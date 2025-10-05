Tàu cá Gia Lai bị tàu nước ngoài tông chìm, một thuyền viên mất tích

Tàu cá bị tông chìm mang số hiệu BĐ 83019-TS, dài 22,6m, công suất 800CV, hành nghề mành chụp do ông Nguyễn Trần Út làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Chiều 5/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng Thủ Dân sự tỉnh Gia Lai thông tin, tàu cá BĐ 83019-TS bị một tàu nước ngoài tông chìm xuất bến vào lúc 13h50 ngày 4/10.

Tàu dài 22,6m, công suất 800CV, hành nghề mành chụp, do ông Nguyễn Trần Út (SN 1976, trú thôn An Quang Tây, xã Đề Gi) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Thời điểm bị tông trên tàu có 11 thuyền viên.

Một tàu cá được BĐBP cứu hộ khi gặp nạn. Ảnh minh họa

Cụ thể, tàu cá BĐ 83019-TS xuất bến vào lúc 13h50 ngày 4/10, tại Trạm kiểm soát Biên phòng Cà Ná (thuộc Bộ đội Biên Phòng Khánh Hòa). Lúc 22h30, tàu hoạt động cách cửa biển Cà Ná khoảng 17 hải lý về hướng Đông Nam. Lúc này tàu cá đã bị tàu chở dầu có tên MS FAVOR (dài 98m, rộng 16m, mớn nước 4,5m) quốc tịch Hàn Quốc (MMSI 440870000; IMO 009448853, Hô hiệu D7MM) hành trình theo hướng Nam-Bắc tông và gặp nạn.

Sau khi xảy ra tai nạn xảy ra, tàu cá BĐ 83019-TS phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp và được tàu cá BV 95869-TS do ông Nguyễn Văn Tạo (SN 1989, trú xã Cát Tiến) làm thuyền trưởng tiếp cận, cứu 10/11 thuyền viên. Riêng thuyền trưởng Nguyễn Trần Út mất tích, nghi đang mắc kẹt trong ca bin tàu.

Hiện tàu cá BV 95869-TS đang trên đường đưa 10 thuyền viên gặp nạn về cảng Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa). Trong khi đó, tàu cá BĐ 83019-TS bị chìm hoàn toàn và mất kết nối giám sát hành trình vào lúc 22h48 ngày 4/10.