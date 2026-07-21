Tấn công bằng dao nhằm vào du khách ở Hy Lạp

Nghi phạm đã dùng dao tấn công và làm bị thương hai du khách gần một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Athens, Hy Lạp.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, đối tượng là một nam giới đã dùng dao tấn công và làm bị thương 2 du khách gần khu vực Acropolis, điểm du lịch nổi tiếng của Hy Lạp, vào sáng 21/7.

"Kẻ tấn công đã dùng dao đâm một nam và một nữ, cả hai đều là người Mỹ gốc Hy Lạp, gần lối vào Bảo tàng Acropolis, nằm dưới chân đồi Acropolis. Người phụ nữ bị thương nhẹ ở chân, trong khi người đàn ông bị thương nặng hơn với các vết thương ở cánh tay", cảnh sát thông tin.

Du khách đi bộ gần Acropolis ở Athens, Hy Lạp, ngày 21/7/2026, sau vụ hai khách du lịch bị đâm dao trên phố đi bộ gần lối vào khu di tích khảo cổ. Ảnh: AP/Petros Giannakouris.

Nghi phạm đã bị bắt giữ, còn hai nạn nhân được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, theo thông tin từ nhà chức trách. Danh tính của kẻ tấn công chưa được công bố, nhưng cảnh sát cho biết người này dường như có vấn đề về tâm lý.

Trước đó, vào tháng 4/2026, nhà chức trách đã bắt giữ một cụ ông 89 tuổi bị cáo buộc nổ súng tại một văn phòng an sinh xã hội và một tòa án ở trung tâm Athens, làm ít nhất 4 người bị thương. Nguyên nhân vụ việc được cho là do bất mãn về quyền lợi an sinh xã hội.

Đồi Acropolis ở Athens là nơi tọa lạc ngôi đền Parthenon gần 2.500 năm tuổi cùng nhiều di tích khác, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Năm ngoái, khoảng 4,6 triệu người đã đến tham quan địa điểm này.

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