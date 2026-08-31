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Quân sự - Thế giới

Tấn công bằng dao tại nhà ga ở Đức, một phụ nữ tử vong

Vụ tấn công bằng dao xảy ra tại nhà ga ở Đức, khiến một phụ nữ Anh tử vong.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, người phụ nữ Anh 31 tuổi bị tấn công tại nhà ga Rosenheim ở thị trấn Rosenheim, miền nam nước Đức, vào sáng sớm ngày 30/8.

Cảnh sát Rosenheim cho biết, nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Các sĩ quan cảnh sát liên bang đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ nghi phạm ngay sau vụ tấn công.

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Ga tàu ở thành phố Rosenheim, Đức, nơi một phụ nữ người Anh bị đâm tử vong vào rạng sáng 30/8. Ảnh: Peter Kneffel/DPA/AP.

Cảnh sát đang điều tra các tình tiết và động cơ đằng sau vụ án. Họ kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ việc hãy cung cấp cho cảnh sát.

Hãng điều hành đường sắt Deutsche Bahn, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý các nhà ga của đất nước, cho biết vào cuối ngày 30/8 rằng: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của nạn nhân".

Hãng thông tấn Đức DPA đưa tin, Deutsche Bahn cho biết các nhân viên an ninh của họ, những người có mặt tại hiện trường cùng với cảnh sát liên bang, vẫn cảm thấy sốc và cần thời gian để bình tĩnh lại sau vụ việc.

Được biết, dịch vụ tàu hỏa không bị gián đoạn đáng kể sau sự cố này. Cuộc điều tra pháp y tại đường hầm đã hoàn tất trước khi các chuyến tàu đầu tiên bắt đầu hoạt động trở lại vào sáng 30/8.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tấn công bằng dao tại nhà máy trước đây ở Nhật Bản

Nguồn video: VTV
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