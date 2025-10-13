Tai nạn xe khách khiến 3 người tử vong ở Lào Cai

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Khoảng 12h ngày 13/10, tại Km4+100 tuyến đường tỉnh 172, đoạn qua thôn 8, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Thời điểm trên, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 21H-017.xx (chở hơn 20 người) đang lưu thông theo hướng Việt Cường – Minh Phú bất ngờ mất lái, lao vào taluy dương bên đường. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe biến dạng, nhiều hành khách hoảng loạn kêu cứu.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhận được tin báo, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng y tế đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông, tránh xảy ra ùn tắc.

Bước đầu tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe, kết quả cho thấy âm tính.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

