Thông tin vụ tấn công bằng dao tại nhà hàng ở Trung Quốc

Vụ tấn công bằng dao tại một nhà hàng ở Thượng Hải, Trung Quốc, đã khiến 3 người bị thương, trong đó có 2 công dân Nhật Bản.

An An (Theo AP, NHK)

AP dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, vụ tấn công bằng dao tại nhà hàng trong một tòa nhà ở Thượng Hải hôm 19/5 đã khiến 3 người bị thương, bao gồm 2 công dân Nhật Bản và 1 công dân Trung Quốc.

Nhân chứng, một người đàn ông Nhật Bản khoảng 40 tuổi, kể lại với đài NHK hôm 20/5 rằng ông đang ở trong phòng riêng của nhà hàng thì nghe thấy tiếng la hét lớn khi cả 3 người bị tấn công. Nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ sau đó mà không chống cự.

Vụ tấn công bằng dao xảy ra tại nhà hàng trong một tòa nhà ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: NHK.

"Nghi phạm, được mô tả là người mắc rối loạn tâm thần, bị bắt giữ sau khi gây án và các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để điều trị", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ngày 20/5.

Hai công dân Nhật Bản bị thương là nam giới, trong đó có 1 nhân viên cấp cao của công ty Nhật Bản có văn phòng tại tòa nhà nơi xảy ra vụ tấn công, còn công dân Trung Quốc là nữ. Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố này cho biết thêm, vết thương của hai người đàn ông không nguy hiểm đến tính mạng.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Minoru Kihara, ngày 20/5 cho hay, Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ các nạn nhân bị thương, đồng thời yêu cầu phía Trung Quốc tiến hành điều tra kỹ lưỡng, cung cấp lời giải thích rõ ràng, xử lý nghiêm đối với nghi phạm, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ công dân Nhật Bản tại Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, đây là một vụ tấn công đơn lẻ, đồng thời kêu gọi cơ quan truyền thông cũng như các bên liên quan không nên “suy đoán vô căn cứ” về vụ việc này. Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Diễn biến vụ đâm dao ở Mỹ, 5 người thiệt mạng

Một người đàn ông đã đâm tử vong 4 người ở bang Washington, Mỹ. Nghi phạm bị cảnh sát bắn hạ sau đó.

AP dẫn lời các nhà chức trách cho biết, vụ đâm dao xảy ra tại bang Washington, Mỹ, vào sáng 24/2.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Pierce, cảnh sát đã nhận được tin báo lúc 8h40 sáng 24/2 về việc một người đàn ông 32 tuổi vi phạm lệnh cấm tiếp xúc tại một ngôi nhà ở Key Peninsula, phía tây bắc Tacoma. Cảnh sát có bản sao về lệnh cấm đối với nghi phạm và đã đến địa chỉ đó để giao lệnh này cho anh ta.

Mưa lũ nghiêm trọng ở Trung Quốc, nhiều người thiệt mạng

Mưa lớn và lũ lụt đã tàn phá nhiều khu vực của Trung Quốc trong tuần này, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Theo AP, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin ngày 20/5 rằng đã có 5 người thiệt mạng và 11 người mất tích tại huyện Shimen, tỉnh Hồ Nam, sau trận mưa lớn gây thiệt hại nặng nề cho khu vực này. Chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ đang được tiến hành. Đến tối 19/5, hơn 19.000 người dân đã được sơ tán.

4 người đã được sơ tán đến nơi an toàn tại Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 18/5/2026. Ảnh: VCG.
Thương vong mới nhất trong vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc

Ít nhất 26 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa Huasheng ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Theo AP, truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 5/5, vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa Huasheng ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, vào chiều 4/5 đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và 61 người khác bị thương.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, nhà máy này do Công ty Sản xuất và Trưng bày Pháo hoa Huasheng vận hành.

