Văn Cương cùng gia đình dành trọn thời gian bên bé Bo. Ảnh: FBNV
Đây cũng là chốn đi về ấm cúng, nơi Đại úy Thăng Văn Cương cùng gia đình dành trọn thời gian bên bé Bo. Ảnh: FBNV
Biệt thự của Hòa Minzy nổi bật với quy mô 5 tầng bề thế và phong cách tân cổ điển sang trọng. Ảnh: FBNV
Biệt thự của Hòa Minzy nổi bật với quy mô 5 tầng bề thế và phong cách tân cổ điển sang trọng. Ảnh: FBNV
Căn biệt thự có gam màu trắng chủ đạo kết hợp các đường phào chỉ tinh tế. Ảnh: FBNV
Căn biệt thự có gam màu trắng chủ đạo kết hợp các đường phào chỉ tinh tế. Ảnh: FBNV
Trong khuôn viên biệt thự có tiểu cảnh hòn non bộ công phu. Ảnh: FBNV
Trong khuôn viên biệt thự có tiểu cảnh hòn non bộ công phu. Ảnh: FBNV
Dịp Tết vừa qua, Hòa Minzy hé lộ một góc nhà trang trí đậm chất truyền thống với cành đào dáng huyền mềm mại, điểm xuyết đèn lồng đỏ rực rỡ. Ảnh: FBNV
Dịp Tết vừa qua, Hòa Minzy hé lộ một góc nhà trang trí đậm chất truyền thống với cành đào dáng huyền mềm mại, điểm xuyết đèn lồng đỏ rực rỡ. Ảnh: FBNV
Ngoài cành đào, phòng khách còn bài trí nhiều cây cảnh đón xuân khác. Ảnh: FBNV
Ngoài cành đào, phòng khách còn bài trí nhiều cây cảnh đón xuân khác. Ảnh: FBNV
Một góc nhìn xuyên suốt từ phòng khách sang khu vực bếp hiện đại. Ảnh: FBNV
Một góc nhìn xuyên suốt từ phòng khách sang khu vực bếp hiện đại. Ảnh: FBNV
Nội thất trong nhà tối giản với trần thạch cao giật cấp và hệ thống đèn âm trần hiện đại. Ảnh: FBNV
Nội thất trong nhà tối giản với trần thạch cao giật cấp và hệ thống đèn âm trần hiện đại. Ảnh: FBNV
Phút giây thư giãn đời thường của Đại úy Thăng Văn Cương và bé Bo trên chiếc giường êm ái. Ảnh: FBNV
Phút giây thư giãn đời thường của Đại úy Thăng Văn Cương và bé Bo trên chiếc giường êm ái. Ảnh: FBNV
Video: Nhà 25m2 - cơ hội cho nhiều người. Nguồn: VTV24
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Biệt thự phong cách tân cổ điển #Gia đình Hòa Minzy và Đại úy Văn Cương #Xây dựng nhà báo hiếu cha mẹ #Trang trí nhà đón Tết truyền thống #Không gian sống hiện đại và tối giản #biệt thự

