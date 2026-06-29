Tạm giữ 2 người hành hung đôi nam nữ trước quán karaoke ở Ninh Bình

Công an tỉnh Ninh Bình đã tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi hành hung một cô gái và nam thanh niên trước cửa quán karaoke trên địa bàn phường Châu Sơn.

Ngày 29/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ và lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trần Cao Nam (SN 1992, trú phường Châu Sơn) và Trần Quốc Đạt (SN 1992, trú xã Tân Thanh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra, khoảng 22h30 ngày 13/6, anh Lại Văn L. (SN 2000, trú xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe máy chở chị Trương Thị V. (SN 1995, trú xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đến một quán karaoke trên địa bàn phường Châu Sơn.

Khi chị V. vào quán, Trần Cao Nam có lời lẽ trêu ghẹo, lôi kéo. Sau khi bị chị V. phản ứng, từ chối, Nam đã tát vào mặt nạn nhân.

Tiếp đó, thấy anh L. ngồi trên xe bấm điện thoại chờ bên ngoài, Nam nghi ngờ người này đang "gọi người đến giải quyết" nên đến gây sự. Dù anh L. đã giải thích, Nam cùng Trần Quốc Đạt vẫn lao vào hành hung, đánh, đấm liên tiếp vào vùng mặt và cơ thể của anh L.

Cô gái vừa đến cửa quán karaoke thì bị một người đàn ông kéo lại phía mình. Ảnh: Cắt từ clip

Hậu quả, anh L. bị gãy xương cánh mũi hai bên, rách da cẳng tay trái, phải bỏ chạy khỏi hiện trường và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Sau khi xảy ra vụ việc, đoạn clip ghi lại diễn biến được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Châu Sơn đã khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, đơn vị đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình để xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.