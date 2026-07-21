Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Tấn công bằng dao nhằm vào du khách ở Hy Lạp

Nghi phạm đã dùng dao tấn công và làm bị thương hai du khách gần một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Athens, Hy Lạp.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, đối tượng là một nam giới đã dùng dao tấn công và làm bị thương 2 du khách gần khu vực Acropolis, điểm du lịch nổi tiếng của Hy Lạp, vào sáng 21/7.

"Kẻ tấn công đã dùng dao đâm một nam và một nữ, cả hai đều là người Mỹ gốc Hy Lạp, gần lối vào Bảo tàng Acropolis, nằm dưới chân đồi Acropolis. Người phụ nữ bị thương nhẹ ở chân, trong khi người đàn ông bị thương nặng hơn với các vết thương ở cánh tay", cảnh sát thông tin.

aphylap.jpg
Du khách đi bộ gần Acropolis ở Athens, Hy Lạp, ngày 21/7/2026, sau vụ hai khách du lịch bị đâm dao trên phố đi bộ gần lối vào khu di tích khảo cổ. Ảnh: AP/Petros Giannakouris.

Nghi phạm đã bị bắt giữ, còn hai nạn nhân được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, theo thông tin từ nhà chức trách. Danh tính của kẻ tấn công chưa được công bố, nhưng cảnh sát cho biết người này dường như có vấn đề về tâm lý.

Trước đó, vào tháng 4/2026, nhà chức trách đã bắt giữ một cụ ông 89 tuổi bị cáo buộc nổ súng tại một văn phòng an sinh xã hội và một tòa án ở trung tâm Athens, làm ít nhất 4 người bị thương. Nguyên nhân vụ việc được cho là do bất mãn về quyền lợi an sinh xã hội.

Đồi Acropolis ở Athens là nơi tọa lạc ngôi đền Parthenon gần 2.500 năm tuổi cùng nhiều di tích khác, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Năm ngoái, khoảng 4,6 triệu người đã đến tham quan địa điểm này.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tấn công bằng dao tại nhà máy ở Nhật Bản trước đây

Nguồn video: VTV
#Đâm dao ở Hy Lạp #tấn công bằng dao ở Hy Lạp #Hy Lạp #tấn công bằng dao #Athens

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Đâm dao tại ga tàu ở Mỹ, nhiều người bị thương

6 người đã bị thương trong vụ đâm dao xảy ra tại ga tàu Penn Station ở New York, Mỹ.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, vụ đâm dao xảy ra bên trong nhà ga Penn Station ở New York, Mỹ, vào tối 7/6 (giờ địa phương).

"Một nghi phạm đã bị bắt giữ sau vụ tấn công xảy ra vào khoảng 19h tối tại một trong những trung tâm giao thông nhộn nhịp nhất quốc gia", nhà chức trách thông tin.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Đâm dao tại ga tàu ở Thụy Sĩ, 3 người bị thương

Vụ đâm dao xảy ra tại một ga tàu ở thành phố Winterthur của Thụy Sĩ đã khiến 3 người bị thương.

AP đưa tin, vụ tấn công bằng dao xảy ra tại ga tàu ở thành phố Winterthur, Thụy Sĩ, vào trước 8h30 sáng 28/5 (giờ địa phương). Nhà chức trách mô tả vụ việc là "hành động khủng bố".

Nghi phạm là một công dân 31 tuổi sống ở Winterthur, mang hai quốc tịch Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ. Anh ta đã bị bắt giữ sau khi gây án.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Diễn biến vụ đâm dao ở Mỹ, 5 người thiệt mạng

Một người đàn ông đã đâm tử vong 4 người ở bang Washington, Mỹ. Nghi phạm bị cảnh sát bắn hạ sau đó.

AP dẫn lời các nhà chức trách cho biết, vụ đâm dao xảy ra tại bang Washington, Mỹ, vào sáng 24/2.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Pierce, cảnh sát đã nhận được tin báo lúc 8h40 sáng 24/2 về việc một người đàn ông 32 tuổi vi phạm lệnh cấm tiếp xúc tại một ngôi nhà ở Key Peninsula, phía tây bắc Tacoma. Cảnh sát có bản sao về lệnh cấm đối với nghi phạm và đã đến địa chỉ đó để giao lệnh này cho anh ta.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới