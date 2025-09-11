Tàu cá bốc cháy dữ dội trên sông Nhật Lệ

Đang neo tại bến đậu tàu thuyền Hà Thôn trên sông Nhật Lệ, một tàu cá của ngư dân ở phường Đồng Hới (Quảng Trị) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Khoảng 12h, ngày 11/9, tại bến đậu tàu thuyền Hà Thôn trên sông Nhật Lệ, thuộc phường Đồng Hới (Quảng Trị) xảy ra một vụ cháy tàu cá.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá bị cháy có số hiệu QB-91866TS của ngư dân Hoàng Canh (33 tuổi, ngụ thôn Hà Thôn, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị).

Hiện trường vụ hoả hoạn.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Nhật Lệ đã nhanh chóng huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Quảng Bình cùng người dân khẩn trương dập lửa.

Đến khoảng 13h10 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được dập tắt. Tuy nhiên, ngọn lửa lớn trước đó cũng đã thiêu rụi nhiều máy móc, ngư cụ trên tàu cá.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy tàu đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

