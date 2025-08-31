Bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên – tội ác không thể dung thứ!

Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, bà nội đã ra tay sát hại hai cháu của mình sau đó tự tử. Dù bất cứ lý do gì, hành vi nay rất tàn nhẫn, không thể dung thứ.

Tối 31/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án “Giết người” và đang điều tra làm rõ hành vi của bà Mai Thị Vân (60 tuổi, thường trú tại xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng) – nghi phạm sát hại hai cháu nội N.M.K (8 tuổi) và N.M.H (12 tuổi) xảy ra xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Khoảng 7h45 ngày 31/8, người dân phát hiện thi thể cháu N.M.K tại khu vực sông thuộc địa bàn thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Kiểm tra phòng trọ bà Vân phát hiện bà này bị thương, bên cạnh cháu H đã tử vong.

Hiện trường phát hiện thi thể bé trai 8 tuổi

Điều tra ban đầu, tối 30/8, anh Nguyễn Văn Phương (35 tuổi) đưa hai con là cháu K và cháu H đến phòng trọ của bà nội là Mai Thị Vân tại thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, bà Vân đã sát hại 2 cháu K và H rồi tự tử.

Dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên ban chấp hành, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, chỉ vì mâu thuẫn với con trai mà bà nội ra tay sát hại cả hai cháu mình là rất tàn nhẫn, hành vi không thể dung thứ.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội giết người và sẽ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân động cơ xử việc, làm rõ diễn biến hành vi phạm tội để xử lý đối với người phụ nữ này theo quy định của pháp luật.

Trong gia đình, những mâu thuẫn giữa các thành viên hoàn toàn có thể xảy ra, hầu hết những mâu thuẫn sẽ được giải quyết trên cơ sở tình thân, sự cảm thông, chia sẻ. Những mâu thuẫn đến mức dẫn đến án mạng rất ít khi xảy ra và thường phải là những mâu thuẫn rất lớn, rất phức tạp.

Tuy nhiên trong vụ việc này, thông tin bước đầu cho thấy mâu thuẫn giữa người phụ nữ này và con trai là nhỏ nhặt, không đáng có nhưng người phụ nữ này lại nhẫn tâm sát hại cả hai người cháu rồi tự vẫn là một hành vi quẫn trí và tàn ác.

Hai đứa trẻ - nạn nhân trong vụ án không có tội gì cả, không có lý do gì để phải mất mạng vì mâu thuẫn bực tức của người lớn. Bởi vậy, hành vi của người phụ nữ này có thể được xác định là có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn, ngoài ra sát hại người dưới 16 tuổi cũng là những tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bởi vậy người phụ nữ này sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người. Hành vi giết nhiều người, giết người dưới 16 tuổi, hành vi có tính chất côn đồ là những tình tiết tăng nặng có thể áp dụng để xử lý người phụ nữ này với mức hình phạt cao nhất.

Vụ việc cho thấy nguy cơ trẻ em bị bạo hành, bị sát hại có thể xảy ra bất kỳ khi nào và bất kỳ ai cũng có thể trở thành hung thủ để xâm hại trẻ em. Do đó việc bảo vệ trẻ em không thể lơ là, đặc biệt khi gia đình có mâu thuẫn phải đề phòng đối với trẻ em, tránh trẻ em trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình.

Mâu thuẫn người lớn để người lớn tự giải quyết, không nên vì mâu thuẫn của người lớn mà xâm hại đến trẻ em theo hình thức “giận cá, chém thớt”. Một điều đáng chú ý trong vụ việc này là người phụ nữ đã lớn tuổi, đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của cuộc đời, vậy mà vẫn nghĩ quẩn, bế tắc chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình. Đáng chú ý, người phụ nữ đã có những hành vi nguy hiểm đến các cháu nhỏ, cướp đi mạng sống của hai đứa trẻ vô tội. Hành vi của người phụ nữ này là rất đáng lên án và cần phải được xử lý bằng chế tài nghiêm minh của pháp luật.

Quá trình giải quyết vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ vấn đề tâm lý, nhận thức của người phụ nữ, làm rõ nguyên nhân động cơ sự việc để làm căn cứ giải quyết vụ việc đồng thời làm cơ sở để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm. Với những người có tâm lý bất ổn, nhận thức hạn chế, cần phải có những kiểm soát để tránh thực hiện các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt là có thể xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của trẻ em như vụ án này.

Dù nguyên nhân mâu thuẫn mẹ con là gì chăng nữa, ứng xử của con trai đối với mẹ như thế nào chăng nữa, vụ việc này đã trở thành bi kịch trong gia đình, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Việc xử lý nghiêm người phụ nữ này để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội, đồng thời cũng làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội để thực hiện các giải pháp phòng ngừa, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.