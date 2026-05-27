Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Gần 100 cảnh sát xuyên đêm chữa cháy nhà xưởng trong KCN ở Phú Thọ

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm khống chế ngọn lửa trong vụ cháy tại Công ty TNHH SYC Green World (KCN Bình Xuyên 1, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ).

Nguyễn Hinh

Khoảng 22h ngày 26/5, một vụ cháy lớn xảy ra tại Nhà xưởng số 2 của Công ty TNHH SYC Green World trong KCN Bình Xuyên 1, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng của các đội chữa cháy khu vực cùng 15 xe chữa cháy, 2 xe xitec, 2 xe thang, 2 máy múc, nhiều xe nâng hàng và 95 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác dập lửa.

707446961-1311693647757852-3320975961650740199-n.jpg
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Phú Thọ nỗ lực dập lửa.

Lực lượng chức năng đồng thời đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH TP Hà Nội chi viện 3 xe chữa cháy; huy động thêm 3 xe chữa cháy chuyên ngành tại các KCN cùng 1 máy múc để khẩn trương khoanh vùng, chống cháy lan và bảo vệ tài sản doanh nghiệp.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, huy động tối đa lực lượng và phương tiện nhằm sớm khống chế đám cháy.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức nhiều mũi tấn công, tập trung ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận. Đến khoảng 00h30 sáng nay, 27/5, đám cháy cơ bản được kiểm soát, bảo vệ an toàn một nhà xưởng, nhà bơm, trạm biến áp cùng nhiều công trình phụ trợ quan trọng.

707464708-1311693497757867-378383541345835428-n.jpg
Vụ cháy đã được khống chế vào sáng nay, 27/5.

Đến 7h30, đám cháy đã được khống chế. Các lực lượng tiếp tục triển khai phương án dập tắt hoàn toàn đám cháy, đồng thời di chuyển nhiều tài sản ra ngoài nhằm hạn chế thiệt hại và ngăn cháy lan sang các kho xưởng bên cạnh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Chậm hoàn trả mặt bằng, người dân Phú Thọ bất an khi lưu thông trên Quốc lộ 2

#cháy KCN Bình Xuyên 1 #cháy nhà xưởng Phú Thọ #cháy lớn Bình Xuyên

Bài liên quan

Xã hội

Miền Bắc, Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài

Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt nắng nóng kéo dài, có nơi trên 39 độ C, trong khi Nam Bộ tăng mưa giông và Biển Đông khả năng xuất hiện bão đầu mùa.

Nắng nóng bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh trở lại, từ ngày 22/5, nắng nóng bắt đầu gia tăng tại các tỉnh, thành Bắc Bộ và Trung Bộ.

Xem chi tiết

Xã hội

Mưa lớn gây sập tường ở Phú Thọ, gia đình thương binh lâm cảnh khốn cùng

Trận mưa lớn gây sạt lở, sập tường nhà ở Phú Thọ khiến hai cháu nhỏ bị thương, gia đình này cũng thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kiệt quệ vì bệnh tật.

Trận mưa lớn xảy ra trong đêm 19/5 khiến taluy đất phía sau căn nhà của ông Phan Văn Thành, SN 1952, ở khu Gò Chùa, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ bị sạt lở. Bức tường nhà đổ sập vào bên trong phòng ngủ có ba bố con anh Phan Văn Việt đang nằm.

1705118287994199018.jpg
Khu vực sạt lở mà ba bố con anh Việt gặp phải tối 19/5 hiện đã được địa phương cùng người dân hỗ trợ, khắc phục hiện trường.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới