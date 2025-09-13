Hà Nội

Xã hội

Tài xế ép khách 2,5 triệu đồng 70 km –trả lại tiền chỉ là tình tiết giảm nhẹ!

Hành vi tài xế đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản, việc trả lại tiền sau đó không phải là căn cứ để loại trừ trách nhiệm hình sự, chỉ là tình tiết giảm nhẹ.

Hải Ninh

Nguyễn Trường Giang (SN 1981, quê Hưng Yên) vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ tạm giữ hình sự về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Giang là tài xế bị cáo buộc ép khách đi taxi trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70 km từ Hà Nội đến tỉnh Hòa Bình cũ.

3444.jpg
Công an tỉnh Phú Thọ dựng lại hiện trường vụ việc.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, dưới góc nhìn pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi là quan hệ dân sự, giá cước theo thỏa thuận hoặc theo giá niêm yết của đơn vị cung cấp dịch vụ đã được hai bên thống nhất.

Nếu tài xế có hành vi đe dọa hành khách để yêu cầu trả tiền cao hơn số tiền đã thỏa thuận hoặc theo đơn giá mà đơn vị cung cấp dịch vụ niêm yết, đây là hành vi vi phạm pháp luật, người thực hiện hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác để lấy tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo luật sư Cường, chuyện các tài xế “chặt chém” hành khách diễn ra không ít, tuy nhiên chặt chém ở đây có thể được hiểu là ép giá, lợi dụng sự thiếu hiểu biết để thỏa thuận mức giá cao khiến nhiều hành khách ấm ức, thua thiệt và ảnh hưởng đến tâm lý, thiệt hại về tài sản.

877665.jpg
Đối tượng Nguyễn Trường Giang.

Đối với những hành vi “chặt chém” theo kiểu đe dọa hành khách, yêu cầu hành khách phải trả thêm tiền so với thỏa thuận trước đó hoặc so với đơn giá mà công ty đã niêm yết, nếu hành khách không trả tiền sẽ không cho xuống xe hoặc uy hiếp tinh thần của hành khách để lấy tiền, đây là hành vi cưỡng đoạt tài sản, đối tượng thực hiện hành vi này có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 170 Bộ luật Hình sự.

Thông tin bước đầu sự việc xác định, tài xế xe taxi đã có hành vi thu số tiền 2,5 triệu đồng với quãng đường di chuyển 70 km và có dấu hiệu đe dọa hành khách để lấy tiền nên cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh, đến nay đã xác định được danh tính của người tài xế taxi.

Việc cơ quan điều tra có khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với lái xe taxi hay không sẽ phụ thuộc vào các chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được trong quá trình xác minh tin báo. Nếu có cơ sở chứng minh tài xế có hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản thì hành vi này cấu thành tội phạm kể từ thời điểm đe dọa để nhận tiền. Trong trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội trả lại tiền trong quá trình xác minh thông báo, đây là tình tiết được xác định là giảm nhẹ trách nhiệm hình sự chứ không phải là căn cứ để loại trừ trách nhiệm hình sự.

988877.jpg
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Cơ quan điều tra chỉ không khởi tố vụ án hình sự nếu việc thỏa thuận giá của chuyến đi và việc thanh toán tiền là tự nguyện. Việc không khởi tố khi cơ quan điều tra không chứng minh được hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của hành khách để chiếm đoạt số tiền 2,5 triệu đồng.

Với đơn giá xe taxi hiện nay, các hãng thường báo giá đi từ bến xe Mỹ Đình đến bến xe Hòa Bình là khoảng 600.000 đồng. Trong tình huống này, người lái xe taxi yêu cầu hành khách phải trả số tiền gấp hơn 3 lần giá bình thường là điều bất thường, hơn nữa hoàn cảnh của nạn nhân lại rất đáng thương nên việc cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ để xử lý là cần thiết.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt khắc khổ, bật khóc nức nở khi kể lại việc bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường chỉ khoảng 70km.

