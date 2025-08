Tạm giữ 6 đối tượng vụ nhóm đàn ông đánh phụ nữ trước quán Karaoke Phantom

Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng vụ nhóm đàn ông hành hung một phụ nữ trước cửa quán Karaoke Phantom phường Bãi Cháy.

Tối 1/8, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin kết quả điều tra xác minh ban đầu vụ xô xát, đánh nhau xảy ra tại khu vực phía trước cửa quán Karaoke Phantom phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh ngày 24/7.

Hình ảnh cô gái bị hành hung trước quán karaoke Phantom .

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ việc và ngày 01/8/2025 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự cộng cộng” để điều tra xử lý.

Khoảng 0h05 ngày 25/7, Công an phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận trình báo của chị P.T.T (sinh năm 1991, trú tại tổ 8, khu 2, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) về việc chị P.T.T cùng chị N.M.T (sinh năm 1995, trú tại tổ 8A, khu 3, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) và chị N.T.H (sinh năm 1994, trú tại khu 2, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đến quán Karaoke Phantom (thuộc tổ 5, khu 9A, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) để hát.

Tại đây đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đánh nhau với một nhóm đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an phường Bãi Cháy phối hợp phòng Cảnh sát hình sự phân công lực lượng đến ngay hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh để làm rõ nội dung vụ việc. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung điều tra mở rộng để xử lý nghiêm, triệt để tất cả các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng kèm đoạn clip từ tài khoản Facebook có tên MaiTrangNguyen, phản ánh vụ việc xảy ra được cho là tại quán karaoke Phantom trên địa bàn phường Bãi Cháy.

Theo nội dung chia sẻ, khi 3 người phụ nữ vừa tới trước cửa quán, một người đàn ông bất ngờ lao tới ôm eo sau đó có hành động sàm sỡ 1 cô gái trong nhóm. Khi bị đẩy ra, người này có thái độ hung hăng, hành hung nạn nhân. Để tự vệ, cả 3 cô gái đã chống trả quyết liệt và lời qua tiếng lại với người đàn ông kể trên.

Ngay sau đó, một nhóm khoảng 10 người đàn ông từ trong quán karaoke xông ra, dùng tay chân đánh đập 1 trong 3 phụ nữ, từ cửa quán karaoke ra đường và chỉ buông tha sau khi cô này ôm đầu ngồi xuống vỉa hè.

Cũng theo bài đăng, sau vụ việc, nhóm người đàn ông đã tìm gặp các nạn nhân để xin lỗi và đề nghị bồi thường tiền, nhưng không được chấp nhận. Vụ việc sau đó được trình báo tới cơ quan chức năng địa phương.

Nội dung và hình ảnh trên nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và nhận nhiều ý kiến phẫn nộ từ cộng đồng mạng đối hành động của nhóm người đàn ông trong clip.

