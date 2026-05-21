Thông tin vụ tấn công bằng dao tại nhà hàng ở Trung Quốc

Vụ tấn công bằng dao tại một nhà hàng ở Thượng Hải, Trung Quốc, đã khiến 3 người bị thương, trong đó có 2 công dân Nhật Bản.

AP dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, vụ tấn công bằng dao tại nhà hàng trong một tòa nhà ở Thượng Hải hôm 19/5 đã khiến 3 người bị thương, bao gồm 2 công dân Nhật Bản và 1 công dân Trung Quốc.

Nhân chứng, một người đàn ông Nhật Bản khoảng 40 tuổi, kể lại với đài NHK hôm 20/5 rằng ông đang ở trong phòng riêng của nhà hàng thì nghe thấy tiếng la hét lớn khi cả 3 người bị tấn công. Nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ sau đó mà không chống cự.

Vụ tấn công bằng dao xảy ra tại nhà hàng trong một tòa nhà ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: NHK.

"Nghi phạm, được mô tả là người mắc rối loạn tâm thần, bị bắt giữ sau khi gây án và các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để điều trị", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ngày 20/5.

Hai công dân Nhật Bản bị thương là nam giới, trong đó có 1 nhân viên cấp cao của công ty Nhật Bản có văn phòng tại tòa nhà nơi xảy ra vụ tấn công, còn công dân Trung Quốc là nữ. Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố này cho biết thêm, vết thương của hai người đàn ông không nguy hiểm đến tính mạng.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Minoru Kihara, ngày 20/5 cho hay, Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ các nạn nhân bị thương, đồng thời yêu cầu phía Trung Quốc tiến hành điều tra kỹ lưỡng, cung cấp lời giải thích rõ ràng, xử lý nghiêm đối với nghi phạm, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ công dân Nhật Bản tại Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, đây là một vụ tấn công đơn lẻ, đồng thời kêu gọi cơ quan truyền thông cũng như các bên liên quan không nên “suy đoán vô căn cứ” về vụ việc này. Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

