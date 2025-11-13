Công an Bắc Ninh tạm giữ hình sự 20 đối tượng gây rối trật tự

Các đối tượng điều khiển phương tiện đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí để tìm các nhóm thanh niên khác đuổi đánh.

Ngày 13/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Đa Mai (Bắc Ninh) đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh), tiến hành điều tra, xử lý nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Các đối tượng điều khiển phương tiện đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí để tìm các nhóm thanh niên khác đuổi đánh.

Trước đó, khoảng 1h35, ngày 09/11, Tổ tuần tra Công an phường Đa Mai, đang làm nhiệm vụ trên đường QL17 thuộc địa bàn phường, thì phát hiện một nhóm nam thanh niên đi khoảng trên 10 xe mô tô (hầu hết các xe không lắp biển kiểm soát hoặc dùng khẩu trang che khuất biển kiểm soát), đang lưu thông trên đường. Các đối tượng điều khiển xe đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang và mang theo hung khí, gây nguy hiểm cho những người xung quanh và các phương tiện tham gia giao thông khác.

Nhóm đối tượng tại hiện trường.

Sau khi phát hiện nhóm đối tượng trên, Tổ tuần tra đã theo bám nhóm đối tượng, đến khu vực đường gom quốc lộ 1A thuộc tổ dân phố Yên Khê, phường Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh), thì khống chế, kiểm soát được 1 đối tượng, các đối tượng còn lại đã bỏ chạy trên đường QL17, hướng phường Đa Mai (tỉnh Bắc Ninh).

Công an phường Đa Mai báo cáo tình hình vụ việc và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, tiến hành triệu tập, điều tra, xác minh 28 đối tượng, có liên quan để làm rõ hành vi vi phạm. Các đối tượng chủ yếu ở độ tuổi từ 15-17 tuổi, cư trú tại các xã Yên Bình, Hữu Lũng, Cai Kinh, Thiện Tân, Tuấn Sơn thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn và 1 đối tượng trú tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định các đối tượng di chuyển trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường Bắc Giang, Đa Mai, Nếnh, Tiền Phong thuộc tỉnh Bắc Ninh với mục đích tìm các nhóm thanh niên khác để đuổi đánh.

Trên đường đi, các đối tượng điều khiển phương tiện đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang; đồng thời còn mang theo hung khí nguy hiểm (vỏ chai bia, tuýp sắt, kiếm), giương oai với mọi người xung quang và đuổi đánh nhau với nhiều nhóm thanh niên trên đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Tiền Phong và phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh; Đường Võ Văn Kiệt thuộc phường Tiền Phong; Đường Hùng Vương thuộc phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh... gây mất an ninh, trật tự, gây bức xúc dư luận trong quần chúng Nhân dân, gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng người khác và các phương tiện tham gia giao thông khác.

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 20 đối tượng để điều tra, làm rõ, xử lý về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; 08 đối tượng còn lại, Cơ quan điều tra đang tiếp tục xem xét xử lý (do đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khi chưa đủ 16 tuổi).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

