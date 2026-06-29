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Xã hội

Tàu chìm va vào trụ cầu Sông Lô: Có ảnh hưởng công trình đang sửa chữa?

Sự cố đứt neo khiến hai tàu hàng chìm, va chạm và mắc vào trụ T5 cầu Sông Lô khi công trình đang được sửa chữa. Hiện chưa rõ tác động đến công trình.

Nguyễn Hinh

Như đã đưa tin, vụ chìm tàu trên sông Lô thuộc xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ xảy ra khoảng 01h00 sáng 29/6 giữa hai phương tiện thủy mang biển số PT-XXXX và TQ-XXXX. Sau vụ việc, tàu đắm va chạm và mắc vào trụ T5 cầu Sông Lô đang sửa chữa.

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Hiện trường vụ việc.

Công trình cầu Sông Lô bị phát hiện hư hỏng vào cuối tháng 10/2025 khi các trụ cầu trơ lõi thép, mất toàn bộ lớp bê tông bảo vệ, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng do nghi có vi phạm tại công trình trong thời gian từ 2010 đến 2015.

Sau đó, Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (UDIDECO) được giao sửa chữa cầu Sông Lô cho đến nay.

Liên quan đến nghi vấn hai phương tiện thủy va chạm vào trụ T5 có làm ảnh hưởng đến công trình, đại diện Sở Xây dựng Phú Thọ cho biết, hiện chưa đánh giá được mức độ ảnh hưởng sau vụ việc.

Theo ông Tô Minh Nghĩa (chỉ huy trưởng công trường sửa chữa cầu Sông Lô), việc tàu hàng va chạm với trụ cầu Sông Lô không gây ra thiệt hại hay ảnh hưởng, công nhân vẫn đang thi công sửa chữa.

Theo thông tin từ UBND xã Đoan Hùng, thời điểm xảy ra tai nạn, trên hai phương tiện thủy có 5 người, tất cả đều nhảy ra khỏi tàu và bơi vào bờ an toàn.

Cơ quan chức năng xác định, do mực nước sông Lô lên cao, dòng nước chảy siết dẫn đến sự cố đứt dây neo. Vụ việc không gây thiệt hại về người, hai phương tiện bị chìm, mắc vào mố cầu nên chưa xác định được thiệt hại.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tàu chìm va vào trụ cầu Sông Lô. Nguồn: DTV

#chìm tàu trên sông Lô #cầu Sông Lô #xã Đoan Hùng #tỉnh Phú Thọ

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