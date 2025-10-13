Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tai nạn xe khách khiến 3 người tử vong ở Lào Cai

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Thiên Tuấn

Khoảng 12h ngày 13/10, tại Km4+100 tuyến đường tỉnh 172, đoạn qua thôn 8, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Thời điểm trên, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 21H-017.xx (chở hơn 20 người) đang lưu thông theo hướng Việt Cường – Minh Phú bất ngờ mất lái, lao vào taluy dương bên đường. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe biến dạng, nhiều hành khách hoảng loạn kêu cứu.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

anh-chup-man-hinh-2025-10-13-luc-160317.png

Nhận được tin báo, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng y tế đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông, tránh xảy ra ùn tắc.

Bước đầu tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe, kết quả cho thấy âm tính.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xe khách va chạm xe đầu kéo, 6 người tử vong:

(Nguồn: THĐT)
#TNGT #Lào Cai #giao thông #tử vong #nạn nhân #hành khách

Bài liên quan

Xã hội

Xử phạt tài xế làm rơi nhà lắp ghép xuống đường ở Hà Nội

Tài xế xe tải đầu kéo chở nhà lắp ghép, chằng buộc không chặt dẫn tới rơi xuống đường vừa bị cơ quan chức năng xử phạt nặng.

Ngày 12/10, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 00h10 ngày 12/10/2025, trên mạng xã hội Facebook đăng tin và hình ảnh về việc một xe tải đầu kéo chở nhà lắp ghép, chằng buộc không chặt dẫn tới rơi xuống đường tại khu vực đường Cầu Diễn, phường Phú Diễn.

download.jpg
Nơi xảy ra sự việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Diễn biến mới vụ tai nạn khiến 4 người thương vong ở Quảng Trị

Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, tài xế ô tô con trong vụ tai nạn trên đường Hồ Chí Minh (Quảng Trị) đã không qua khỏi.

Ngày 11/10, thông tin từ UBND xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) cho biết, tài xế điều khiển ô tô con BKS 30M-051.46 trong vụ tai nạn với ô tô đầu kéo trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đã tử vong. Hai nạn nhân còn lại sức khoẻ đã ổn định và trở về nhà.

Được biết, đây là nạn nhân thứ 2 tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 6/10 giữa ô tô đầu kéo BKS 73F-002.85 với ô tô con BKS 30M-051.46.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhân chứng ám ảnh vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Nhiều nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm xảy ra cháy nhà khiến 5 người tử vong ở Hà Nội.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội, nhiều người dân sinh sống tại phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại.

Thời điểm ấy khói đen, ngọn lửa dữ dội và những tiếng kêu cứu yếu dần rồi im bặt đã ám ảnh họ đến tận cùng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Khởi tố, bắt tạm giam DJ Ngân 98

Khởi tố, bắt tạm giam DJ Ngân 98

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.