Tài xế ép khách 2,5 triệu đồng 70 km –trả lại tiền chỉ là tình tiết giảm nhẹ!

Hành vi tài xế đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản, việc trả lại tiền sau đó không phải là căn cứ để loại trừ trách nhiệm hình sự, chỉ là tình tiết giảm nhẹ.

Nguyễn Trường Giang (SN 1981, quê Hưng Yên) vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ tạm giữ hình sự về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Giang là tài xế bị cáo buộc ép khách đi taxi trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70 km từ Hà Nội đến tỉnh Hòa Bình cũ.

Công an tỉnh Phú Thọ dựng lại hiện trường vụ việc.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, dưới góc nhìn pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi là quan hệ dân sự, giá cước theo thỏa thuận hoặc theo giá niêm yết của đơn vị cung cấp dịch vụ đã được hai bên thống nhất.

Nếu tài xế có hành vi đe dọa hành khách để yêu cầu trả tiền cao hơn số tiền đã thỏa thuận hoặc theo đơn giá mà đơn vị cung cấp dịch vụ niêm yết, đây là hành vi vi phạm pháp luật, người thực hiện hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác để lấy tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo luật sư Cường, chuyện các tài xế “chặt chém” hành khách diễn ra không ít, tuy nhiên chặt chém ở đây có thể được hiểu là ép giá, lợi dụng sự thiếu hiểu biết để thỏa thuận mức giá cao khiến nhiều hành khách ấm ức, thua thiệt và ảnh hưởng đến tâm lý, thiệt hại về tài sản.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang.

Đối với những hành vi “chặt chém” theo kiểu đe dọa hành khách, yêu cầu hành khách phải trả thêm tiền so với thỏa thuận trước đó hoặc so với đơn giá mà công ty đã niêm yết, nếu hành khách không trả tiền sẽ không cho xuống xe hoặc uy hiếp tinh thần của hành khách để lấy tiền, đây là hành vi cưỡng đoạt tài sản, đối tượng thực hiện hành vi này có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 170 Bộ luật Hình sự.

Thông tin bước đầu sự việc xác định, tài xế xe taxi đã có hành vi thu số tiền 2,5 triệu đồng với quãng đường di chuyển 70 km và có dấu hiệu đe dọa hành khách để lấy tiền nên cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh, đến nay đã xác định được danh tính của người tài xế taxi.

Việc cơ quan điều tra có khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với lái xe taxi hay không sẽ phụ thuộc vào các chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được trong quá trình xác minh tin báo. Nếu có cơ sở chứng minh tài xế có hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản thì hành vi này cấu thành tội phạm kể từ thời điểm đe dọa để nhận tiền. Trong trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội trả lại tiền trong quá trình xác minh thông báo, đây là tình tiết được xác định là giảm nhẹ trách nhiệm hình sự chứ không phải là căn cứ để loại trừ trách nhiệm hình sự.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Cơ quan điều tra chỉ không khởi tố vụ án hình sự nếu việc thỏa thuận giá của chuyến đi và việc thanh toán tiền là tự nguyện. Việc không khởi tố khi cơ quan điều tra không chứng minh được hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của hành khách để chiếm đoạt số tiền 2,5 triệu đồng.

Với đơn giá xe taxi hiện nay, các hãng thường báo giá đi từ bến xe Mỹ Đình đến bến xe Hòa Bình là khoảng 600.000 đồng. Trong tình huống này, người lái xe taxi yêu cầu hành khách phải trả số tiền gấp hơn 3 lần giá bình thường là điều bất thường, hơn nữa hoàn cảnh của nạn nhân lại rất đáng thương nên việc cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ để xử lý là cần thiết.