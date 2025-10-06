Hà Nội

Xã hội

Tạm giam đối tượng phá rừng gần UBND huyện

Đáng chú ý, hiện trường phá rừng chỉ cách trung tâm hành chính huyện khoảng 2 km. Tại đây, nhiều cây gỗ có đường kính từ 30 đến 70 cm bị cưa hạ.

Hà Ngọc Chính

Liên quan đến vụ phá rừng gần UBND huyện Ia H’Drai (cũ) nay là xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng L.L (SN 1986, ngụ tỉnh Gia Lai) về hành vi “Hủy hoại rừng”

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, hiện trường vụ phá rừng nằm tại lô 2, khoảnh 7, tiểu khu 747, thuộc địa bàn xã Ia Tơi (H.Ia H'Drai). Tại đây, khoảng gần 1 ha rừng tự nhiên (thuộc loại rừng sản xuất, trạng thái rừng thường xanh nghèo) đã bị chặt phá trái phép. Lực lượng chức năng ghi nhận 60 gốc cây bị đốn hạ, thiệt hại ước tính gần 19 m³ gỗ tròn.

pha-rung.jpg

Gần khu vực rừng bị phá, lực lượng chức năng còn phát hiện một nhà gỗ xây dựng trái phép trên đất rừng có diện tích khoảng 200 m². Người đứng tên xây dựng là ông Trần Trọng Dư (trú H.Ia Grai, tỉnh Gia Lai).

Ông Dư đã thừa nhận hành vi sai phạm với cơ quan chức năng và tự nguyện tháo dỡ công trình. UBND xã Ia Tơi đã lập biên bản xử phạt hành chính 4 triệu đồng và yêu cầu ông Dư khôi phục nguyên trạng.

Vụ phá rừng xảy ra trên diện tích đất đã được UBND tỉnh Kon Tum thu hồi từ Công ty CP Cao su Sa Thầy và giao lại cho UBND H.Ia H'Drai từ năm 2020. Tuy nhiên, đến nay, việc bàn giao thực địa vẫn chưa được thực hiện, khiến rừng tại khu vực này bị buông lỏng quản lý.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hiện trường vụ phá rừng:

(Nguồn: Tiền phong)
