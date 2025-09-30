Hà Nội

Xã hội

Tỉnh Gia Lai yêu cầu báo cáo vụ tàu cá mất liên lạc trước 14h30 hằng ngày

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Công văn số 4142/UBND-NNMT, triển khai công tác tìm kiếm tàu cá BĐ 97258 TS bị mất liên lạc.

Hà Ngọc Chính- H. Đại

Theo nội dung công văn, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước 14h30 hằng ngày cho đến khi có kết quả.

Tàu cá BĐ 97258 TS do ông Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi, trú phường Hoài Nhơn Đông) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cùng 7 thuyền viên, xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa) ngày 12/9.

tau-dam.jpg
Khi tàu đang ở vùng biển ngoài khơi thì mất tín hiệu. Ảnh minh họa

Đến 20h13 ngày 27/9, khi tàu đang ở vùng biển ngoài khơi thì mất tín hiệu, mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, tàu cá mất liên lạc với gia đình nên em ruột thuyền trưởng là ông Huỳnh Minh Tâm đã đến trình báo cơ quan chức năng.

Cho đến thời điểm này, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai và các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một tàu cá của tỉnh với 8 ngư dân đã mất liên lạc khi đang hoạt động ngoài khơi.

Để ứng phó bão số 10 Bualoi, BĐBP tỉnh đã thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Đơn vị đã kêu gọi, hướng dẫn 504 tàu thoát khỏi vùng nguy hiểm và 5.206 tàu vào bờ, neo đậu an toàn. Ngoài ra, đơn vị còn bắn pháo hiệu cảnh báo bão để ngư dân nắm thông tin.

ll.jpg
Bộ CHQS tỉnh tập huấn lực lượng kiêm nhiệm phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: H.P

Đồng thời, các đơn vị BĐBP trong tỉnh còn duy trì 17 phân đội với 334 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn thường trực, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

