Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mối quan hệ thân thiết giữa Tăng Thanh Hà - Tiên Nguyễn

Giải trí

Mối quan hệ thân thiết giữa Tăng Thanh Hà - Tiên Nguyễn

Tăng Thanh Hà và Tiên Nguyễn có mối quan hệ chị dâu - em chồng rất thân thiết, không ít lần tương tác trên mạng xã hội.

Thu Cúc (tổng hợp)
Chồng Tăng Thanh Hà - doanh nhân Louis Nguyễn là anh trai Tiên Nguyễn. Nhiều năm qua, Tiên Nguyễn và Hà Tăng có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Ảnh: Người Đưa Tin.
Chồng Tăng Thanh Hà - doanh nhân Louis Nguyễn là anh trai Tiên Nguyễn. Nhiều năm qua, Tiên Nguyễn và Hà Tăng có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Ảnh: Người Đưa Tin.
Hà Tăng và Tiên Nguyễn thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp trong các dịp đặc biệt. Tăng Thanh Hà từng đăng ảnh bên em chồng và viết: "Em tôi giỏi quá giỏi". Ảnh: Người Đưa Tin.
Hà Tăng và Tiên Nguyễn thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp trong các dịp đặc biệt. Tăng Thanh Hà từng đăng ảnh bên em chồng và viết: "Em tôi giỏi quá giỏi". Ảnh: Người Đưa Tin.
Tiên Nguyễn từng chia sẻ hình ảnh Tăng Thanh Hà chụp ảnh tạp chí đồng thời viết: "My beautiful" (tạm dịch: Chị đẹp của tôi). Ảnh: Instagram Tăng Thanh Hà.
Tiên Nguyễn từng chia sẻ hình ảnh Tăng Thanh Hà chụp ảnh tạp chí đồng thời viết: "My beautiful" (tạm dịch: Chị đẹp của tôi). Ảnh: Instagram Tăng Thanh Hà.
Tăng Thanh Hà tươi rói bên Tiên Nguyễn trong bữa tiệc dịp Giáng sinh tại nhà. Ảnh: Instagram Tăng Thanh Hà.
Tăng Thanh Hà tươi rói bên Tiên Nguyễn trong bữa tiệc dịp Giáng sinh tại nhà. Ảnh: Instagram Tăng Thanh Hà.
Mới đây, Hà Tăng góp mặt trong đám cưới của Tiên Nguyễn và Justin Cohen. Ảnh: Instagram Tăng Thanh Hà.
Mới đây, Hà Tăng góp mặt trong đám cưới của Tiên Nguyễn và Justin Cohen. Ảnh: Instagram Tăng Thanh Hà.
Tiên Nguyễn còn có mối quan hệ thân thiết với chị dâu Linh Rin. Ảnh: Instagram Linh Rin.
Tiên Nguyễn còn có mối quan hệ thân thiết với chị dâu Linh Rin. Ảnh: Instagram Linh Rin.
Linh Rin tham gia các sự kiện ủng hộ Tiên Nguyễn. Ảnh: Instagram Tiên Nguyễn.
Linh Rin tham gia các sự kiện ủng hộ Tiên Nguyễn. Ảnh: Instagram Tiên Nguyễn.
Mới đây, Linh Rin đăng tải loạt ảnh có mặt trong hôn lễ của Tiên Nguyễn. Ảnh: Instagram Linh Rin.
Mới đây, Linh Rin đăng tải loạt ảnh có mặt trong hôn lễ của Tiên Nguyễn. Ảnh: Instagram Linh Rin.
Đám cưới của Tiên Nguyễn có sự góp mặt của nhiều sao Việt: Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Phương Khánh, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Hoa hậu Hà Kiều Anh, ca sĩ Tóc Tiên, ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Bảo Anh, diễn viên Diễm My 9x, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: FB Hương Giang.
Đám cưới của Tiên Nguyễn có sự góp mặt của nhiều sao Việt: Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Phương Khánh, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Hoa hậu Hà Kiều Anh, ca sĩ Tóc Tiên, ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Bảo Anh, diễn viên Diễm My 9x, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: FB Hương Giang.
Tiên Nguyễn là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và diễn viên Thủy Tiên. Trước khi lên xe hoa, cô nối nghiệp kinh doanh của gia đình, có cuộc sống xa hoa. Ảnh: FB Lương Thùy Linh.
Tiên Nguyễn là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và diễn viên Thủy Tiên. Trước khi lên xe hoa, cô nối nghiệp kinh doanh của gia đình, có cuộc sống xa hoa. Ảnh: FB Lương Thùy Linh.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Tăng Thanh Hà #diễn viên Tăng Thanh Hà #em chồng Tăng Thanh Hà #Tiên Nguyễn #đám cưới Tiên Nguyễn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69

Diễn viên Thương Tín qua đời vào ngày 8/12 tại nhà riêng ở Khánh Hòa. Ông ra đi ở tuổi 69. Ông để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng trăm vai diễn trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.