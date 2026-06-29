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Xã hội

Hai tàu hàng chìm gần cầu Sông Lô, 5 người kịp bơi vào bờ

Hai tàu chở hàng bị chìm gần cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng) sau khi đứt dây neo rạng sáng 29/6. Cả 5 người trên tàu thoát nạn, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Nguyễn Hinh

Sáng 29/6, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện UBND xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chìm hai tàu chở hàng sau sự cố đứt dây neo.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 1h00 cùng ngày, tại khu vực cầu Sông Lô.

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Hiện trường vụ chìm tàu sau sự cố đứt dây neo.

Thời điểm này, hai tàu mang biển kiểm soát PT-2856 và TQ-0867 đang neo chung tại khu Vân Tập, dây neo của hai phương tiện được buộc liên kết với nhau. Do mực nước sông Lô dâng cao, dòng chảy mạnh làm đứt dây neo, cả hai tàu trôi về khu vực cầu Sông Lô thuộc khu Vân Cương 1 rồi bị chìm.

Trong quá trình trôi, tàu TQ-0867 va chạm nhẹ với trụ cầu Sông Lô. Thời điểm xảy ra sự cố có 5 người trên hai tàu, tất cả đã kịp nhảy xuống sông và bơi vào bờ an toàn nên không có thiệt hại về người.

Hiện cả hai phương tiện đang chìm và mắc vào mố cầu nên chưa thể xác định mức độ thiệt hại về tài sản.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo UBND xã Đoan Hùng, Công an xã Đoan Hùng đã có mặt tại hiện trường kiểm tra, chỉ đạo bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng để triển khai phương án trục vớt phương tiện trong thời gian sớm nhất.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mực nước sông Lô xuống thấp, trơ trụ móng cầu Vĩnh Phú.

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