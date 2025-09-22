Hà Nội

Xã hội

Tài xế xe buýt “nhái” đuổi đánh hành khách bị xử phạt gần 6 triệu đồng

Với hành vi rượt đuổi hành khách trên quốc lộ 1A, Phan Ngọc Giám bị Công an xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) xử phạt gần 6 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 22/9, thông tin từ Công an xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu 750 nghìn đồng đối với Phan Ngọc Giám (SN 1972, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo đó, Phan Ngọc Giám là tài xế xe chở khách mang BKS 38B – 011.16 có màu sơn giống với xe buýt đã có hành vi đuổi đánh anh H.T.C. (SN 1995, trú xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) - hành khách đi trên xe, xảy ra trên quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh ngày 17/8.

image-8011.jpg
Tài xế Phan Ngọc Giám làm việc với cơ quan Công an. Ảnh: VĐ

Qua xác minh của cơ quan công an, chiều 17/8/2025, anh H.T.C. lên xe ô tô BKS 38B – 011.16 do tài xế Phan Ngọc Giám điều khiển, di chuyển từ phường Thành Sen về xã Cẩm Trung. Quá trình ngồi trên xe, nhận thấy tài xế Giám điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao, lạng lách và không đóng cửa lên xuống, anh C. đã dùng điện thoại ghi lại video.

Khi đi đến đoạn gần cửa hàng xăng dầu trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Cẩm Trung, anh C. xuống xe. Giữa 2 người sau đó xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, tài xế Phan Ngọc Giám đã có hành vi đuổi đánh anh H.T.C. với mục đích yêu cầu nam hành khách xóa đoạn video quay trên xe.

z6919804971160-3f0908158e21ce6c23b74a5e18ad83b7.jpg
Tài xế xe buýt “nhái” đuổi đánh hành khách ở Hà Tĩnh.

Tại cơ quan Công an, Phan Ngọc Giám đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển hành khách nhưng không có đầy đủ giấy phép theo quy định đối với tài xế Phan Ngọc Giám.

>>> Mời độc giả xem thêm video tài xế xe buýt "nhái" đuổi đánh hành khách.

