Cháy dữ dội tại dãy cửa hàng kinh doanh trên phố Hà Nội

Tại dãy cửa hàng kinh doanh số 176 Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội) đã xảy ra cháy lớn, bước đầu chưa ghi nhận thương vong về người.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 1h ngày 8/9, tại dãy cửa hàng kinh doanh số 176 Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội). Tiếp nhận tin, Công an TP Hà Nội điều động nhiều xe chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Tại hiện trường, khu vực xảy ra hỏa hoạn là dãy cửa hàng kinh doanh ăn uống, sửa chữa xe máy, vật liệu xây dựng có kết cấu khung thép, mái tôn, cao 1 tầng. Do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy, lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội và có nguy cơ lan rộng. Lực lượng chức năng đã huy động máy xúc phá dỡ hỗ trợ công tác chữa cháy, ngăn cháy lan.

Đến khoảng 4h đám cháy được dập tắt. Bước đầu chưa ghi nhận thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

