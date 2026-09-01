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Quân sự - Thế giới

Tấn công bằng dao tại Quảng trường Thời đại, có thương vong

Cảnh sát cho biết một phụ nữ đã bất ngờ dùng dao tấn công 2 người tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York, Mỹ. Đối tượng sau đó bị cảnh sát bắn hạ.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, một phụ nữ đã bất ngờ dùng dao tấn công 2 người tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York hôm 31/8, khiến một phụ nữ thiệt mạng. Nữ nghi phạm sau đó bị cảnh sát bắn hạ, theo thông tin từ giới chức địa phương.

"Vụ tấn công xảy ra trước 16h30 ngày 31/8, ngay bên ngoài tòa nhà One Times Square, nơi tổ chức sự kiện thả quả cầu đón năm mới nổi tiếng của thành phố. Đây là một trong những địa điểm thu hút đông du khách và được kiểm soát an ninh nghiêm ngặt nhất tại New York", nguồn tin cho hay.

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Vụ tấn công xảy ra tại Quảng trường Thời đại ở New York ngày 31/8/2026. Ảnh: WABC/AP.

Theo thông tin từ Ủy viên Cảnh sát Jessica Tisch, người phụ nữ 49 tuổi đến từ Queens đã dùng dao tấn công một người đàn ông 68 tuổi vừa bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, đang chờ sang đường cùng vợ, khiến ông bị thương ở bụng.

Chỉ vài giây sau, nữ nghi phạm tiếp tục đâm một phụ nữ 32 tuổi vào vùng bụng. Cả hai nạn nhân đều nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Người phụ nữ đã tử vong, còn người đàn ông hiện trong tình trạng ổn định. Hiện chưa rõ nạn nhân là du khách hay cư dân địa phương.

Các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy ít nhất 10 cảnh sát vây quanh nữ nghi phạm, cố gắng thuyết phục đối tượng bỏ dao xuống. Người phụ nữ sau đó vung dao trước mặt cảnh sát và bị bắn hạ.

"Đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm xảy ra ngay giữa trung tâm Quảng trường Thời đại. Người phụ nữ có tiền sử bệnh tâm thần, song chưa từng bị bắt giữ", Ủy viên Tisch nhấn mạnh.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc. Bà Tisch khẳng định không có bằng chứng cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố.

Cảnh sát đã tạm thời phong tỏa một phần Đại lộ số 7 và cảnh báo người dân tạm tránh xa khu vực này.

Tội phạm bạo lực tại thành phố New York đã giảm mạnh từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, đây là vụ giết người thứ hai xảy ra tại Quảng trường Thời đại trong năm nay. Trước đó, một người đàn ông cũng bị đâm tử vong tại khu vực này vào tháng 5/2026.

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