Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tàu cá Gia Lai bị tàu nước ngoài tông chìm, một thuyền viên mất tích

Tàu cá bị tông chìm mang số hiệu BĐ 83019-TS, dài 22,6m, công suất 800CV, hành nghề mành chụp do ông Nguyễn Trần Út làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Hà Gia

Chiều 5/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng Thủ Dân sự tỉnh Gia Lai thông tin, tàu cá BĐ 83019-TS bị một tàu nước ngoài tông chìm xuất bến vào lúc 13h50 ngày 4/10.

Tàu dài 22,6m, công suất 800CV, hành nghề mành chụp, do ông Nguyễn Trần Út (SN 1976, trú thôn An Quang Tây, xã Đề Gi) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Thời điểm bị tông trên tàu có 11 thuyền viên.

tau-tau.jpg
Một tàu cá được BĐBP cứu hộ khi gặp nạn. Ảnh minh họa

Cụ thể, tàu cá BĐ 83019-TS xuất bến vào lúc 13h50 ngày 4/10, tại Trạm kiểm soát Biên phòng Cà Ná (thuộc Bộ đội Biên Phòng Khánh Hòa). Lúc 22h30, tàu hoạt động cách cửa biển Cà Ná khoảng 17 hải lý về hướng Đông Nam. Lúc này tàu cá đã bị tàu chở dầu có tên MS FAVOR (dài 98m, rộng 16m, mớn nước 4,5m) quốc tịch Hàn Quốc (MMSI 440870000; IMO 009448853, Hô hiệu D7MM) hành trình theo hướng Nam-Bắc tông và gặp nạn.

Sau khi xảy ra tai nạn xảy ra, tàu cá BĐ 83019-TS phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp và được tàu cá BV 95869-TS do ông Nguyễn Văn Tạo (SN 1989, trú xã Cát Tiến) làm thuyền trưởng tiếp cận, cứu 10/11 thuyền viên. Riêng thuyền trưởng Nguyễn Trần Út mất tích, nghi đang mắc kẹt trong ca bin tàu.

Hiện tàu cá BV 95869-TS đang trên đường đưa 10 thuyền viên gặp nạn về cảng Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa). Trong khi đó, tàu cá BĐ 83019-TS bị chìm hoàn toàn và mất kết nối giám sát hành trình vào lúc 22h48 ngày 4/10.

#tàu cá Gia Lai #tàu nước ngoài tông chìm #tai nạn hàng hải Việt Nam #tàu chở dầu Hàn Quốc #cứu hộ tàu cá #thuyền viên mất tích

Bài liên quan

Xã hội

Tỉnh Gia Lai yêu cầu báo cáo vụ tàu cá mất liên lạc trước 14h30 hằng ngày

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Công văn số 4142/UBND-NNMT, triển khai công tác tìm kiếm tàu cá BĐ 97258 TS bị mất liên lạc.

Theo nội dung công văn, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước 14h30 hằng ngày cho đến khi có kết quả.

Tàu cá BĐ 97258 TS do ông Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi, trú phường Hoài Nhơn Đông) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cùng 7 thuyền viên, xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa) ngày 12/9.

Xem chi tiết

Xã hội

Tìm kiếm tàu cá Gia Lai cùng 8 thuyền viên mất liên lạc 2 ngày

Chiều 29/9, Phó chủ tịch UBND Phường Hoài Nhơn Đông Phan Văn Quang cho biết, tàu cá Gia Lai với 8 ngư dân trên địa bàn mất liên lạc 2 ngày qua vẫn chưa liên lạc được.

Ngày 29/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai ( đồn biên phòng Tam Quan ) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một tàu cá của tỉnh với 8 ngư dân đã mất liên lạc khi đang hoạt động ngoài khơi.

Theo đó, tàu cá BĐ 97258 TS do ông Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi, trú phường Hoài Nhơn Đông) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cùng 7 lao động là Huỳnh Văn Bình ( 1985- Tổ Dân phố Kim Giao, máy trưởng); Bùi Văn Dân ( 1975, Gia Lai- thuyền viên), Trần Bon ( 1989 Phố Lâm Trúc 2 - P. Hoài Nhơn Đông- thuyền viên); Huỳnh Cụt ( 1968- Hoài Nhơn Đông- thuyền viên); Hà Quốc Phong ( 1985- Lâm Đồng- thuyền viên); Phùng Văn Thông ( 1963 – Hải Phòng- thuyền viên); Nguyễn Quốc Hải ( 1987- Trú TDP Kim Giao- P. Hoài Nhơn Đông- thuyền viên).

Xem chi tiết

Xã hội

Đắm tàu trong đêm tại Quảng Ninh, 4 thuyền viên thoát nạn

Thuỷ triều xuống thấp khiến con tàu bị mắc cạn và nghiêng. Khi nước lên trở lại tràn vào khoang khiến tàu bị đắm. Trên tàu có 4 thuyền viên, tất cả đều an toàn.

Tối 22/7, UBND phường Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết trong khi neo đậu tránh bão số 3, một tàu cá đã bị đắm khi trên tàu có 4 thuyền viên.

Tàu cá mang số hiệu QNg 92614 bị đắm
Tàu cá mang số hiệu QNg 92614 bị đắm
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới