Xã hội

Tài xế xe buýt “nhái” đuổi đánh hành khách ở Hà Tĩnh

Thấy xe buýt “nhái” chạy ẩu, cửa sau xe không đóng… gây mất an toàn giao thông, nam hành khách đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh.

Hạo Nhiên

Ngày 18/8, thông tin từ Công an xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an tỉnh mời những người liên quan lên làm rõ sự việc tài xế xe buýt “nhái” BKS 38B – 011.16 rượt đuổi nam hành khách xảy ra vào chiều 17/8 trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn.

Được biết, nam hành khách bị tài xế xe buýt “nhái” đuổi đánh tên là H.T.C. trú xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo lời anh H.T.C., vào khoảng 14h50’ ngày 17/8, anh tới điểm đón xe buýt ở khu vực trước Trung tâm thương mại Vincom Plaza Hà Tĩnh ở đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen (Hà Tĩnh). Khi tới nơi, thấy ô tô mang BKS 38B – 011.16 được sơn 3 màu chủ đạo là trắng, đỏ và vàng (giống màu của xe buýt) nên anh C. đã lên mà không biết đây là xe buýt “nhái”.

z6919804971160-3f0908158e21ce6c23b74a5e18ad83b7.jpg
Nam hành khách (áo trắng) bị tài xế xe buýt “nhái” hành hung.

“Quãng đường từ Trung tâm thương mại Vincom Plaza tới xã Cẩm Trung, phương tiện di chuyển tốc độ chừng 90 – 100 km/h, có đoạn xe chạy lạng lách, đánh võng để vượt xe buýt khác chạy cùng chiều. Khi xe đang chạy trên đường, cửa sau của xe bật mở, gây mất an toàn giao thông. Khi thấy xe chạy nguy hiểm, hành khách có phản ánh, nhưng tài xế lại có lời lẽ không hay để đáp trả…”. Anh H.T.C. bức xúc kể lại.

Thấy xe buýt “nhái” lưu thông mất an toàn, anh C. đã dùng điện thoại ghi lại một số đoạn video. Tới 16h10’ cùng ngày, lúc xuống ở địa phận xã Cẩm Trung, anh C. cũng chụp lại ảnh của phương tiện.

ebfad8cb-b488-431a-8777-1edbf4b73135-1.jpg
Chiếc xe được sơn 3 màu trắng, đỏ, vàng giống xe buýt thât.

Phát hiện sự việc, tài xế xe buýt “nhái” cho xe vòng lại, rồi yêu cầu anh C. xóa ảnh. “Tài xế tỏ thái độ côn đồ, cầm lấy cổ áo tôi để yêu cầu xóa ảnh. Khi tôi nhất quyết không xóa, tài xế rút vật nhọn đuổi theo. Thấy nguy hiểm, tôi buộc phải bỏ chạy để bảo vệ bản thân”, anh H.T.C, cho biết thêm.

Được biết, xe ô tô BKS 38B – 011.16 không có phù hiệu tuyến cố định, phù hiệu xe hợp đồng hay phù hiệu xe buýt. Phương tiện này cũng có màu sơn tương tự như màu sơn của xe buýt với 3 màu chủ đạo là trắng - vàng - đỏ, dễ gây nhầm lần cho người dân. Nhà xe này cũng đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính liên quan tới việc không có đầy đủ giấy tờ khi vận chuyển hành khách, còn tài xế cũng đã có một số lần hành hung hành khách.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video tài xế xe buýt “nhái” đuổi đánh hành khách.

#xe buýt nhái #chạy ẩu #Hà Tĩnh #Công an #điều tra #hành hung