Theo nội dung clip, người phụ nữ tên Bùi Thị Ly cho biết, bắt xe từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để về gần khu vực bến xe Hòa Bình (Phú Thọ). Tuy nhiên, thay vì được đưa về đúng nơi với chi phí hợp lý, bà bị yêu cầu trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường trên.

Đoạn clip do anh Mào A Ly (32 tuổi), trú tại phường Hòa Bình ghi lại, kèm theo dòng chia sẻ: “70km mà lấy 2,5 triệu đồng, thật không hiểu nổi. Nhìn bà ấy khóc mà tôi không cầm lòng được, chỉ biết quay clip để lên án và mong cơ quan Công an sớm tìm ra người này”.

Chiều 12/9, Giang đã tới nhà người phụ nữ xin lỗi, cam kết hoàn trả lại toàn bộ tiền đã chiếm đoạt.

Xã hội

Lạc lối trong mối tình vụng trộm, gã tài xế taxi thành sát nhân

Trong cơn ghen vì cho rằng người tình phản bội, Tùng đã trút cơn mưa dao lên người chị L khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

12.jpg
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại thôn Đào Xá, xã Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội) và chị L.T.L (SN 1989, ở địa phương) đều đã có gia đình riêng. Trong thời gian chạy taxi, Tùng quen biết vợ chồng chị L. (do cùng nghề). Thường thì chồng chị L. sẽ lái taxi vào ban ngày còn chị L. chạy đêm. Do hoạt động cùng khu vực, lại thường xuyên chuyện trò, tâm sự nên giữa Tùng và chị L. nảy sinh tình cảm từ tháng 10/2019. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
56.jpg
Lạc lối trong mối tình vụng trộm, Tùng thông báo với vợ con ra ngoài thuê trọ gần chỗ làm để tiện qua lại với người tình. Mối quan hệ "ngoài luồng" của Tùng bị vỡ lở, khi vợ anh ta là chị Lê Thị O. (SN 1996) phát hiện ra trong điện thoại của chồng có hàng trăm tin nhắn yêu đương qua lại với chị L. Trong cơn nóng giận, chị O. đã gọi điện cho chồng chị L. để nói chuyện. Kết quả, vợ chồng chị L. sau đó đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn tới ly thân. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Xem chi tiết

Xã hội

Nam thanh niên Hải Phòng dùng dao khống chế bạn gái cũ để đòi lại quà

Mua tặng ban gái điện thoại Iphone 11, khi chia tay, Quý đòi lại điện thoại không được. Quý đã lấy iPhone 6 Plus của bạn gái cũ và rút dao kề cổ, đe dọa.

Ngày 7/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Nam Triệu đã lập hồ sơ ban đầu; bàn giao hồ sơ cùng đối tượng Đặng Bảo Quý (SN 2004, trú tại xã Tiên Minh) cho Phòng Cảnh sát hình sự- Công an thành phố Hải Phòng để điều tra hành vi dùng dao khống chế, chiếm đoạt điện thoại của bạn gái cũ.

900.png
Đặng Bảo Quý cùng tang vật vụ án.
Xem chi tiết

Xã hội

Bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên – tội ác không thể dung thứ!

Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, bà nội đã ra tay sát hại hai cháu của mình sau đó tự tử. Dù bất cứ lý do gì, hành vi nay rất tàn nhẫn, không thể dung thứ.

Tối 31/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án “Giết người” và đang điều tra làm rõ hành vi của bà Mai Thị Vân (60 tuổi, thường trú tại xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng) – nghi phạm sát hại hai cháu nội N.M.K (8 tuổi) và N.M.H (12 tuổi) xảy ra xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Khoảng 7h45 ngày 31/8, người dân phát hiện thi thể cháu N.M.K tại khu vực sông thuộc địa bàn thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Kiểm tra phòng trọ bà Vân phát hiện bà này bị thương, bên cạnh cháu H đã tử vong.

Xem chi tiết

