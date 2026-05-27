Gần 100 cảnh sát xuyên đêm chữa cháy nhà xưởng trong KCN ở Phú Thọ

Khoảng 22h ngày 26/5, một vụ cháy lớn xảy ra tại Nhà xưởng số 2 của Công ty TNHH SYC Green World trong KCN Bình Xuyên 1, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng của các đội chữa cháy khu vực cùng 15 xe chữa cháy, 2 xe xitec, 2 xe thang, 2 máy múc, nhiều xe nâng hàng và 95 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Phú Thọ nỗ lực dập lửa.

Lực lượng chức năng đồng thời đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH TP Hà Nội chi viện 3 xe chữa cháy; huy động thêm 3 xe chữa cháy chuyên ngành tại các KCN cùng 1 máy múc để khẩn trương khoanh vùng, chống cháy lan và bảo vệ tài sản doanh nghiệp.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, huy động tối đa lực lượng và phương tiện nhằm sớm khống chế đám cháy.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức nhiều mũi tấn công, tập trung ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận. Đến khoảng 00h30 sáng nay, 27/5, đám cháy cơ bản được kiểm soát, bảo vệ an toàn một nhà xưởng, nhà bơm, trạm biến áp cùng nhiều công trình phụ trợ quan trọng.

Vụ cháy đã được khống chế vào sáng nay, 27/5.

Đến 7h30, đám cháy đã được khống chế. Các lực lượng tiếp tục triển khai phương án dập tắt hoàn toàn đám cháy, đồng thời di chuyển nhiều tài sản ra ngoài nhằm hạn chế thiệt hại và ngăn cháy lan sang các kho xưởng bên cạnh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

